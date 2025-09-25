Desarticularon una banda narco que operaba en varios puntos de Córdoba y detuvieron a 12 personas

Cayó una banda narco que operaba en distintos barrios de la ciudad de Córdoba (El Doce.tv)

Una extensa investigación desarrollada durante cinco meses por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) culminó con la desarticulación de una organización criminal que distribuía drogas en diversos barrios de Córdoba.

El procedimiento permitió cerrar cinco puntos de venta y detener a 12 personas vinculadas a la organización criminal, cuyo accionar involucraba kioscos de expendio y la entrega de estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

La acción policial se desplegó en los barrios Almirante Brown, Chino y Ciudad de Mis Sueños, donde la presencia del narcotráfico había generado reiterados reclamos vecinales, según informó el portal local El Doce.tv.

Efectivos de la FPA, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, coordinaron diez allanamientos en estos sectores con el objetivo de golpear simultáneamente la estructura logística y comercial de la red delictiva.

El resultado fue el cierre definitivo de cinco kioscos de expendio de drogas y la detención de los principales miembros de la organización. Entre los aprehendidos figuran cinco hombres y siete mujeres, todos mayores de edad. Varios de ellos presentan antecedentes penales por delitos como uso de armas de fuego, robo y tráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos, los agentes contaron con el apoyo de canes detectores de narcóticos, lo que facilitó la localización y secuestro de sustancias prohibidas. El decomiso incluyó 19.628 dosis de marihuana presentadas en panes y trozos, así como 18 dosis de cocaína y 33 semillas de cannabis sativa. Además, se hallaron dos armas de fuego cortas, dinero en efectivo por un total de $5.216.200 y 800 dólares, junto con un automóvil, una motocicleta y diversos elementos vinculados a la causa.

La Fiscalía actuante ordenó la remisión de todo el material incautado y dispuso el traslado de los 12 detenidos a sede judicial, bajo la acusación de infringir la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ahora supervisa la evolución del expediente.

La información recogida por la investigación, según señaló el Ministerio Público Fiscal, permitió determinar que la banda operaba a través de una red distribuida en distintos puntos fijos y mediante entregas directas a domicilio. Esto facilitaba el acceso a los estupefacientes entre consumidores habituales y dificultaba el rastreo de movimientos por parte de las fuerzas de seguridad.

El análisis de comunicaciones y movimientos logísticos llevó a identificar la ubicación exacta de los principales búnkeres, así como los roles y responsabilidades de cada integrante.

Tras la detención de los implicados, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso medidas cautelares y avanzó con el secuestro de los bienes utilizados en la actividad ilícita. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia para ser indagados bajo los cargos correspondientes, con la posibilidad de que se amplíen las imputaciones en la medida que evolucione la causa.

Cayó una banda narco que operaba en un búnker y lo hacia pasar como merendero

A fines del mes de junio pasado, en un operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, efectivos de la misma FPA desarticularon una organización dedicada al narcotráfico. Realizaron doce allanamientos simultáneos en Córdoba, Villa del Totoral y Cañada de Luque, detuvieron a doce personas y cerraron varios puntos de venta de drogas, de los cuales uno tenía la fachada de merendero comunitario.

Estos allanamientos se concretaron en cinco viviendas ubicadas en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba, cuatro en Villa del Totoral y tres en Cañada de Luque, con el objetivo de atacar una estructura considerada consolidada y con actividad en la vía pública.

Como resultado del operativo, quedaron detenidas doce personas adultas vinculadas a la organización: entre ellas, cuatro mujeres de 23, 42, 46 y 62 años, y ocho hombres cuyas edades oscilan entre los 21 y 43 años. Cerraron nueve puntos de venta en total. Todos con antecedentes penales.

Durante los procedimientos, la FPA incautó un total de 2.474 dosis de cocaína y 445 de marihuana. También confiscaron dos armas de fuego, 173 cartuchos de distintos calibres y cinco vehículos, entre ellos dos automóviles y tres motocicletas.

Además, se secuestró dinero en efectivo: 4.079.850 pesos argentinos, 3.900 dólares estadounidenses y otras divisas extranjeras.

La investigación estableció que la organización criminal desplegaba actividades de vigilancia permanente, tanto en horario diurno como nocturno, para controlar los alrededores de los puntos de venta, ocupando de manera activa la vía pública en cercanías de las viviendas allanadas.

El caso del punto de venta que operaba bajo la fachada de un merendero comunitario fue en el barrio Guiñazú, en las afueras del norte de la ciudad cordobesa, donde se comercializaba cocaína de forma encubierta.