Robaron más de 20 mil dólares disfrazados de policías y los detuvieron tras una persecución en Mar del Plata

Cayó una banda que robaba disfrazada de policías en Mar del Plata (Video: 0223)

La detención de dos hombres tras una persecución vehicular permitió a las autoridades esclarecer una serie de robos violentos cometidos en la última semana en Mar del Plata por un grupo que operaba disfrazado de policías. Estos cometieron al menos tres robos en cuatro días, apropiándose de 20.000 dólares, 2 millones de pesos, teléfonos móviles, un automóvil y armas de fuego.

Los arrestados, identificados como C. D. S. y M. S., de 35 y 42 años respectivamente, fueron interceptados en las inmediaciones de la calle Cerrito y la 85, luego de abandonar una camioneta Nissan Frontier tras perpetrar un asalto en la zona de Marenco y Tetamanti.

La operación se inició gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras del Centro de Monitoreo municipal (COM), cuyos operadores informaron de manera continua la ubicación y los movimientos del vehículo sospechoso. Esta información permitió que el personal policial siguiera con precisión el recorrido de la camioneta, lo que culminó en la interceptación del rodado. Durante la persecución, que se extendió por varios minutos, uno de los tres ocupantes logró escapar, mientras que los otros dos fueron aprehendidos portando los uniformes apócrifos.

El operativo, que incluyó un cerrojo coordinado entre móviles del Comando de Patrullas, comisarías y grupos operativos de la DDI, culminó con la aprehensión de los sospechosos y la incautación de la camioneta, que tenía un pedido de secuestro activo emitido por la comisaría segunda. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y una funda interna tipo pistolera.

Uno de los detenidos

El fiscal Mariano Moyano solicitó que ambos detenidos permanezcan alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, imputados por robo agravado en tentativa, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

La camioneta utilizada por los delincuentes había sido identificada previamente por su participación en otros robos denunciados. Para dificultar su rastreo, los delincuentes le habían colocado una chapa patente correspondiente a una VW Amarok. El vehículo fue secuestrado y trasladado por personal de la Patrulla Municipal a la Subcomisaría de Parque Hermoso.

La camioneta utilizada por los detenidos tenía pedido de secuestro desde el 2 de julio (Foto: Ahora Mar del Plata)

Según informó el medio local 0223, las investigaciones permitieron vincular a los detenidos con al menos tres robos cometidos en un lapso de cuatro días, en los que la banda, compuesta por al menos cuatro integrantes, utilizó uniformes policiales para ingresar a viviendas y reducir a sus víctimas.

El primer hecho, atribuido a la banda, ocurrió el viernes 19 de septiembre en el barrio Las Margaritas, donde sorprendieron a un hombre de 62 años en su domicilio de la zona de Agapantus y Las Magnolias.

Según la declaración de la víctima, mientras se encontraba con su empleada doméstica, cuatro hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda, lo golpearon en el rostro y la espalda, y sustrajeron un iPhone 13, 20.000 dólares, 2 millones de pesos y otros objetos aún no verificados. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y se obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad.

Robaron más de 20 mil dólares disfrazados de policías y los detuvieron tras una espectacular persecución (Foto: 0223)

Ese mismo día, en otro sector de la ciudad, la banda volvió a actuar utilizando uniformes policiales para sorprender a un matrimonio que ingresaba a su finca, ubicada a pocas cuadras del golf club Los Acantilados. Encubiertos y armados, golpearon al propietario y se llevaron un teléfono móvil, una suma de dinero no especificada y el auto Fiat Palio de las víctimas.

El último episodio imputado al grupo se registró el lunes pasado en el barrio Las Canteras. Las víctimas, al llegar a su vivienda en la calle Castex, advirtieron la presencia de una camioneta blanca estacionada. De ella descendieron al menos cuatro personas vestidas con prendas identificadas con la palabra “Policía”, quienes, tras preguntar por una dirección, los amenazaron con un arma de fuego y los obligaron a ingresar al domicilio.

Una vez dentro, redujeron a un hombre de 77 años y a su esposa de 62, los ataron en una de las habitaciones y, tras revisar toda la casa, huyeron con una escopeta antigua, un revólver calibre .22, herramientas y una suma de dinero no precisada.

Los dos sospechosos fueron vincularlos con al menos tres asaltos violentos cometidos en Mar del Plata durante los últimos días (Foto: 0223)

Las averiguaciones posteriores señalaron que M. S. cuenta con antecedentes penales por infracción a la ley de drogas, robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento, averiguación de ilícito, portación ilegal de arma de guerra, tentativa de robo agravado y robo calificado, entre otros delitos.