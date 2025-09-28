Robo a Pampita: cómo se llegó a los delincuentes y los vehículos que usaron para escapar

Los ocho detenidos por el robo

El robo a la casa de Carolina “Pampita” Ardohain fue planificado y preparado con antelación. Según creen los investigadores, se realizó un importante trabajo de inteligencia previa sobre los movimientos de la vivienda. Es decir: los ladrones sabían quienes entraban y quienes salían, los horarios de los empleados y estaban en conocimiento de que estaba vacía porque la modelo estaba de viaje. También tenían estudiado por dónde ingresar para no ser vistos. Sin embargo, hay una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿El domicilio fue elegido simplemente por la relevancia de Pampita o alguien de su entorno entregó datos claves?

Mientras este último interrogante intenta ser descifrado, Infobae accedió a detalles inéditos de la investigación que condujo a la justicia a detener a los ladrones.

Lo primero que vale aclarar es que hay nueve detenidos. De los cuales se cree que siete fueron los que estuvieron durante 6 horas robando en la casa de la modelo y conductora. Según consta en los registros de las cámaras de seguridad del lugar, los ladrones entraron a la vivienda a las 22 del viernes 19 y se fueron a las 4 am del sábado 20.

Los 7 ladrones entraron a la casa de Barrio Parque por la parte de atrás, es decir, por el jardín. Es que todas las viviendas de ese tramo de la calle Juez Tedín dan, en su parte trasera, al terraplén de las vías del tren. Un lugar que debería estar custodiado por Policía Federal, pero que, según denuncian los vecinos, está desprotegido y es una zona liberada para delincuentes.

Los vehículos que usaron los sospechosos para cometer la entradera

Lo cierto es que los siete extranjeros saltaron el paredón y, una vez en el jardín, tomaron las reposeras que estaban junto a la pileta para hacer una especie de escalera e ingresar por el primer piso. ¿Por qué querían entrar por la parte de arriba? No se sabe. Pero lo intentaron y fallaron.

Por eso decidieron ingresar barreteando la gran puerta de vidrio de ingreso trasero a la casa propiamente dicha. Todo esto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad. A pesar de que cortaron la luz, la videovigilancia del lugar utiliza una fuente de alimentación eléctrica independiente y por eso siguieron funcionando.

Una vez en el interior revisaron absolutamente todo. “Quien ve las imágenes piensa que estaban buscando algo en particular, porque se tomaron mucho tiempo para inspeccionar hasta el último cajón. Pero no sabemos, a ciencia cierta, si efectivamente es así”, dice a este medio una fuente judicial.

Durante las seis horas que duró el robo se dieron algunos lujos dentro de la casa. Comieron caramelos y tomaron bebidas de la heladera que compartieron mientras revisaban cada ambiente. Algunos de los ladrones tenían la cara cubierta, otros no.

Así se llevaban la caja fuerte de la casa de Pampita

En el primer piso, encontraron una caja fuerte. “Se trata de un cofre de seguridad algo antiguo, pero bastante grande y pesado que Carolina tenía en la planta alta de la casa. Se lo llevaron arrastrando y haciendo ruido con llamativa impunidad”, dice alguien del entorno de la modelo que pudo ver las cámaras que, hasta el momento, Pampita guarda con recelo y evita que se filtren a los medios.

Según se observa en las cámaras, primero intentaron abrirla, pero no pudieron. Por eso, decidieron bajarla y llevársela. Cerca de las 4 de la mañana, una camioneta VW Surán azul con patente adulterada terminada en “AC637NA” se estacionó con total normalidad en la puerta de la casa. Los delincuentes utilizaron las llaves que encontraron para abrir la puerta de ingreso delantera y salir con la caja de seguridad a cuestas. Luego la metieron dentro del auto junto a otros objetos de valor que sustrajeron y escaparon.

El material secuestrado a los detenidos por el robo

Para irse del lugar, se dividieron. 5 se subieron a la Surán y dos se fueron a pie hasta que fueron levantados por un auto de apoyo. Se trata de un Fiat Cronos patente “AG157LU”.

La investigación comenzó el domingo cuando Pampita llegó de su viaje y, al ingresar a su casa, observó rápidamente que estaba revuelta. Se comunicó con su abogado Fernando Burlando, quien rápidamente dio aviso a la 14C. El incipiente expediente quedó a cargo del fiscal Eduardo Rosende.

