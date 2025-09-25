El adolescente baleado en La Plata en un presunto ajuste de cuentas quedó cuadripléjico

El adolescente de 15 años con antecedentes penales baleado fue internado en el Hospital Alejandro Korn y se encuentra fuera de peligro

El diagnóstico médico más reciente determinó que el adolescente de 15 años herido de bala en un presunto ajuste de cuentas en La Plata quedó cuadripléjico, de manera irreversible. Los especialistas del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero informaron que, aunque el joven se encuentra consciente y estable, las lesiones sufridas provocaron secuelas permanentes que lo dejarán inmovilizado de por vida.

El incidente ocurrió el lunes por la noche en el barrio San Carlos, específicamente en la intersección de las calles 141 y 45. El adolescente ingresó al hospital tras recibir dos disparos, uno en el glúteo derecho y otro en el hombro.

Los médicos detallaron que el paciente presentó un avenamiento pleural derecho y una lesión medular a nivel T2, lo que implica que la parálisis afecta desde el cuello hacia abajo. Según indicaron voceros sanitarios al medio local El Día de La Plata, las secuelas de las heridas son irreversibles.

El hallazgo del menor se produjo en la vía pública, luego de que un llamado al 911 alertara a las autoridades. Al llegar el Comando de Patrullas, los efectivos encontraron al joven tendido en el suelo, con dos heridas de arma de fuego y en estado consciente. En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola 9 mm con municiones y una vaina servida.

Al llegar el Comando de Patrullas, los efectivos encontraron al joven tendido en el suelo

De acuerdo con la información policial, el adolescente herido tenía antecedentes por robo, robo agravado, tenencia de vehículos adulterados y una causa por robo en poblado y en banda iniciada en marzo de este año. Además, había sido señalado en otros episodios relacionados con el abuso de armas.

La principal hipótesis que barajan las autoridades es que el ataque se haya tratado de un ajuste de cuentas entre delincuentes, motivado por conflictos previos. Hasta el momento, no se han producido detenciones en el marco de la causa.

El expediente fue caratulado como “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito” y está bajo la responsabilidad de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, quien aguarda los resultados de las pericias y los informes médicos para determinar los próximos pasos en la investigación.

Balearon a un joven en La Plata tras una pelea callejera

A principios del mes de julio, un episodio de violencia similar sacudió a La Plata, más precisamente a la localidad de Lisandro Olmos, donde un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes terminó con disparos y un herido, que debió ser intervenido quirúrgicamente. Todo se produjo debido a un conflicto de larga data.

El hecho tuvo un primer capítulo, que ocurrió en las inmediaciones del club Unidos de Olmos, donde se registró una pelea a golpes. A las pocas horas, los mismos involucrados se volvieron a cruzar en una plaza del barrio y la situación escaló: uno de los grupos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

En el lugar se encontraban tres personas cuando llegaron otros cinco jóvenes, entre ellos una chica. Sin previo aviso, uno de los recién llegados extrajo un arma y efectuó al menos tres disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la ingle de un joven de 25 años, quien cayó al suelo gravemente herido. De inmediato, lo trasladaron al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue intervenido quirúrgicamente. La bala había quedado alojada en su cuerpo, pero los profesionales lograron extraerla. Actualmente, permanece fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar y hasta el momento no hay detenidos. La causa quedó a cargo de la comisaría Séptima, que trabaja en la identificación de los responsables y en la reconstrucción del hecho.