Sin forzar ningún ingreso, robaron más de 600 mil pesos de una escuela de San Juan

El Colegio Cacique Angaco sufrió el robo de más de 600 mil pesos (Tiempo de San Juan)

Las alarmas se encendieron en un colegio de San Juan, cuando las autoridades notaron el faltante de más de 600 mil pesos; sin embargo, ningún acceso se vio forzado, por lo que crecen en las dudas entre los integrantes de la comunidad educativa.

Todo sucedió en el Colegio Secundario Cacique Angaco, ubicado en el barrio Santa Teresita del departamento Angaco,

Pese a que la situación salió a la luz en las últimas horas, se remonta al martes 23 de septiembre. Ese día por la tarde, Miriam Chávez, directora del establecimiento, asistió a la Comisaría 20ª para reportar la desaparición del dinero, que había sido resguardado en una caja dentro de un armario cerrado con candado.

De acuerdo con el testimonio brindado por la docente, el faltante se detectó ese mismo día, pero persisten las dudas respecto al momento exacto en el que se perpetró el robo, según informó el portal del diario Tiempo de San Juan.

La directora informó a las autoridades que la suma se encontraba destinada a cubrir gastos de mantenimiento y a financiar actividades escolares ya planificadas.

Un dato que sorprende a los investigadores es la inexistencia de fuerza o daños sobre la cerradura del armario, lo que alimenta varias hipótesis. El armario en el que se encontraba la caja no muestra signos de haber sido forzado, y tampoco se detectaron otras señales de violencia en el despacho de la dirección.

El expediente se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad. Una de las principales hipótesis apunta a que haya participado alguien de la misma comunidad educativa en el hecho.

Tampoco descartan la posibilidad de que el hecho se produjera por un descuido, si en algún momento el candado hubiese quedado abierto o mal asegurado.

Los investigadores sospechan de alguien de adentro del establecimiento

Robaron otra escuela en San Juan

Días atrás, la comunidad educativa del Colegio Parroquial Santa Bárbara, en la localidad de Villa Aberastain del departamento de Pocito en la provincia de San Juan, atraviesa un profundo desconcierto tras el robo de los 2.300.000 pesos que docentes, padres y alumnos habían reunido durante un festival solidario para destinar a insumos y reparaciones en la institución.

El hecho generó gran preocupación no solo en la escuela, sino también entre los vecinos y autoridades locales.

El caso involucra a uno o más delincuentes que ingresaron al edificio ubicado sobre la calle Vidart, a pocos metros de la Plaza Aberastain, el municipio de Pocito y la sede de la Comisaría 7ma.

La totalidad del dinero sustraído había sido guardado en un mueble de la secretaría administrativa, bajo resguardo a la espera de ser destinado a mejoras en la infraestructura y materiales educativos. El robo fue descubierto en la mañana de ayer, cuando uno de los responsables administrativos advirtió el faltante y procedió a informar a las autoridades de lo sucedido.

Franco Cano, encargado de la administración del colegio, notificó a la Comisaría 7ma tras detectar la sustracción. Según reveló, el o los autores del hecho habrían ingresado al predio saltando una pared divisoria desde una propiedad abandonada, lindera al establecimiento educativo. Las primeras indagaciones permiten trazar el recorrido de los delincuentes, quienes lograron acceder a la oficina administrativa luego de forzar una de las puertas internas.

La directora del colegio, María Gladine, radicó la denuncia y colaboró con la investigación que actualmente lleva adelante el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan.

Las actuaciones en el lugar incluyeron una revisión exhaustiva de los accesos y el levantamiento de rastros potenciales. Se sospecha que los ladrones escaparon por el mismo camino que utilizaron en el ingreso, aprovechando la falta de movimiento en el horario nocturno.

El delito fue caratulado como robo agravado por escalamiento, categoría que se aplica cuando el ingreso y egreso del lugar se realiza mediante la utilización de barreras arquitectónicas. Los investigadores ya solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del colegio como de inmuebles cercanos, con el objetivo de identificar a posibles sospechosos y reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

El festival se había celebrado semanas atrás en el Centro Cultural y Deportivo La Superiora, y el dinero tenía como destino inmediato la adquisición de insumos y la reparación de instalaciones.