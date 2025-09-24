Imputarán a tres taxistas acusados de darle una brutal golpiza a un pasajero en Rosario

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero en Rosario

Se realiza, este miércoles, la audiencia de imputación a tres taxistas acusados de propinarle una feroz golpiza, días atrás, a un pasajero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Flavio B., la víctima, permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado, como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre, cerca de las 4 de la madrugada, en el cruce de Montevideo y Boulevard Oroño, adonde personal del Comando Radioeléctrico de la policía provincial se presentó tras un llamado al 911 que reportaba una gresca en la vía pública.

Una vez en el lugar, los uniformados se encontraron con un hombre tendido boca abajo sobre el asfalto, con un golpe en la cabeza en la parte derecha e inconsciente. Debido a la gravedad del cuadro, Flavio B. fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (Heca), donde fue examinado por el personal médico de turno y le diagnosticaron lesiones sufridas a raíz de una golpiza. El hombre, puntualmente, presentaba un traumatismo encéfalo craneal grave, por lo cual fue intubado y quedó internado con respirador artificial y en estado crítico.

Al entrevistar a la conductora del taxi en el que viajaba Flavio B., la chofer le explicó a los agentes que el reloj marcaba aproximadamente las 3 cuando tomó un viaje en el cruce de avenida Brown y Francia. Ya dentro del auto, el pasajero le solicitó que lo lleve hasta Montevideo y Mitre, exactamente a 10 cuadras del lugar donde se había subido al vehículo.

Sin embargo, el viaje no finalizó como la taxista esperaba: al llegar a destino, Flavio B. habría intentado bajarse del rodado sin pagar, por lo que informó por la radiofrecuencia a la base y a sus compañeros, según el testimonio que la conductora le brindó a la Policía.

En ese momento, un grupo de taxistas, colegas de la denunciante, se acercaron al lugar y el hombre se sintió intimidado, por lo que comenzó a insultarlos y hasta llegó a agredir a uno de ellos. En respuesta, los compañeros de la damnificada respondieron con más violencia y le propinaron una golpiza al pasajero, que terminó tendido en la vía pública, inmóvil.

En un primer momento, los uniformados demoraron a cinco taxistas que habían manifestado haber participado de la pelea. No obstante, al poco tiempo se comprobó que no eran los agresores y recuperaron la libertad.

Ante este escenario, el fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio de la Acusación de Santa Fe, inició una investigación que permitió identificar a los tres agresores y presentó una solicitud para realizar una serie de allanamientos.

Aprobados los procedimientos, este lunes la Policía provincial detuvo a D.C., de 41 años. Por su parte, este martes se presentaron en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) O.A.F., de 49 años, y M.G.V., de 34.

En el caso interviene el fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien pedirá la imputación por tentativa de homicidio.