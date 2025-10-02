Detuvieron a tres delincuentes que le robaron dos veces a la misma persona en cuestión de días

Uno de los detenidos tiene 20 años (Foto: DDI de San Nicolás)

Un joven de 20 años y dos adultos quedaron a disposición de las autoridades policiales, tras ser detenidos en un operativo por dos robos cometidos con pocos días de diferencia. En ambos casos, la víctima fue la misma.

El menor de los tres está acusado de robos calificados, en tanto la aprehensión de dos adultos se debió a tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, según informaron fuentes cercanas al caso a Infobae. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás, bajo la supervisión del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, el doctor Mariezcurrena.

La víctima fue la misma en ambos robos, cometidos entre los días 13 y 28 de septiembre en la misma zona. El primero de los ataques tuvo como escenario la intersección de avenida Moreno y Las Hermanas, en la ciudad de San Nicolás. De acuerdo con el relato del hombre, su familia dispone de un taller mecánico en calle Belgrano al 1000, donde acudió una persona, identificada como E. Z., para dejar una motocicleta en reparación. El denunciante precisó que, tras finalizar el arreglo, acordaron que el pago de la mano de obra se entregaría en persona en la intersección mencionada. Al arribar al punto dispuesto, cerca de las 22 horas, junto con su hermano, fueron abordados por dos individuos armados, entre ellos el presunto cliente que había solicitado el arreglo. Allí les sustrajeron el rodado marca Benelli TNT25.

El arma que encontraron en uno de los domicilios (Foto: DDI de San Nicolás)

Una de las motos que fue recuperada (Foto: DDI de San Nicolás)

Unas semanas después a este hecho, la víctima, de 21 años, junto a su padre, de 59, se acercaron a la comisaría para registrar el segundo hecho delictivo a la vuelta de donde había ocurrido el primero. Cerca de las 18 horas del 28 de septiembre, mientras transitaba en moto por la Ruta Nacional 9 y Dámaso Valdés, dos hombres armados lo cruzaron, lo amenazaron y le sustrajeron el vehículo en el que circulaba: una motocicleta Bajaj Dominar D400 de color verde con negro año 2023, junto con una riñonera, 50.000 pesos, documentos personales, tarjetas de identificación vehicular y un teléfono celular.

Los testimonios recabados en ambos hechos, junto al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, permitieron a la DDI de San Nicolás identificar como presunto autor de al menos uno de los robos a K. O. I., de 20 años y con domicilio en la ciudad. Según fue consignado a Infobae, el magistrado avaló entonces la solicitud de allanamiento de tres domicilios vinculados a los sospechosos.

Un hombre y una mujer quedaron aprehendidos (Foto: DDI de San Nicolás)

La Policía encontró el arma en el domicilio donde estaban los dos aprehendidos (Foto: DDI de San Nicolás)

Durante el procedimiento policial en la vivienda de calle Chacabuco al 1200, el personal detuvo al sospechoso y secuestró la segunda moto robada, así como un par de zapatillas negras y blancas de la marca Nike, también presuntamente robadas. Fuentes judiciales confirmaron que en otro domicilio ubicado en la esquina de Brown y Hernanderías, se incautó un revólver calibre 32 con un proyectil, motivo por el cual J.U.C., de 38 años, y G.E.F., de 37, fueron aprehendidos bajo cargos de tenencia ilegal de arma de uso civil.

Los tres permanecen alojados en la sede de la Comisaría Primera de San Nicolás, mientras continúan las actuaciones que permitan esclarecer si estuvieron involucrados en otros hechos delictivos recientes en la zona. Mientras, continúa la investigación para dar con el resto de los sospechosos y desbaratar una posible banda dedicada a cometer robos bajo distintas modalidades en San Nicolás y zona de influencia.

Los robos ocurrieron tanto bajo intimidación armada como mediante contacto previo entre víctimas y victimarios, como figura en la denuncia del dueño del taller mecánico. Las piezas incautadas serán sometidas a peritajes y reconocimientos.