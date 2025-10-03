Crimen y Justicia

Desarticularon una banda que realizaba entraderas en la zona sur de la Ciudad tras nueve meses de investigación

Las autoridades llevaron a cabo dos allanamientos en Balvanera y Barracas, en donde detuvieron a tres personas. En uno de los domicilios encontraron llaves codificadas

Los detenidos son tres adultos y quedaron a disposición de la Justicia (Foto: Policía bonaerense)

La Policía de la Ciudad desarticuló en las últimas horas a una banda dedicada a realizar entraderas. Tras meses de investigación, las autoridades lograron detener a tres de sus integrantes. Un cuarto individuo había sido capturado tiempo atrás, tras la denuncia de una de las víctimas que sufrió un violento robo en su casa de La Boca a principios de año.

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios porteños de Balvanera y Barracas, tras una investigación que duró nueve meses. Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas con el caso, el procedimiento que dio con tres personas, dos adultos argentinos y un ciudadano paraguayo, contó con la coordinación de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4).

El asalto que dio inicio a la investigación tuvo lugar el 6 de enero, cuando una mujer residente de un edificio en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) denunció ante la Comisaría Vecinal 4 C que tres sujetos armados ingresaron en su departamento, la amenazaron, la inmovilizaron y sustrajeron diversas pertenencias de valor.

En junio habían detenido al cuarto integrante de la banda (Foto: Policía bonaerense)
Algunos fueron encontrados en un hotel familiar (Foto: Policía bonaerense)

De acuerdo con el expediente, los delincuentes actuaron con violencia e intimidación para reducir a la víctima, mientras un cuarto sospechoso permanecía en el exterior del edificio como campana. Las imágenes de una cámara de seguridad ubicada en el hall permitieron identificar a los tres autores materiales que entraron en el inmueble y al acompañante que aguardaba en la calle. Además, las autoridades obtuvieron información clave sobre el vehículo implicado en la huida, un Citroën C3 gris, que sirvió para poder llegar hasta los implicados.

Los trabajos de los agentes policiales se extendieron tanto por la Ciudad de Buenos Aires como por el Conurbano bonaerense. De esta manera, los oficiales de la DIC4 recabaron datos de redes sociales y avanzaron con la identificación de los sospechosos, logrando en junio la primera detención. En un allanamiento en México al 800, en el barrio de Monserrat, fue arrestado el hombre que mantenía el alerta en el exterior del edificio. En esa oportunidad, el personal policial secuestró el automóvil utilizado en el robo, prendas de vestir coincidentes con las registradas en los videos de seguridad, herramientas de efracción y una importante cantidad de llaves codificadas.

En los domicilios encontraron herramientas y llaves (Foto: Policía bonaerense)

Según la información obtenida por este medio, pudieron dar con dos domicilios de interés, en donde permanecían los individuos. Uno en un hotel familiar de la calle México al 2900, en el barrio de Balvanera, y otro en una vivienda ubicada en la Manzana 6 del Barrio Zavaleta, en Barracas.

Ante este dato, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 13, a cargo del subrogante juez Diego Javier Slupski y la Secretaría 140 de Enrique María De Schutere, ordenó los allanamientos simultáneos que permitieron completar la serie de detenciones.

Además, secuestraron prendas de vestir que coincidía con la utilizada en uno de los robos (Foto: Policía bonaerense)

En los procedimientos resultaron aprehendidos dos personas de 48 y 45 años que estaban en el hotel, mientras que el tercero, el extranjero de 46 años, permanecía en la vivienda de Barracas. A los tres les pesan acusaciones formales por robo agravado por uso de armas, privación ilegítima de la libertad y agravantes por la comisión del delito en poblado y en banda. En tanto, el cuarto miembro de la organización continúa a la espera del proceso judicial en su contra.

Durante los recientes allanamientos, el personal de la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, representado por el secretario Pablo María Maggio, sustrajeron varios elementos tales como un par de zapatillas utilizadas por uno de los imputados durante el robo a la vivienda de La Boca, además de más herramientas de efracción y otros artículos personales relacionados con los delitos.

El caso continúa su curso con los detenidos puestos a disposición del fuero penal, a la espera de futuras medidas que puedan derivar del análisis de los elementos secuestrados en los allanamientos.

