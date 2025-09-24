Crimen y Justicia

Imputarán a tres taxistas acusados de darle una brutal golpiza a un pasajero en Rosario

La víctima permanece internada en grave estado desde el 13 de septiembre pasado. Los choferes enfrentan una acusación de tentativa de homicidio

Guardar
Imputarán este miércoles a tres
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero en Rosario

Se realiza, este miércoles, la audiencia de imputación a tres taxistas acusados de propinarle una feroz golpiza, días atrás, a un pasajero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Flavio B., la víctima, permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado, como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre, cerca de las 4 de la madrugada, en el cruce de Montevideo y Boulevard Oroño, adonde personal del Comando Radioeléctrico de la policía provincial se presentó tras un llamado al 911 que reportaba una gresca en la vía pública.

Una vez en el lugar, los uniformados se encontraron con un hombre tendido boca abajo sobre el asfalto, con un golpe en la cabeza en la parte derecha e inconsciente. Debido a la gravedad del cuadro, Flavio B. fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (Heca), donde fue examinado por el personal médico de turno y le diagnosticaron lesiones sufridas a raíz de una golpiza. El hombre, puntualmente, presentaba un traumatismo encéfalo craneal grave, por lo cual fue intubado y quedó internado con respirador artificial y en estado crítico.

Al entrevistar a la conductora del taxi en el que viajaba Flavio B., la chofer le explicó a los agentes que el reloj marcaba aproximadamente las 3 cuando tomó un viaje en el cruce de avenida Brown y Francia. Ya dentro del auto, el pasajero le solicitó que lo lleve hasta Montevideo y Mitre, exactamente a 10 cuadras del lugar donde se había subido al vehículo.

Sin embargo, el viaje no finalizó como la taxista esperaba: al llegar a destino, Flavio B. habría intentado bajarse del rodado sin pagar, por lo que informó por la radiofrecuencia a la base y a sus compañeros, según el testimonio que la conductora le brindó a la Policía.

En ese momento, un grupo de taxistas, colegas de la denunciante, se acercaron al lugar y el hombre se sintió intimidado, por lo que comenzó a insultarlos y hasta llegó a agredir a uno de ellos. En respuesta, los compañeros de la damnificada respondieron con más violencia y le propinaron una golpiza al pasajero, que terminó tendido en la vía pública, inmóvil.

En un primer momento, los uniformados demoraron a cinco taxistas que habían manifestado haber participado de la pelea. No obstante, al poco tiempo se comprobó que no eran los agresores y recuperaron la libertad.

Ante este escenario, el fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio de la Acusación de Santa Fe, inició una investigación que permitió identificar a los tres agresores y presentó una solicitud para realizar una serie de allanamientos.

Aprobados los procedimientos, este lunes la Policía provincial detuvo a D.C., de 41 años. Por su parte, este martes se presentaron en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) O.A.F., de 49 años, y M.G.V., de 34.

En el caso interviene el fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien pedirá la imputación por tentativa de homicidio.

Temas Relacionados

RosarioLesionesTaxistasÚltimas noticiasTentantiva de Homicidio

Últimas Noticias

La dura respuesta de un fiscal del caso Maradona a las acusaciones de la jueza Makintach por la manipulación de pruebas

Cosme Iribarren, quien junto a Patricio Ferrari encabezó la acusación en el juicio por la muerte de Diez, presentó un escrito a la Justicia de San Isidro donde defendió su labor en el debate y a los colegas apuntados por la magistrada

La dura respuesta de un

Video: así fue el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca en La Matanza

Se trata de una Crevolet Tracker con una patente adulterada. Las jóvenes, de 20 y 15 años, ascendieron al vehículo de forma voluntaria en la rotonda de La Tablada. Este miércoles, tres cuerpos descuartizados de mujeres fueron hallados en una casa de Florencio Varela

Video: así fue el momento

Video: robó y quiso escapar de la Policía, pero un drone frustró su fuga

La mujer está acusada de asaltar dos comercios de Rosario a mano armada, en complicidad con su pareja, quien también fue arrestado

Video: robó y quiso escapar

La familia de Nicolás Ávila pide investigar posible asfixia posicional en su muerte

El dictamen forense y la reconstrucción de los hechos abren nuevas hipótesis sobre la responsabilidad de empleados y autoridades en el fallecimiento

La familia de Nicolás Ávila

Jóvenes desaparecidas en La Matanza: cómo fue el operativo en la casa donde encontraron tres cuerpos descuartizados

Tras una intensa investigación para hallar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la DDI de La Matanza llegó a una propiedad en Florencio Varela que se convirtió en el punto central de peritaje

Jóvenes desaparecidas en La Matanza:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Angustia e incapacidad: por qué

Angustia e incapacidad: por qué la migraña es una enfermedad subestimada que trasciende el dolor

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

La dura respuesta de un fiscal del caso Maradona a las acusaciones de la jueza Makintach por la manipulación de pruebas

El riesgo país se desplomó casi 180 puntos tras el nuevo anuncio de los EEUU

Los trenes circulan a 30 km/h tras un paro técnico de los maquinistas: hay demoras y cancelaciones en el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Los filmes sobre ETA, un

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

Putin aumentará el IVA hasta un 22 % para financiar la invasión rusa a Ucrania: armas y pensiones a las familias de militares caídos

Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas: “Es un montaje”

Nanoplásticos en los alimentos: descubren partículas en rbanitos

La selva que regula al mundo: qué ocurriría si la Amazonia desapareciera por completo

TELESHOW
Flavio Mendoza contó cuál es

Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Nuevo parte médico por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones

El conmovedor ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Estamos esperando una señal de Dios”

Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”