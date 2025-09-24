Crimen y Justicia

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Fue en un operativo de la Policía Federal Argentina realizado en Misiones. Al ver a los agentes, los sospechosos huyeron en una embarcación hacia el país vecino y arrojaron el cargamento

Las ampollas de fentanilo secuestradas
Las ampollas de fentanilo secuestradas

Un operativo de la Policía Federal Argentina en la localidad de Wanda, provincia de Misiones, resultó en la incautación de 200 ampollas de fentanilo, el opioide sintético de uso estrictamente regulado y alto potencial de riesgo. Las dosis secuestradas están valuadas en más de 440 millones de pesos, según una aproximación realizada por las autoridades.

La intervención, realizada por la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, se produjo tras la detección de movimientos inusuales cerca de una embarcación en la zona de la frontera con Paraguay. Estuvo supervisada por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del Marcelo Cardozo, y la Fiscalía Federal de Iguazú, bajo la responsabilidad de Marcelo José Bernachea.

Según fuentes del caso, el despliegue policial se activó cuando los agentes observaron actividades sospechosas en las inmediaciones del río. En concreto, oyeron el sonido de un motor proveniente de la costa opuesta, correspondiente al país vecino.

Al mismo tiempo, los agentes vieron a un hombre que ingresaba en una zona boscosa quien, al percatarse de la presencia policial, arrojó rápidamente varios bultos antes de huir entre la vegetación.

Los sospechosos que las transportaban
Los sospechosos que las transportaban huyeron hacia Paraguay y están prófugos

El sospechoso fue perseguido por las autoridades, aunque logró abordar una embarcación junto a otro hombre que lo esperaba a bordo. Ambos escaparon hacia territorio paraguayo y están prófugos.

Tras el incidente, los efectivos verificaron los objetos abandonados, que resultaron ser dos bolsas con cajas de cartón. En su interior se hallaron 42 ampollas plásticas de 0,1 mg (2 ml) de fentanilo con la inscripción FENIUM, 157 ampollas de vidrio de 0,1 mg (2 ml) con la inscripción VOLDEX, Laboratorio Catedral, y una ampolla de vidrio transparente de 0,1 mg (2 ml) rotulada como fentanilo, Laboratorio Bio Sano-Chile.

La magnitud del hallazgo quedó evidenciada al determinarse que el cargamento tenía un valor estimado superior a 400 millones de pesos. En detalle, el primer lote estaba valuado en $92.400.000, el segundo en $345.400.000 y el tercero $2.200.000.

La intervención se realizó con la participación de seis efectivos y un móvil policial, sin la utilización de motos, canes, escáneres, caballos ni vehículos aéreos no tripulados. Para confirmar la naturaleza de la sustancia, se realizaron pruebas de campo con la colaboración de la Delegación de Aduana Puerto Iguazú (ARCA), que ratificaron la presencia de fentanilo, un compuesto cuya circulación está restringida debido a su potencia y riesgo de abuso.

El cargamento está valuado en
El cargamento está valuado en más de 400 millones de pesos

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Iguazú, en el marco de la Ley 23.737 de Estupefacientes, que regula los delitos vinculados al tráfico y tenencia de drogas en el país.

En este sentido, las autoridades dispusieron que se continúen las tareas investigativas para dar con el paradero de los responsables de la maniobra, al tiempo que la Policía Federal Argentina destacó que este procedimiento “consolida la presencia de la fuerza en la zona de frontera, reforzando las tareas de prevención y control en áreas estratégicas”.

En un comunicado, la institución subrayó su objetivo de “proteger la salud pública, conforme a los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación”.

