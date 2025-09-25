Tras una persecución, detuvieron a dos ladrones por robar en un comercio de Rosario

Uno de los detenidos por el robo al local en Rosario y el material secuestrado (Rosario3)

La tarde de ayer miércoles, dos hombres armados irrumpieron en un comercio del barrio Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario, en la intersección de las calles Esquiú y Provincias Unidas. Ambos asaltantes fueron detenidos poco después; las autoridades lograron recuperar el botín sustraído, además de secuestrar un arma de fuego y una réplica.

El hecho ocurrió cerca de las 17, cuando personal del Comando Radioeléctrico (CRE) y de la Policía de Acción Táctica (PAT) recibió un alerta radial que informaba sobre un robo en curso. Testigos indicaron que dos hombres ingresaron al local comercial armados y sustrajeron diversos elementos de valor antes de darse a la fuga.

La rapidez del aviso permitió que los móviles policiales desplegaran un operativo cerrojo en las inmediaciones, con unidades patrullando en torno a las calles adyacentes para intentar interceptar a los responsables.

Durante el rastrillaje, uno de los sospechosos fue individualizado en calle Einstein al 7200. Al advertir la presencia de los agentes, intentó escapar ingresando a una vivienda en Gandhi al 7200. En su afán por huir, descartó un revólver calibre .22, el cual fue hallado momentos después por los efectivos. El operativo permitió alcanzarlo y reducirlo dentro del domicilio, donde fue identificado como M. M. N., de 28 años.

Según informó el portal Rosario3, en poder del detenido se hallaron diversos objetos pertenecientes a la víctima del asalto, entre ellos dos mochilas con una notebook marca Asus, dos teléfonos celulares, dos parlantes, una llave de ignición de auto Honda, dinero en efectivo y documentación personal. Todo fue incautado y restituido posteriormente, según confirmaron voceros de la fuerza.

La pistola secuestrada a uno de los delincuentes (Rosario3)

Pocos minutos después, personal de la PAT logró ubicar y aprehender al segundo implicado, S. O. M.. A este sospechoso se le secuestró una réplica de arma de fuego, que habría utilizado para amedrentar durante el robo.

ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia para la continuidad de la investigación. Asimismo, se labraron las actuaciones correspondientes por robo calificado, tenencia ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Sobre los antecedentes de los aprehendidos no trascendieron datos oficiales hasta el momento.

Robó y quiso escapar de la Policía, pero un drone frustró su fuga

Rosario: Un drone atrapó a una mujer que intentó escapar de un allanamiento

El uso de tecnología aérea fue clave en la captura de dos personas acusadas de robos armados en la zona sur de Rosario durante la jornada de ayer. El seguimiento en tiempo real con un drone permitió detener a una mujer que intentaba escapar, mientras que su presunto cómplice fue localizado en la misma vivienda sin oponer resistencia. Según fuentes policiales a las que tuvo acceso Infobae, ambos fueron identificados tras dos allanamientos simultáneos en el barrio Tablada.

La investigación se inició por denuncias de los propietarios de un kiosco y un local de ropa, asaltados bajo amenazas de armas de fuego. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad mostraron que la pareja, actuando a cara descubierta, ingresaba a los comercios aparentando ser clientes y luego intimidaba a los empleados para sustraer productos y efectivo. De acuerdo con lo registrado en uno de los hechos, el viernes anterior la mujer detenida y su acompañante tomaron el dinero, un teléfono móvil y mercadería del comercio, tras lo cual encerraron a la comerciante en el baño antes de retirarse.

Uno de los operativos, encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó en una vivienda de Grandoli al 3800. Allí, la mujer intentó escapar saltando un tapial y desplazándose entre los pasillos de las casas vecinas; sin embargo, el drone policial localizó sus movimientos y permitió que los agentes la interceptaran dentro de una vivienda lindera, donde pretendía ocultarse.

En el mismo operativo, el hombre vinculado a los asaltos fue encontrado durmiendo dentro de la casa allanada. Durante la inspección, los investigadores hallaron ropa con etiquetas nuevas y calzado deportivo coincidiendo con el que uno de los asaltantes utilizó durante los ilícitos registrados en video, lo cual fortaleció los cargos en su contra.

La Policía de Santa Fe comunicó que tanto la mujer como el hombre quedaron detenidos y a disposición de la Justicia tras el procedimiento, que contó además con la intervención del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) y la Prefectura Naval. La participación de estas fuerzas colaborativas resultó decisiva en la concreción de las detenciones y en la obtención de los elementos de prueba.