Un hombre ingresó a la casa del triple crimen de Florencio Varela, robó y fue captado en vivo

Un hombre entró a robar a la casa del triple crimen de Varela.

Un indignante episodio ocurrió esta mañana en la casa de Florencio Varela, donde en las últimas horas encontraron los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Mientras continúan las tareas de investigación en el lugar por el triple femicidio narco, un hombre ingresó a la vivienda del horror para robar y luego huyó en bicicleta con varios objetos de la propiedad.

El momento fue registrado por periodistas que se encontraban en el lugar. Según se observa en el video adjunto en esta nota, el delincuente salió de la casa tras la llegada de un móvil televisivo, cuyo camarógrafo lo captó escapando sin apuro.

De acuerdo con información proporcionada por Todo Noticias (TN), el portón de la vivienda estaba sin llave, por lo que el hombre ingresó, robó algunos elementos y se retiró sin obstáculos.

Según pudo averiguar este medio, la vivienda ya fue entregada a la familia y no hay consigna policial. Hasta el momento, tampoco se presentó una denuncia al respecto.

Desde ayer que la cuadra donde está ubicado el domicilio, entre las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, se convirtió en el foco de la investigación que lleva adelante el fiscal Duplaá, quien llegó a esa vivienda durante la madrugada del miércoles luego de varias pistas recolectadas durante la búsqueda de las tres chicas. En el patio del lugar estaban sus cadáveres enterrados.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos acusados del delito de homicidio agravado, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Los últimos tres sospechosos de nacionalidad argentina.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer los motivos detrás del triple femicidio nrco, está previsto que los cuatro se presenten a indagatoria este jueves. El fiscal titular de la UFI N° 2 descentralizada de La Matanza, deberá determinar los roles, las agravantes y figuras que podrían corresponderle a cada uno de ellos.

Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Villanueva Silva e Ibarra fueron señalados como los presuntos dueños de la casa, donde se encontraron los restos de las víctimas. Ambos fueron detenidos cuando se ocultaban en un hotel alejamiento de la zona, mientras que los otros dos fueron encontrados en la vivienda, donde se presume que habría ocurrido el hecho.

El perfil de Villanueva Silva sería de interés para la causa, debido a que sospechan que podría tener un nexo con los narcos peruanos que operarían en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Aunque su nombre no fue encontrado en ninguna de las bases de datos por casos de narcotráfico en el país, se solicitó la colaboración del fiscal Diego Iglesias, representante de la PROCUNAR.

Según confirmó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el caso estaría vinculado con una organización narcocriminal. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, detalló durante una conferencia de prensa.

Los detenidos por el crimen narco.

Los datos recabados permitieron establecer que las jóvenes habían sido trasladadas en una camioneta Chrevolet Tracker de color blanca, que pasó a buscarlas en las cercanías de la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Las tres víctimas vivían en la zona.

Para el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, se trató de un asesinato profesional. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”, subrayó.

Aparentemente, las jóvenes habrían aceptado la invitación el viernes pasado. Luego de que las cámaras de seguridad confirmaran que se subieron de forma voluntaria al vehículo, el seguimiento de la ruta marcó que se dirigieron directo a la casa donde sus restos serían encontrados.

Al día siguiente, cuando las familias de las chicas notaron que no regresaban y no podían comunicarse con ellas, se radicó la denuncia por desaparición. No obstante, sus familiares apuntaron que la búsqueda no habría comenzado hasta el lunes, es decir, dos días después de que les hubieran perdido el rastro.

Autopsias

Los resultados preliminares de las autopsias revelaron que las tres fueron asesinadas durante la madrugada del sábado. Además, indicaron que habrían presentado signos de tortura previa a que se cometieran los crímenes.

En el caso de Brenda del Castillo, los forenses indicaron que sufrió una fractura de cráneo que resultó letal, junto con un aplastamiento facial severo y múltiples heridas punzocortantes en el cuello. Además, identificaron un corte transversal que abrió su abdomen de extremo a extremo, una lesión infligida después de su muerte.

A Lara Gutiérrez, la menor de 15 años, comprobaron que le habían amputado los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. También tenía quemaduras que habrían sido realizadas con cigarrillos, un corte que le amputó parcialmente la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

Por último, a Morena Verdi le habrían detectado una luxación cervical y varios golpes en el rostro. Asimismo, presumen que las habrían atacado una por vez, por lo que una de ellas habría sido testigo de las muertes del resto.