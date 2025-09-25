Crimen y Justicia

Cayó una banda acusada por 12 entraderas en La Plata: el arsenal hallado en el aguantadero donde planeaban los robos

Los asaltos ocurrieron entre mayo y septiembre. Las autoridades detuvieron a cinco sospechosos y encontraron varios autos robados

Una banda delictiva fue desarticulada en La Plata, acusada de cometer al menos 12 robos bajo la modalidad entradera. La Policía Bonaerense detectó un sitio que los sospechosos usaban como aguantadero y, en un operativo realizado este miércoles, allí secuestró un arsenal de armas, autos robados y herramientas, según informaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación arrancó después de una serie de hechos ocurridos entre mediados de mayo pasado y este mes de septiembre en distintos barrios platenses, siendo las víctimas en su mayoría jubilados. El último hecho ocurrió el martes último, cuando atacaron a un hombre de 56 años en su domicilio de San Carlos.

Una vez reunidas las pruebas, las autoridades montaron una vigilancia encubierta cerca del domicilio que el grupo ocupaba en la zona de calle 62, entre 166 y 167.

Los ladrones se reunían de
El galpón, que los cinco acusados alquilaban y mantenían vacío, funcionaba como centro de operaciones y lugar donde guardaban los vehículos y elementos utilizados en los robos. Según establecieron los detectives, los ladrones solían reunirse allí entre las 23 y las 7, y desde allí mismo salían a cometer los robos.

Durante la madrugada de ayer, los investigadores identificaron la llegada de una motocicleta y un coche con los sospechosos. Uno de ellos sacó un arma y apuntó a los policías, lo que provocó disparos intimidatorios por parte de los agentes. Los sospechosos intentaron huir corriendo en diferentes direcciones, pero todos fueron detenidos tras un operativo cerrojo en la zona.

Luego, en la requisa se encontraron un total de ocho vehículos con pedidos de secuestro por robo automotor en distintas comisarías y fiscalías de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes y Tres de Febrero. También se hallaron una camioneta y una moto que no tenían impedimentos judiciales, una gran cantidad de patentes de diferentes rodados, chaleco antibalas, guantes, pasamontañas y varios teléfonos celulares.

Las armas que se encontraron
En el interior del lugar, además, los efectivos secuestraron armas de grueso calibre: dos pistolas 9 milímetros, tres revólveres calibre 22 y uno calibre 32, seis escopetas de diferentes calibres, casi 200 municiones de diversos tipos, herramientas para violentar cerraduras y una tijera hidráulica para cortar hierros.

Durante el procedimiento también incautaron aproximadamente 100 “miguelitos” de fabricación casera, habitualmente arrojados a la calle durante persecuciones policiales para intentar frenar a patrulleros.

En el allanamiento se hallaron
Entre los detenidos está Ángel Eduardo Oyhamburu, de 33 años, vecino de Los Hornos, quien tiene antecedentes por encubrimiento desde 2018. Otro es Ariel Pucheta, de 31 años, con domicilio registrado en Altos de San Lorenzo y con una causa antigua por encubrimiento agravado.

A ellos se suman Antonio Ezequiel Lamas, un joven de 24 años, oriundo de Olmos y que cuenta con antecedentes por robo agravado, uno de ellos con uso de arma; y Fernando Herminio Duarte Escobar, de 22 años y de San Carlos, quien tiene un expediente reciente por robo en 2024.

Mientras que el quinto arrestado es Roberto Horacio Arado, de 23 años y también vecino de San Carlos. En su caso su historial judicial muestra que estuvo acusado por encubrimiento y robo agravado desde 2020, además de haber recuperado la libertad este año.

Ahora, la Justicia los imputa por la participación en al menos una docena de entraderas.

Parte de las cosas robadas
La causa permanece en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata que conduce el juez Eduardo Luis Silva Pelossi.

El operativo estuvo a cargo de distintas comisarías de la ciudad junto al personal del Departamento Aeropuerto. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

