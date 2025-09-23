Crimen y Justicia

Un menor de 16 años asesinó a un joven de 20 en San Cristóbal, Bogotá, por un triángulo amoroso

El menor de edad supuestamente encontró a Joseph David Zapata con una joven con la que ambos habían mantenido una relación sentimental

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Un adolescente de 16 años
Un adolescente de 16 años fue detenido tras atacar con arma blanca a Joseph David Zapata, de 20, en el barrio La María, hecho que reaviva el debate sobre violencia entre jóvenes en la capital

Un episodio de crimen pasional sacudió la noche del 22 de septiembre al barrio La María, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, cuando un menor de 16 años asesinó a Joseph David Zapata, de 20 años, tras sorprenderlo con una joven con la que ambos habían mantenido una relación sentimental.

El hecho, motivado por celos, ha generado preocupación en la comunidad y reabre el debate sobre la violencia juvenil en entornos urbanos.

De acuerdo con Pulzo, la tragedia se produjo en la carrera 2 con calle 8 sur, donde Zapata y la joven permanecían juntos en actitud afectuosa.

Diario del Sur añade que ambos compartían un momento cuando el adolescente, antiguo compañero sentimental de la joven, llegó al lugar y, al verlos juntos, inició una confrontación por celos.

La confrontación entre dos jóvenes
La confrontación entre dos jóvenes por una relación sentimental terminó con la muerte de uno de ellos, mientras el agresor fue capturado y la testigo recibió apoyo psicológico tras el violento episodio

La situación escaló rápidamente: el menor, dominado por la rabia, sacó un cuchillo y atacó a Zapata, causándole una herida mortal en el pecho. La víctima falleció en el sitio, sin que hubiera posibilidad de asistencia médica.

Tras el ataque, las autoridades actuaron de inmediato. El menor fue capturado en flagrancia por las fuerzas de seguridad y que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación, además de realizar el levantamiento del cuerpo en el lugar de los hechos.

La intervención rápida permitió iniciar el proceso judicial correspondiente y asegurar la custodia del agresor.

En cuanto a la joven involucrada, Pulzo destacó que recibió acompañamiento psicológico tras el incidente, en reconocimiento del impacto emocional que le produjo presenciar el asesinato de su pretendiente y ex pareja. Este apoyo busca mitigar las secuelas derivadas de un episodio de violencia que ha dejado huella en la comunidad.

