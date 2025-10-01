Crimen y Justicia

Un alumno de 13 años llevó un arma en la mochila a la escuela en Neuquén

El adolescente que asiste al CPEM 68 de Villa La Angostura reconoció ante directivos y policías que tenía la pistola en su mochila, lo que derivó en el secuestro del artefacto, la notificación a sus padres y la intervención de la Defensoría de Menores

Un alumno de 13 años
Un alumno de 13 años fue sorprendido con un arma en su mochila en el CPEM 68 de Villa La Angostura

Un estudiante de 13 años del CPEM N°68, de Villa La Angostura, fue sorprendido con un arma dentro de su mochila. El hallazgo generó la inmediata intervención de la Policía y de la Defensoría de Menores, en el marco del protocolo escolar vigente para este tipo de situaciones.

El episodio ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando algunos compañeros del adolescente advirtieron que llevaba un objeto sospechoso. Ante la alerta, informaron lo sucedido a los docentes y directivos de la institución. Frente a la denuncia, la conducción escolar decidió convocar de manera preventiva a personal de la Comisaría 28, que se presentó en el establecimiento para verificar los hechos.

En presencia de las autoridades, los agentes mantuvieron un diálogo con el estudiante, quien reconoció que tenía un arma en su mochila. Tras revisar sus pertenencias, los policías confirmaron que se trataba de una pistola de gas comprimido con balines y cargador. Aunque no se trataba de un arma de fuego convencional, el artefacto fue inmediatamente secuestrado para evitar riesgos dentro de la escuela.

Siguiendo el protocolo de actuación previsto para estos casos, las autoridades notificaron a los padres del menor y dieron intervención a la Defensoría de Menores. El organismo trabajará junto a la familia para abordar la situación y evaluar los pasos a seguir. Por la sensibilidad del hecho, las fuentes consultadas por el medio local LMNeuquén señalaron que no brindarían más detalles sobre el trasfondo del caso.

Desde la institución, remarcaron que el procedimiento se aplicó de acuerdo con lo establecido, lo que permitió controlar la situación y evitar incidentes mayores. La comunidad educativa, sin embargo, quedó atravesada por la preocupación. Este tipo de episodios requieren respuestas que contemplen no solo la seguridad inmediata, sino también la contención psicológica y social del alumno involucrado.

La pistola de gas comprimido
La pistola de gas comprimido con balines fue secuestrada tras ser detectada en la escuela

El caso en Villa La Angostura no se produjo en un contexto aislado. Apenas unas semanas antes, el 10 de septiembre, un hecho de mayor gravedad tuvo lugar en la provincia de Mendoza. Allí, una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, y efectuó disparos con el arma reglamentaria de su padre policía.

Durante ese episodio, la joven se atrincheró en el establecimiento durante más de cinco horas, lo que obligó a evacuar a todo el alumnado y desplegar un amplio operativo de seguridad. Según declararon sus compañeros, “hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero y buscaba a una profesora que no estaba”.

La investigación de aquel caso indicó que la adolescente había sido víctima de bullying en los días previos “por un video”, lo que habría influido en su accionar. La secretaria de la escuela contó que la alumna intentó autolesionarse cuando llegó su padre al lugar.

En Mendoza, el Ministerio de Seguridad provincial conformó un comité de crisis y solicitó a la prensa evitar acercarse a la institución, para no entorpecer el trabajo de los especialistas que asistieron a la estudiante. Además, se dispuso la intervención de la Dirección de Acompañamiento Escolar junto con equipos técnicos del ministerio.

En el caso de Neuquén, el adolescente quedó bajo el cuidado de sus padres y a disposición de los organismos competentes, que deberán evaluar en qué condiciones se produjo el hecho y qué medidas tomar a partir de ahora.

El CPEM N°68 retomó sus actividades bajo normalidad, aunque el recuerdo de la situación aún permanece entre docentes, estudiantes y familias. La atención está puesta en el trabajo institucional y judicial que buscará contener al estudiante y prevenir que se repitan situaciones similares en el futuro.

