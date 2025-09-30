Piden que vaya a juicio el falso médico taiwanés acusado de violar a sus pacientes en sesiones de acupuntura

Una de las credenciales que le encontraron al falso médico Chen

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 solicitó la elevación a juicio oral para el falso médico taiwanés acusado de ejercer ilegalmente la medicina y de abusar sexualmente de sus pacientes durante sesiones de acupuntura.

Se trata de Yung Hsin Chen, de 62 años, quien atendía en un domicilio del barrio porteño de Flores, donde también funcionaba un templo taoísta. El imputado fue denunciado entre 2022 y 2023 por una joven que aseguró que Chen realizó “tocamientos indebidos” haciéndole creer que esas acciones integraban el tratamiento.

El pedido de elevación a juicio, realizado por el fiscal de la causa, Pablo Recchini, es por los cargos de abuso sexual agravado por acceso carnal, abuso sexual reiterado y ejercicio ilegal de la medicina.

En este sentido, el titular de la fiscalía, consideró que el falso médico “aprovechó su lugar de supuesto profesional y autoridad espiritual” para someter a la denunciante a una serie de abusos durante los tratamientos.

Modelo: oreja con los puntos de acupuntura en el consultorio de Chen

La investigación, que recibió apoyo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por la fiscal federal Mariela Labozzetta, comenzó después de que dos mujeres denunciaran hechos similares ante las autoridades judiciales. Una de las víctimas relató que los hechos ocurrieron entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.

Las denuncias señalan que durante las sesiones de acupuntura, Chen realizó “tocamientos indebidos, succión de los pechos y besos sin consentimiento”, haciéndole creer a la víctima que esas acciones integraban el tratamiento. La denuncia incluye un hecho suscitado en el Parque Rivadavia, donde el imputado habría forzado a la víctima a besarlo y tomarla del brazo.

El informe del Ministerio Público destaca que la investigación identificó “una concatenación de conductas abusivas” sustentadas en el grado de confianza de las víctimas hacia Chen, investido del rol de guía espiritual y médico especialista en acupuntura, aunque no contaba con título habilitante.

En el domicilio de la calle Páez, donde se practicaban las sesiones, se secuestraron “medicamentos con prospectos en idioma chino y tarjetas personales en las que Chen se presentaba como especialista en digitopuntura”.

La instrucción judicial incorporó declaraciones testimoniales, informes psicológicos y capturas de mensajes intercambiados entre la víctima y el imputado. “Los tratamientos descritos por Chen nada tenían que ver con la práctica de la acupuntura”, enumeró el fiscal Recchini en su inicial presentación, tras puntualizar que la credibilidad del relato de la víctima se sostuvo por evidencia corroborante y la ausencia de respaldo para la versión de Chen, quien negó los hechos e intentó desacreditar a la denunciante.

Además de los hechos recientes, otra mujer relató en la sede judicial que sufrió abusos similares durante los años 2007 y 2008, también en sesiones de acupuntura con Chen. Ese proceso resultó sobreseído en la instancia actual por cuestiones procesales.

En mayo de 2025, la jueza Karina Zucconi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, procesó sin prisión preventiva al acusado, le prohibió salir de la Argentina y le embargó bienes hasta cubrir 5.300.000 pesos.

El procesamiento se mantuvo tras ser confirmado el 15 de septiembre por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pese a que la defensa alegó que no pudo presentar pruebas de descargo.

De confirmarse los delitos imputados de abuso sexual agravado y ejercicio ilegal de la medicina, Chen enfrenta penas que podrían alcanzar hasta los 15 años de prisión.