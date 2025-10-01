Crimen y Justicia

Cayó una banda por un robo en Rosario y la única mujer detenida era intensamente buscada desde 2023

El grupo de ladrones estaba conformado por cuatro hombres y una mujer de 19 años. Los cinco interceptaron a una pareja de jóvenes en plena calle y los amenazaron a punta de pistola

Junto a los cuatro ladrones se encontraba M.Á.Y., de 19 años, con pedido de paradero activo desde el 30 de julio de 2023 (Rosario3)

Cinco personas fueron detenidas en Rosario por el Comando Radioeléctrico en la noche del lunes tras un asalto a mano armada a una pareja de jóvenes. Los agentes incautaron armas de fuego y recuperaron los teléfonos móviles que habían sido robados.

El hecho ocurrió en la zona de San Martín y Saavedra, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias por un grupo de delincuentes. Según el testimonio de la pareja, una adolescente de 16 años y un joven de 18, los interceptaron y, bajo amenaza, les exigieron la entrega de sus objetos personales.

Los agentes del Comando Radioeléctrico lograron localizar a los presuntos autores poco después del hecho y, al proceder a su identificación, hallaron en su poder los celulares sustraídos a la pareja.

Durante la requisa, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. La pistola presentaba la numeración limada, un cartucho en la recámara y catorce cartuchos intactos en el cargador, mientras que el revólver contenía seis municiones intactas en el tambor. Estos elementos fueron incorporados como evidencia en la causa.

Los agentes incautaron armas de fuego y recuperaron los teléfonos móviles que habían sido robados (Rosario3)

Los detenidos fueron identificados como E. R. S. (hombre de 37), J. A. C. (hombre de 24), L. A. I. (hombre de 21), M. A. G. (hombre de 20) y M. Á. Y. (mujer de 19). Al ser trasladados a la seccional, se verificó que sobre la joven pesaba un pedido de paradero activo desde el 30 de julio de 2023.

Una suboficial de Rosario usó la pistola Taser por primera vez para reducir a una agresora

El uso de una pistola Taser por parte de una suboficial de la Policía de Rosario marcó un precedente en la ciudad al permitir la reducción de una mujer que intentó arrebatar un arma reglamentaria a los agentes durante un operativo por violencia de género.

El momento en el que la suboficial disparó la taser

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la intervención con el dispositivo de electrochoque se realizó para evitar que la situación escalara y posibilitó controlar el incidente sin que se produjeran heridos de gravedad.

El episodio se desarrolló el domingo por la noche en una vivienda situada en Ovidio Lagos al 8500, en la zona sur de Rosario. El operativo policial se inició tras una llamada de emergencia realizada por una víctima de violencia doméstica. Al llegar al lugar, los agentes del 911 verificaron la denuncia y procedieron a la detención de un hombre señalado como el agresor físico de su pareja.

La situación se complicó cuando, después de la detención, la víctima sufrió una descompensación que requirió la asistencia inmediata de los efectivos presentes. Mientras se le brindaba atención médica, la hermana de la mujer agredida llegó al domicilio y comenzó a increpar a los policías. Los agentes le ordenaron en varias ocasiones que se detuviera, pero, tras reiteradas advertencias, la mujer se abalanzó sobre los uniformados con la intención de apoderarse de una de las armas reglamentarias.

Ante la gravedad del momento, las fuentes consultadas por Infobae detallaron que la situación se volvió crítica, lo que motivó la decisión de emplear la Taser para evitar consecuencias mayores. En ese instante, la suboficial que portaba el dispositivo disparó la descarga eléctrica sobre la agresora, logrando reducirla de inmediato.

El operativo concluyó con la mujer neutralizada, la víctima de violencia bajo resguardo y contención de las autoridades, y el agresor original detenido. No se reportaron heridos de gravedad como resultado de la intervención.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se valoró la actuación de la suboficial, subrayando que el uso del electrochoque se ajustó “a los protocolos establecidos y previno una posible tragedia”.

Las autoridades de la cartera afirmaron a Infobae que “la rápida intervención policial mediante el dispositivo permitió contener la agresión y preservar la integridad física de los presentes”. Al cierre del operativo, confirmaron que tanto la mujer que recibió la descarga como la víctima original se encuentran en buen estado de salud y sin secuelas derivadas del procedimiento.

Uno por uno, quiénes son

Detuvieron en Balcarce a un

Maniataron a una pareja y

La bizarra saga en Dubai

“Quiero colaborar”: el miedo del
Personas mayores y cuidados paliativos: un acompañamiento humano en el tramo final de la vida

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

