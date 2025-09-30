Crimen y Justicia

Otro abogado pidió la apertura de la computadora de Makintach y advirtió que no hacerlo constituiría el delito de prevaricato

Rodolfo Baqué rechazó este lunes el pedido de nulidad de la imputación solicitada por la jueza días atrás y se sumó a la solicitud de Fernando Burlando para el análisis forense de su disco rígido

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
La jueza Julieta Makintach
La jueza Julieta Makintach

El abogado Rodolfo Baqué, querellante en el expediente penal que tramita en San Isidro contra Julieta Makintach, rechazó la nulidad de las imputaciones planteada por la jueza días atrás y pidió que se analice la computadora que la magistrada tenía en su despacho.

Su solicitud adhiere al pedido que hicieron los fiscales y Fernando Burlando la semana pasada, quien presentó un escrito en el que, además de advertir hostigamientos de Makintach a los testigos de la causa, exigió que se secuestre el CPU de su oficina para hacer un análisis forense del disco rígido.

El documento de Baqué fue presentado el lunes ante el Juzgado de Garantías Nº4 de San Isidro. Fue a través de su representante, Martín De Vargas, quien señaló que, al encontrarse la magistrada suspendida por el Tribunal de Enjuiciamiento, no existe obstáculo legal para avanzar con la investigación penal y el peritaje de su dispositivo.

Además, el abogado advirtió que impedir el acceso a ese material podría constituir el delito de prevaricato por parte de los funcionarios judiciales intervinientes. “El mismo delito de Prevaricato cometerían los señores agentes fiscales si no procedieran a la inmediata apertura y extracción del disco rígido en cuestión toda vez que el art. 300 del CPPBA no impide dicha actuación”, sostuvo.

El abogado Rodolfo Baqué en
El abogado Rodolfo Baqué en el juicio por la muerte de Maradona

En la misma línea, cuestionó la estrategia de la defensa de Makintach señalando que los planteos de nulidad y recusación se presentaron de manera paralela y repetitiva, lo que, a su entender, genera confusión y carece de sustento jurídico. “No alcanza a comprenderse la razón de estas presentaciones en paralelo, pero ambas se contestarán en un mismo apartado referido a nulidades discriminando una a una las ‘supuestas causales invocadas’ y remarcando donde las mismas se repiten”, sostuvo.

Uno de los principales argumentos del equipo de la magistrada fue la supuesta falta de claridad y precisión en la imputación fiscal, lo que, según afirmaron, vulnera el derecho de defensa en juicio. Sin embargo, la querella replicó que el requerimiento del Ministerio Público Fiscal describe con detalle y precisión las conductas atribuidas a la jueza, incluyendo fechas, lugares y modos de ejecución.

En la acusación se señaló que Makintach, en su rol de jueza en el juicio nulo por la muerte de Maradona, habría aceptado participar en un proyecto audiovisual sobre el proceso, facilitando el acceso de un equipo de filmación a dependencias judiciales fuera del horario permitido y permitiendo la obtención de imágenes exclusivas, todo ello sin la debida autorización de sus superiores.

Fernando Burlando, abogado de Dalma
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, también pidió la apertura del CPU de la jueza

En este sentido, la defensa invocó la existencia de una “doble vía” de enjuiciamiento, alegando que la magistrada estaría siendo sometida simultáneamente a un proceso penal y a un jury de enjuiciamiento, lo que, a su criterio, violaría el principio de ne bis in idem (prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

Baqué, sin embargo, refutó este planteo, explicando que ambos procesos tienen naturalezas, objetivos y sanciones diferentes: mientras el proceso penal busca determinar la existencia de un delito y aplicar una pena, el jury de enjuiciamiento evalúa el desempeño funcional del magistrado y puede derivar en su remoción, sin que ello implique necesariamente la comisión de un delito.

“No sólo no existe doble vía de enjuiciamiento sino que la misma resulta imposible”, afirma el escrito, citando doctrina y jurisprudencia que distinguen claramente entre la responsabilidad penal y la política o funcional de los jueces.

