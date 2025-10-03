Balearon a una adolescente en Córdoba y detuvieron a cinco menores, entre ellos uno de 13 años

Juzgado de Villa María (Google Maps)

Un grupo de seis adolescentes fue aprehendido en la ciudad cordobesa de Villa María por el intento de homicidio de una menor de 15 años que se encontraba junto a sus amigas cuando recibió un disparo cerca del rostro.

La banda, conformada por chicos de entre 13 y 16 años, arribaron en motocicleta al barrio Francisco García el sábado por la tarde y desde allí comenzaron a perseguir y hostigar a la víctima y el resto del grupo.

Según el portal Villa María Vivo, el motivo habría estado relacionado con un conflicto personal con uno de los chicos. Luego se produjo el ataque que terminó con el proyectil impactando en el cuello de la adolescente.

La intervención policial se produjo luego de una denuncia por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al tomar conocimiento, los efectivos de la Policía de Córdoba llevaron a cabo un operativo que implicó el allanamiento de cuatro barrios, todos pertenecientes a la ciudad de Villa María y zonas aledañas del este provincial.

Durante los operativos, los agentes incautaron varios teléfonos celulares que quedaron dentro del expediente de la causa, mientras la fiscal Juliana Companys dispuso las medidas y ordenó la detención de tres adolescentes de dieciséis años, quienes fueron imputados como coautores del intento de homicidio. Los otros dos jóvenes, de trece y quince años, fueron acusados como partícipes necesarios en el hecho. Tras las capturas, el juzgado de menores deberá tomar intervención para definir la situación procesal de cada uno de los implicados, tal como confirmó el portal ElDoce.TV.

Los testigos afirmaron que la víctima fue asistida de inmediato y trasladada al hospital local, donde se constató que la herida presentaba riesgo de vida, aunque el proyectil no ocasionó lesiones mortales. “Sobrevivió de milagro”, contaron los que presenciaron el ataque.

La investigación en curso señala que los adolescentes involucrados ya habían tenido antecedentes de paso por el Complejo Esperanza, una institución destinada al alojamiento de menores en conflicto con la ley penal. A su vez, no descartan que exista una posible vinculación de los detenidos con una banda conocida como los “levantaportones”, cuyos integrantes serían responsables de diversos robos de vehículos en la zona.

El pasado fin de semana un adolescente sufrió heridas de arma blanca durante una pelea en plena fiesta de 15 años celebrada en un salón de eventos del barrio Parque Deán Funes, en la ciudad de Córdoba. El incidente se produjo en horas de la madrugada del sábado 27, en un complejo situado sobre la calle Esteban Gascón al 5000, donde la celebración se vio alterada por una discusión que terminó de manera violenta. La víctima tuvo que ser derivada al Hospital de Urgencias de la capital provincial, aunque ya se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

De acuerdo a fuentes consultadas por ElDoce.TV, el enfrentamiento comenzó en la pista de baile, cuando uno de los jóvenes, tras intercambiar palabras, sacó sorpresivamente un arma blanca y apuñaló al otro. Integrantes del equipo organizador del evento dieron aviso de inmediato a la línea de emergencias y lograron contener la situación hasta el arribo de la policía y los servicios médicos.

Al llegar al salón, los efectivos desplegaron un operativo para aislar el área, separar a testigos y familiares y secuestrar el arma empleada en la agresión. Tanto los jóvenes involucrados como sus padres fueron conducidos a una dependencia policial para las actuaciones de rutina, aunque hasta el momento no se ordenaron detenciones. La investigación continúa abierta para determinar la responsabilidad penal, atento a que ambos implicados son menores de edad.

El adolescente herido fue atendido en el lugar mientras se encontraba consciente, según manifestaron fuentes del hospital en diálogo con La Voz del Interior. Presentaba lesiones por arma blanca en la zona abdominal y el muslo izquierdo, por lo que fue trasladado en ambulancia al nosocomio. Los médicos que lo asistieron observaron que las heridas no comprometían órganos internos, aunque generaron un compromiso muscular que demandara seguimiento. El paciente permaneció en observación durante varias horas y se encuentra fuera de peligro.

A raíz de lo sucedido, se notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba, que intervino junto a profesionales de asistencia psicosocial.