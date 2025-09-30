Crimen y Justicia

Video: intentó asaltar un lavadero de autos en Almagro armado con un cuchillo y fue atrapado

Ocurrió en un lavadero. La policía porteña logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar

Guardar
Detuvieron al delincuente a pocas cuadras del lavadero.

Un delincuente fue detenido en las últimas horas luego de ser captado por las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) mientras intentaba asaltar un lavadero de autos, en Almagro. El hombre, que estaba armado con un cuchillo, fue interceptado por la Policía a pocas cuadras del lugar.

El episodio ocurrió en un lavadero ubicado en el barrio porteño de Almagro. De acuerdo con el testimonio de una vecina que presenció el hecho y dio aviso al 911, el sospechoso entró al local y amenazó con un cuchillo a uno de los presentes en el lugar, exigiéndole dinero.

En el audio de la llamada, incluido en esta nota, se escucha cómo la testigo describe la situación. “Te llamo desde Almagro. Hay un lavadero de autos en el cual hay dos masculinos. Uno lo está amenazando al otro con que lo va a apuñalar y le está gritando que le dé la plata”, advierte.

Tras el llamado, el delincuente fue detectado corriendo con el arma por Avenida Díaz Velez y Billinghurst, en dirección a Sánchez de Bustamante.

El delincuente fue detenido en
El delincuente fue detenido en Bartolomé Mitre y Anchorena.

Con esa información, se montó un operativo cerrojo que permitió detenerlo en la esquina de Bartolomé Mitre y Anchorena, a pocas cuadras del lavadero. La Comisaría Vecinal 3A confirmó que se trataba del mismo sospechoso buscado por el hecho.

El detenido, un hombre mayor de edad, tenía en su mochila dinero en efectivo y un cuchillo, presuntamente utilizado en el intento de robo. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 4, a cargo del juez Martín Yadarola.

Intentó robar una panadería de Ituzaingó pero un cliente lo frenó a golpes

Un intento de asalto en la panadería Martino, ubicada en la esquina de Bacacay y Pirán, en el centro de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense, terminó frustrado cuando un cliente enfrentó al delincuente y permitió su detención.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 del pasado 19 de septiembre, cuando el local funcionaba con normalidad y varios vecinos realizaban compras en el salón.

Las imágenes del intento de asalto en la panadería de Ituzaingó.

De acuerdo con la información difundida por La Ciudad Web, el delincuente que llevaba una gorra y ropa oscura- ingresó al establecimiento, se acercó a un cliente que estaba sentado en una de las mesas con su computadora y lo amenazó diciendo que portaba un arma.

Luego, lo tomó del cuello y le exigió que lo acompañara hasta la caja de forma muy abrupta, donde le pidió a la empleada que le diera todo el dinero. La mujer accedió sin resistencia. También le robó al cliente un reloj y lo obligó a arrojarse al piso, mientras tomaba con sus manos los billetes sobre el mostrador.

Durante la secuencia, el ladrón tomó la notebook y la mochila de la víctima. En ese momento, el hombre reaccionó: se reincorporó y lo enfrentó. Tal como se puede ver en el video que acompaña esta nota, le reclamó la computadora y el ladrón se la devolvió en la mano, pero no quiso darle el bolso.

Cuando intentó huir con la mochila encima, fue interceptado por el propio cliente. Tras un fuerte forcejeo, lo lanzó al piso y logró reducirlo. Durante esa secuencia, el asaltante extrajo un puñal e intentó atacar al hombre, pero la situación se resolvió de inmediato por la intervención del dueño de la panadería y un empleado.

Este último, según indicó La Ciudad Web, inmovilizó al delincuente tras golpearlo con una pila de prepizzas, mientras la empleada del local pedía asistencia policial.

Fuentes del comercio señalaron que el mismo hombre ya había asaltado a empleadas de otro local de la cadena en la intersección de Ratti y Camerucci, apenas dos días antes del hecho.

La investigación determinó que el detenido presentaba antecedentes: una condena de tres años por robo agravado con arma de utilería cometido en 2020 y otra causa por robo con arma de fuego cuya aptitud para disparar no pudo comprobarse. Por ese hecho, cumplió prisión efectiva hasta mayo de este año.

La causa judicial quedó a cargo de la UFI N°1 de Ituzaingó, bajo la órbita del fiscal Marcelo Tavolaro, quien imputó al hombre por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y solicitó su detención formal al Juzgado de Garantías N°1 de Morón.

