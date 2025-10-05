Violento intento de robo a un influencer en Mar del Plata: “Tirala porque te quemo”

Violento intento de robo en Mar del Plata a un influencer

Un instante de distracción, una pausa mínima para acomodarse la campera y una amenaza directa: dos motochorros interceptaron a un conocido influencer de Mar del Plata cuando viajaba junto a su perro y le exigieron la moto bajo la advertencia: “Tirala porque te mato”.

La escena quedó registrada en video por las cámaras de seguridad de una casa y la víctima relató en redes sociales el temor por la seguridad de su mascota.

La víctima del robo se llama Juan B., es fotógrafo, influencer y creador de un perfil en Instagram donde lo siguen cerca de 70 mil personas y sube sus videos junto a su perro Garret recorriendo la ciudad en sidecar. Acumulan millones de reproducciones. Pero este fin de semana atravesó un momento de máxima tensión.

Todo ocurrió la tarde del sábado, mientras el influencer hacía una pausa en su trayecto con el objetivo de ponerse la campera. En ese momento, dos delincuentes en moto y armados aprovecharon la breve detención. Uno de ellos descendió, lo abordó y lo amenazó con un arma de fuego, exigiéndole la entrega de la moto.Garret, su fiel compañero, permaneció en todo momento sentado sobre la butaca del rodado.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas intentaron llevarse la moto de Juan Bazterrica con su perro arriba

El relato de Juan resuena en sus propias palabras: “Uno de los peores momentos de mi vida, frené a ponerme la campera y me quisieron robar la moto con mi perro arriba”, detalló en un posteo.

Frente a la urgencia, la decisión fue instintiva. Extrajo la llave de su moto y, sin alternativas a la vista, corrió en dirección contraria. Los asaltantes intentaron hacer rodar la moto sin la llave y, al no lograrlo, lo siguieron con la intención de arrebatarle el objeto que les impediría consumar el robo.

El influencer compartió la experiencia en su cuenta de Instagram acompañado del video del incidente. Allí resumió la secuencia de acontecimientos: “Intentaron llevarse la moto empujando y luego me corren para sacarme la llave. Siento mucha impotencia, la verdad”.

En su mensaje, reveló que no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo y que también ha sido amenazado cuando no estaba acompañado por su mascota durante el último año. “Ya me habían querido robar sin Garret, ya me habían apuntado”, completa su testimonio. Y una frase que sintetiza el dramatismo del momento: “Prefiero que me maten a que se lleven a mi perro”.

El influencer envió tranquilidad a sus seguidores sobre su estado luego del violento episodio

Entre la conmoción y el alivio, Juan volvió a comunicarse con sus seguidores poco después del asalto. Publicó una historia para informar que ambos —él y el perro— habían salido ilesos y que solo presentaba dolor en el cuello. “Por suerte no me disparó cuando me apuntó a quemarropa. Tuvimos ‘suerte’”, afirmó, junto a una imagen abrazando a su perro.

Otro robo

Un grupo de cinco menores de edad protagonizó un violento robo a un hombre que se encontraba en su camioneta Renault Kangoo en la zona de Parque Camet. Los delincuentes luego prendieron fuego al vehículo y exhibieron su accionar en historias de Instagram.

El episodio ocurrió el miércoles 24 de septiembre, cerca de las 19:30, en la intersección de avenida Carlos Tejedor y José Coelho de Meyrelles, pero se conoció en los últimos días

La víctima, que prefirió mantener el anonimato, le relató al medio local Mi8 que el incidente comenzó cuando el motor de su camioneta se sobrecalentó al llegar a la entrada del Parque Camet.

Tras detenerse y revisar el vehículo, el hombre regresó al interior de la camioneta, momento en el que fue sorprendido por cinco jóvenes encapuchados. Uno de ellos lo amenazó apuntándole con un arma en la cabeza. La víctima detalló que los asaltantes le sustrajeron $130.000 en efectivo, su teléfono móvil y la camioneta, en cuyo interior se encontraban sus herramientas de trabajo y un lavarropas.