A partir de ese momento comenzó un arduo trabajo de seguimiento de cámaras de seguridad para reconstruir el camino realizado por los dos vehículos. Fueron claves no solo las cámaras privadas, sino también dos domos de la Ciudad que ayudaron a desandar el camino que habían hecho los delincuentes en las primeras horas del sábado.

El lunes, cuando la noticia explotó en los medios de comunicación, se conoció que dentro de la caja de seguridad que los delincuentes se habían llevado, había cuatro celulares antiguos donde Pampita guardaba fotos de Blanca, la hija que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña que falleció el 8 de septiembre del 2012.

Pampita estaba de viaje cuando asaltaron su casa

Cerca del medio día de ese lunes, un chofer de aplicación encontró la caja fuerte abierta con los celulares en el interior. Rápidamente, al enterarse de que pertenecían a la modelo, los devolvió. El lugar del hallazgo fue en Lanús, en el sur del Conurbano Bonaerense. Eso llevó a los investigadores hasta el lugar, pero, a pesar de que se inspeccionó la zona, no se encontró nada de interés.

Mientras tanto, el trabajo con las cámaras de seguridad seguía. Se descubrió que había un tercer auto implicado. Se traba de otro Fiat Cronos, en este caso de color negro. ¿A dónde habían escapado?. Esa era la gran pregunta en la tarde del lunes. No faltaría mucho para que el misterio se develara.

Revisando imágenes de la Ciudad, se descubrió una zona en la que se había visto a la Surán por última vez: el barrio de Monserrat. Policías de civil fueron a recorrer la zona y se encontraron con el vehículo. Estaba estacionado, sin ocupantes, en estado de abandono y con una de sus ventanillas estalladas. Puntualmente, fue encontraron en la intersección de las calles Salta y México.

En simultáneo, otra brigada realizaba un recorrido a pie por una zona particular de Barracas. Es que, según los registros, el Cronos gris registraba una importante cantidad de multas de tránsito en esa zona. Al cabo de unas horas dieron con el vehículo. “Se encontraba correctamente estacionado en Avenida Suárez y Lavardén de esta ciudad, razón por la cual se montó una vigilancia discreta”, dice el parte policial confeccionado a posteriori de las detenciones.

Mientras esto pasaba, llegaba otra información a la fiscalía de Rosende. Una cámara de seguridad registró al Cronos negro llegar, en la madrugada del robo, a la puerta del hotel “Lourdes” ubicado en Callao al 44, a solo pasos del Congreso de la Nación. No solo se observaba el auto, también a sus integrantes ingresar al edificio.

Con orden de la fiscalía y el juzgado interviniente, la Policía de la Ciudad se dispuso a ingresar al hotel. Pero antes del ingreso, llegó una novedad desde Barracas. Al Cronos gris que estaba estacionado sobre Lavardén, estaban subiendo dos personas. Cómo había una brigada de civil fueron rápidamente detenidos. Eran un hombre y una mujer venezolanos. Madre e hijo.

Ya con las dos primeras detenciones consumadas, se procedió el ingreso al hotel. Allí estaban los siete chilenos que habían ingresado a la casa de Pampita. Intentaron resistirse y escapar, pero fueron detenidos. En las habitaciones en las que se hospedaban, se encontraron gran cantidad de elementos pertenecientes a Pampita.

Fueron secuestrados, según el parte oficial: veintidós anteojos de sol de distintas marcas, Trece carteras de distintos colores y marcas, una valija marca Revo de color blanco, dos anillos Bershka, un bolso marca Gucci, una mochila marca Guess, un monedero, tres perfumes de mujer y cuatro relojes pulsera. También se llevaron los policías herramientas que los delincuentes utilizaron en el robo.

Hubo un dato que los investigadores desconocían. Uno de los delincuentes es menor de edad. Se trata de un chileno cuyas iniciales son F.P.P que tiene 17 años. Por este motivo, parte de la causa quedó radicada en el Juzgado de Menores 1, a cargo del magistrado Cristian Von Leers y su secretario, el doctor Rodrigo Lozano.

Si bien se cree que la banda fue totalmente desbaratada, el interrogante principal se mantiene. ¿Es lógico pensar que siete chilenos viajaron recientemente a Argentina y su primer robo es a la casa de una estrella a nivel nacional e internacional como Pampita? Puede que existan las coincidencias o también algún entregador dentro del círculo íntimo de la modelo. Es, quizás, lo único que resta resolver del caso.