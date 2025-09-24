Abusó de una menor por dos años, lo imputaron, pero quedó en libertad mientras avanza la causa

En la ciudad judicial de Neuquén, un hombre fue acusado de abusar a una menor por dos años aunque quedó en libertad

La Justicia de Neuquén imputó a un hombre identificado como R. F. A. C por abuso sexual agravado contra una niña de su entorno familiar. La acusación fue formalizada ayer martes por un funcionario de la fiscalía especializada, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de la capital provincial, donde se detalló que los hechos ocurrieron de forma reiterada durante al menos dos años. Sin embargo, el imputado seguirá en libertad mientras avanza la causa.

El caso surgió a partir de una investigación iniciada luego de que se conocieran los sucesos ocurridos entre abril de 2018 y abril de 2021, período durante el cual la niña convivía con el acusado y quedaba a su cuidado con regularidad. Los episodios denunciados motivaron la intervención de organismos de protección y el despliegue de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la víctima y su grupo familiar.

En la audiencia de formulación de cargos, que fue encabezada por la jueza de garantías Natalia Pelosso, el fiscal integrante de la unidad especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, Guillermo Prime, relató los hechos y precisó la imputación contra el acusado.

De acuerdo con lo expuesto, R. F. A. C. enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente agravado por la condición de convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda.

La Fiscalía, según informó el portal LM Neuquén, sostuvo que el acusado aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a su cuidado para consumar los abusos. La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, intervino en la audiencia como querellante institucional en representación de la víctima y adhirió a la calificación penal propuesta por el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron entre abril de 2018 y abril de 2021 (crédito Canva)

En el curso de la audiencia, el fiscal Prime solicitó que se impusiera a R. F. A. C. la prohibición de contactar o acercarse por cualquier medio a la víctima y a su grupo familiar, incluso a través de terceros, durante un plazo de cuatro meses. La medida, cuyo objetivo es preservar la seguridad e integridad psíquica y física de la niña y su entorno, fue aceptada en los mismos términos por la jueza Pelosso.

La magistrada interviniente declaró formulados los cargos conforme lo presentado por el Ministerio Público y la querella, y definió también en 4 meses el plazo para el desarrollo de la investigación y en los cuales el acusado permanecerá en libertad. Durante este lapso, las partes podrán aportar pruebas, solicitar nuevos peritajes y profundizar en la reconstrucción de los hechos.

La investigación judicial, que recién comienza, tiene previsto recabar declaraciones testimoniales, informes de peritos y documentación relevante que permita corroborar los hechos imputados y definir responsabilidades. El acusado podrá ejercer su derecho a defensa y ofrecer pruebas que considere pertinentes para el análisis de la causa.

Una vez concluido el tiempo de la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público y la querella evaluarán la elevación de la causa a juicio o la eventual adopción de otras medidas acordes al avance de los elementos probatorios.

Condenaron a prisión a un hombre por abusar de un niño

También en la provincia de Neuquén, pero en la ciudad de Centenario, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar de un niño en al menos dos oportunidades.

El proceso penal avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La víctima y el ahora condenado tenían un vínculo de cercanía que facilitó el acceso y el abuso en sucesivas oportunidades. De hecho, los hechos se cometieron en dos viviendas distintas.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, el primer abuso ocurrió entre 2019 y 2021. El acusado aprovechó la confianza existente dentro del círculo familiar o cercano a la víctima para perpetrar el ataque en una casa localizada dentro de Centenario.

El segundo episodio fue registrado el 9 de abril de 2024, también en la ciudad, cuando el hombre cometió el abuso durante la madrugada, en una vivienda diferente. En aquella ocasión, el hecho finalizó abruptamente cuando el acusado fue sorprendido por dos amigos del niño, quienes presenciaron el todo y se retiraron rápido del lugar para dar aviso a un adulto.