Otro de los puntos controvertidos es la denuncia de un supuesto ocultamiento de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal. La defensa de Makintach sostiene que se le ha impedido acceder a elementos probatorios esenciales para ejercer su defensa. No obstante, la querella señala que la propia defensa ha tenido acceso a todos los documentos relevantes, al punto de reproducirlos en sus escritos, y que la participación de la magistrada y sus abogados en la causa ha sido activa desde el inicio. “Es indudable que la Defensa tiene pleno conocimiento de todos los elementos probatorios que componen y fundan el requerimiento, al punto de reproducirlos fotográficamente en su escrito”, remarca la presentación.

La recusación de los fiscales, basada en una presunta pérdida de objetividad y coordinación indebida con la querella y la defensa de otros imputados, también fue objeto de un rechazo categórico. La querella considera que tales afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, y que la actuación del Ministerio Público Fiscal se ha ajustado a la normativa vigente. Se cita expresamente: “La discrepancia con el criterio fiscal no es causal de su apartamiento so pena de que la defensa maneje el proceso a su antojo”.

Finalmente, la querella subrayó que los planteos de nulidad y las medidas cautelares solicitadas por la defensa para impedir el análisis de la computadora no cumplen con los requisitos legales para prosperar, ya que “no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto ni la violación de garantías constitucionales”.

La resolución de estos planteos quedará ahora en manos del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, que deberá decidir si hace lugar a las nulidades, recusaciones y medidas cautelares solicitadas por la defensa de Julieta Makintach, o si, como solicita la querella, las rechaza en su totalidad y permite que la investigación penal siga su curso.

Temas Relacionados

Julieta MakintachJuicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal Arribas indaga a Lázaro Víctor Sotacuro y a Florencia Ibañez

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela. El presunto autor intelectual, el narco “Pequeño J”, está prófugo, al igual que su principal ladero, Matías Ozorio

Triple femicidio narco, en vivo:

Piden que vaya a juicio el falso médico taiwanés acusado de violar a sus pacientes en sesiones de acupuntura

Yung Hsin Chen atendía en un consultorio en Flores, CABA, donde abusó a al menos dos víctimas. La Fiscalía solicitó que se enfrente a un debate oral. Los detalles del caso

Piden que vaya a juicio

Feroz tiroteo en una fiesta privada en Pablo Nogués: más de 10 disparos y una joven baleada

Ocurrió el domingo por la mañana. La víctima recibió un impacto en el cuello. El tirador fue detenido

Feroz tiroteo en una fiesta

Triple femicidio narco: encontraron en Quilmes el auto del hombre que fue capturado en Villazón

Se trata del Volkswagen Fox que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Su titular, Víctor Sotacuro Lázaro, fue detenido el viernes pasado en la ciudad boliviana, frente a La Quiaca

Triple femicidio narco: encontraron en

Video: intentó asaltar un lavadero de autos en Almagro armado con un cuchillo y fue atrapado

Ocurrió en un lavadero. La policía porteña logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar

Video: intentó asaltar un lavadero
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal Arribas indaga a Lázaro Víctor Sotacuro y a Florencia Ibañez

La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

La increíble historia de la joven emprendedora que pasó de ser una promesa tech a terminar presa por estafar al JP Morgan

Ampliaron la imputación contra el exjuez Bailaque y prorrogaron por seis meses su prisión domiciliaria

Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos y planifican un nuevo encuentro para esta semana

INFOBAE AMÉRICA
Cómo son los misiles Tomahawk

Cómo son los misiles Tomahawk que estados Unidos evalúa cederle a Ucrania para que se defienda de Rusia

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes la creación de una nueva fuerza internacional para Haití

Crece el malestar social en Cuba por los constantes apagones: más de la mitad de la isla estará a oscuras este martes

Starmer pidió unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump para Israel y Palestina

“Alchemised”: empezó como un fanfic de “Harry Potter”, acaba de salir y ya vendió sus derechos en una cifra millonaria para el cine

TELESHOW
El divertido cruce entre Yanina

El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él