Avanza la causa contra Gimnasia, la AFA y la provincia de Buenos Aires por los incidentes en el partido ante Boca

El jugador de Gimnasia, Brahian Alemán, visiblemente afectado por los gases lacrimógenos (Fotobaires)

A cinco años de los incidentes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, la causa contra el club Gimnasia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Estado de la provincia de Buenos Aires avanza en los tribunales de La Plata. La denuncia alcanza también a las aseguradoras involucradas en el partido que disputaron el Lobo y Boca Juniors en 2022. Aquel 6 de octubre, cientos de hinchas se enfrentaron con la Policía Bonaerense, cuando intentaban ingresar a la cancha. Pese a que contaban con las entradas, se encontraron con las puertas cerradas, lo que desencadenó el caos, dejando graves heridos y un muerto.

La causa, que pasó a la etapa de prueba en los fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo tras el fracaso de todas las audiencias de mediación, fue iniciada por dos víctimas directas de aquel episodio: R. A., quien perdió un ojo durante el operativo, y su pareja G. C., herida por balas de goma.

Según informó el medio local El Día de La Plata, los demandantes, representados por los abogados Gustavo Galasso, Ezequiel Funes y Juan Ignacio Aiello, dirigieron su reclamo contra Gimnasia, la AFA, el Estado provincial y las aseguradoras responsables del seguro del espectador.

La desesperación de los hinchas llevó a la ruptura de un alambrado perimetral para ingresar al campo de juego (Fotobaires)

Ese día, R. A. llegó al estadio veinte minutos antes del inicio del partido con su entrada en la mano, pero al encontrarse con las puertas cerradas, iniciaron los incidentes. Según su relato, le dispararon a un metro de distancia y le explotó el ojo. Además, le pegaron un piedrazo y se desmayó. Asimismo, su pareja recibió nueve balazos de goma en la espalda.

Tras el ataque, fue trasladado primero al hospital San Martín, donde no recibió atención, y luego al Rossi, donde permaneció internado después de cinco horas de cirugía y la colocación de ocho placas en el rostro.

Rodrigo Arballo, quien perdió un ojo durante el operativo, y su pareja Gisela Coppa, herida por balas de goma

Este avance se produce mientras la causa penal por la muerte de César “Lolo” Regueiro y las lesiones sufridas por R. A. y G. C. fue elevada a juicio oral, con el ex presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, y los comisarios Juan Manuel Gorbarán y Sebastián Perea imputados por “estrago culposo”. En contraste, el ex jefe de Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), Eduardo Aparicio, fue sobreseído tras un planteo de su abogado Juan Di Nardo. Este último fue absuelto por la Cámara Penal platense.

Gabriel Pellegrino, expresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata (Getty Images)

El fallo judicial sostiene que Aparicio carecía de control real sobre los hechos de esa noche, ya que su función era política y no operativa. Los jueces Raúl Dalto, María Silvia Oyhamburu y Ernesto Ferreira concluyeron que el ex funcionario no dirigió ni coordinó el operativo de seguridad, no tenía autoridad para detener la represión y no estaba vinculado a la sobreventa de entradas.

La responsabilidad del operativo policial recayó en Sergio Berni, entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo se originó el caos en el estadio de Gimnasia

Los enfrentamientos entre los hinchas y la Policía Bonaerense comenzaron cuando se cerraron las puertas del estadio Juan Carmelo Zerillo, supuestamente, debido a que las tribunas ya estaban completas, cuando afuera quedaba una multitud con tickets o carnets de socio para ingresar. El grueso de la barra brava del Lobo se hallaba en la popular.

La furia de los hinchas no se hizo esperar y la Policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. La nube invadió la cancha, afectando primero a los espectadores y luego a los propios futbolistas, que jugaron unos segundos más hasta que, ante la seña del árbitro Hernán Mastrángelo, se retiraron a los vestuarios. Aproximadamente 45 minutos después, el partido fue suspendido oficialmente.

Incidentes en La Plata en Gimnasia vs Boca

En el medio se vieron escenas tristes y dolorosas. Hinchas desesperados saltando al campo de juego para buscar un espacio abierto para poder respirar. Familias enteras descompuestas. Heridos de balas de goma, entre ellos, un camarógrafo de TyC Sports que solo filmaba los incidentes. Y la desesperación de los presentes, incluidos los jugadores, por sus familias apostadas en las plateas, o al ver lo que sucedía con los fanáticos.

“Afuera había 10.000 personas intentando ingresar”, planteó Eduardo Aparicio, titular del Aprevide.

Un detalle no menor que seguramente será clave en la investigación: Gimnasia expendió tickets para no socios ese mismo jueves, desde las 12 y hasta el horario de inicio del encuentro. “Lo que hicimos lo hicimos en todos los partidos y esto nunca pasó. La responsabilidad es de los organismos de Seguridad, ¿si no para qué están? Cuando vos tenés más capacidad de los socios que pueden entrar a la cancha, podés vender entradas. Si vino gente a querer entrar en tumulto, no lo sé”, se excusó en su momento Gabriel Pellegrino.