Condenaron a tres hombres por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche en Neuquén

Condenaron a tres hombres por un brutal ataque a un joven a la salida de un boliche en Neuquén (Video: X @Rodrigoramok)

La homologación judicial de un acuerdo pleno permitió que tres hombres recibieran condenas de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en una brutal agresión ocurrida en el centro de Neuquén. El episodio, que tuvo lugar en mayo, involucró a un joven que fue golpeado a la salida de un boliche.

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de mayo, alrededor de las 6, cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de Diagonal Alvear. Los agresores interceptaron a la víctima en la esquina de Brown y Juan B. Justo.

De acuerdo con la acusación fiscal, M. E. G. M. propinó un golpe de puño que derribó al joven, momento en el que G. T. P. y A. R. V. lo patearon en la cabeza en dos ocasiones. Posteriormente, G. T. P. asestó una tercera patada antes de que los tres agresores escaparan por calle Almirante Brown en dirección al Parque Central. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad

La Fiscalía imputó a M. E. G. M. por lesiones leves, mientras que los otros dos fueron responsabilizados por lesiones graves, todos en calidad de coautores conforme a los artículos 89, 90 y 45 del Código Penal. El acuerdo alcanzado estableció un año de prisión en suspenso para el acusado que tenía una calificación menor y dos años de ejecución condicional para el resto.

Como parte de las condiciones impuestas, los tres condenados deberán presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada y cumplir diversas reglas de conducta.

Entre las obligaciones figuran fijar domicilio y no mudarse sin autorización, abstenerse de cometer nuevos delitos, evitar el abuso de alcohol y la ingesta de estupefacientes, entre otras restricciones.

El abogado querellante, representante de la víctima, manifestó que su cliente prestó conformidad con la resolución alcanzada. Finalmente, el juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal de los acusados y fijó las penas establecidas.

Dos jóvenes fueron hospitalizados tras pelear a la salida del boliche

Una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, dejó al menos dos heridos y motivó la apertura de una investigación judicial. El incidente se produjo a la salida de los boliches VIP y Misa, donde se concentra una gran cantidad de jóvenes los fines de semana.

En medio de la difusión de un video en redes sociales que muestra a un joven siendo agredido por un grupo de al menos diez personas durante más de dos minutos, la fiscal Rocío Rivero dispuso medidas para identificar a los involucrados.

Entre las acciones ordenadas figuran el requerimiento a la Comisaría N°35 de los libros de guardia de esa noche, el análisis del material audiovisual, la búsqueda de testigos por distintos medios, incluyendo plataformas digitales, y la inspección del lugar para obtener imágenes de cámaras de seguridad. Además, se solicitó a hospitales y clínicas de la ciudad que informen si atendieron a personas con lesiones durante el domingo 28 y lunes 29 de septiembre.

Los disturbios comenzaron cerca de las 5:45, cuando dos jóvenes, de 17 y 18 años, se enfrentaron a golpes en plena calle. La mayor de ellas sufrió un puñetazo en el rostro que le rompió los lentes y le provocó cortes en la nariz y en los ojos. Fue trasladada al hospital por sus amigas, mientras que la adolescente de 17 años quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos Juveniles, que notificó a sus padres.

En otro episodio registrado en la misma zona, un joven de 17 años fue derribado y recibió patadas en la cabeza cuando ya estaba inmovilizado. El adolescente fue atendido en un centro de salud y dado de alta pocas horas después. Además, un vehículo estacionado resultó dañado por patadas y golpes con botellas, aunque no se presentó ninguna denuncia formal por ese hecho.