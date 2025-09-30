Destrozaron una cámara de seguridad de la Municipalidad por diversión y terminaron detenidos

La investigación de la DDI Junín permitió identificar a los jóvenes responsables del hecho vandálico. Son dos hermanos de 20 y 21 años

Dos jóvenes fueron detenidos en Junín tras una serie de allanamientos simultáneos vinculados a un caso de vandalismo. La investigación, a cargo de la DDI Junín, permitió identificar a los responsables del hecho en el que atacaron una cámara de seguridad.

De acuerdo precisaron fuentes cercanas a la investigación a Infobae, el caso se originó a partir de la denuncia presentada por un hombre de 62 años, quien informó que el jueves 18 de septiembre, a las 04:26, dos personas vandalizaron una cámara de seguridad perteneciente al Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de Junín, ubicada en la calle Larrorya, a pocos metros de su intersección con Dr. Betancourt. Fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal y derivó en la intervención de la UFIyJ Nº 8, a cargo del Dr. Martín Laius, del Departamento Judicial Junín.

A partir de la intervención de los agentes de la DDI Junín, dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de imágenes de videovigilancia tanto del COM Junín como de cámaras particulares. Estas diligencias permitieron identificar a A.T.R. (20 años) y L.E.R. (21) como los presuntos autores del acto vandálico, lo que motivó la solicitud y posterior ejecución de órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron las prendas de vestir que los imputados habrían utilizado al momento del ilícito, así como el bastón de madera empleado para dañar la cámara de seguridad.

La carátula judicial del caso quedó establecida como daño agravado por ser ejecutados en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público.

Atropelló y mató a un inspector y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

El adolescente que embistió con su moto al inspector de tránsito Carlos Ottaviani durante un control vial en Junín fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión tras un juicio abreviado.

La investigación judicial se modificó a homicidio simple luego de que Ottaviani falleciera el 13 de mayo de 2024, tras permanecer seis meses internado con asistencia respiratoria y múltiples complicaciones médicas por las graves lesiones neurológicas sufridas en el atropello.

El acuerdo entre la defensa, la Fiscalía y el particular damnificado fijó la pena en 5 años y medio de prisión efectiva. Además, la condena incluyó un hecho de robo calificado por arma no apta para el disparo, ocurrido poco antes del siniestro, aunque el arma nunca fue secuestrada ni se determinó su aptitud.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024, cuando el imputado, de 17 años, circulaba junto a un acompañante por la intersección de Rivadavia y Winter, donde se realizaba un operativo conjunto de la Policía Local y la Agencia Municipal de Seguridad Vial.

Por evitar ser detenido, el joven aceleró y atropelló a Ottaviani, de 47 años, quien sufrió lesiones graves en la cabeza y fue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos. El conductor resultó ileso y su acompañante tuvo heridas leves.

El abogado defensor Mauricio Muñoz explicó a Diario Democracia que el tribunal estuvo integrado por las juezas Gladys Hamué, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino; Mariela Zausi, de San Nicolás; y Karina Piegari, del Tribunal Oral en lo Criminal de Junín. La defensa objetó la conformación del tribunal por no estar compuesto en su totalidad por magistradas especializadas en el fuero penal juvenil, pero la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo.

El secretario de Seguridad municipal, Lisandro Benito, afirmó en diálogo con Radio LT20: “Esto no fue un accidente, esto no fue imprudencia ni negligencia. Esto fue dolo eventual, esto fue homicidio doloso”. Benito destacó que la sentencia, aunque reducida por la condición de menor del imputado, marca un precedente y reconoció el trabajo de la fiscalía a cargo de Matías Verasco. “Probablemente, pueda sonar a poco, porque nadie nos va a devolver la vida de Carlos. Pero lo importante es el mensaje de fondo”, expresó.

El adolescente condenado ya se encontraba detenido desde los primeros días posteriores al siniestro. Tras una fuga de un instituto de menores en General San Martín, fue recapturado en un operativo en Saforcada y desde entonces permanece alojado en la Alcaidía N°49 del Complejo Penitenciario de Junín, donde cumplirá la pena impuesta.