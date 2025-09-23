Un adolescente robó tres ramos de flores para regalarle a su novia y fue detenido en La Plata

El chico fue capturado tras intentar escapar con ramos robados, que pretendía regalar, y ahora enfrenta cargos penales bajo la supervisión de la fiscalía de menores (Video: Noticias Argentina)

Un adolescente de 17 años fue detenido en La Plata tras robar tres ramos de flores y tratar de huir a pie. El incidente ocurrió en la intersección de Centenario y 419, donde el joven, identificado por las iniciales V. L. E., fue visto por agentes policiales al pasar frente a la comisaría local.

La presencia del adolescente con los ramos llamó la atención de los efectivos, quienes iniciaron una persecución a pie. La huida finalizó a las pocas cuadras, cuando los policías lograron interceptarlo y proceder a su arresto.

Posteriormente, el joven fue imputado por el delito de hurto. La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía de menores en turno de La Plata.

Según informó el portal local Infocielo, las flores sustraídas fueron incautadas y devueltas al comerciante que las tenía a la venta, cerrando así el episodio.

Un adolescente robó tres ramos de flores para su pareja y fue detenido en La Plata (Policía)

Robó, publicó fotos en redes con la ropa sustraída y fue condenado

La investigación de un robo en Punta Mogotes logró avanzar de manera decisiva cuando los responsables comenzaron a exhibir en redes sociales parte del botín sustraído. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata dictó una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo para E. A. I., tras comprobarse su participación en el asalto a una vivienda ocurrido en julio de 2023. El caso se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el que el acusado aceptó su responsabilidad penal y la pena propuesta.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Benito Lynch y Castro Barros, a escasa distancia del Bosque Peralta Ramos y del balneario Punta Mogotes. Según información proporcionada por fuentes policiales y detallada por el portal 0223.com, E. A. I. llegó al lugar acompañado por M. G. y J. R. a bordo de un automóvil Volkswagen Gol. Uno de los implicados permaneció en el vehículo, mientras los otros dos escalaron un muro de más de dos metros para ingresar a la vivienda, tras forzar la cerradura de la puerta de la cocina.

La intersección de las calles en donde ocurrió el robo en julio de 2023

Durante el robo, los delincuentes se apoderaron de 15.000 dólares, una notebook MacBook y otra HP, dos teléfonos iPhone (modelos 14 y 13), una consola de juegos, dos joysticks originales, un parlante, una plancha para el cabello, una tableta, tres relojes, cuatro pares de anteojos, dos juegos de auriculares Airpods, quince pares de zapatillas, diversas prendas de vestir, bolsos, mochilas, una cafetera y una caja de herramientas. Parte de estos objetos fue recuperada posteriormente.

El avance de la investigación se apoyó en los registros de cámaras de seguridad y dispositivos de vigilancia de la zona, que permitieron identificar el vehículo utilizado en la huida: un VW Gol que presentaba la particularidad de carecer de la taza de la rueda trasera izquierda. Personal de la comisaría decimosexta localizó el automóvil poco después y detuvo a uno de los responsables, lo que motivó el pedido de allanamiento para la vivienda del imputado. En ese procedimiento, las autoridades lograron recuperar prendas y dispositivos electrónicos robados.

El análisis del teléfono celular de E. A. I. resultó clave para vincularlo con el hecho. La revisión de conversaciones y archivos digitales permitió establecer la comunicación entre los participantes antes y después del robo, además de revelar imágenes publicadas en su cuenta personal de Facebook. En esas fotografías, el acusado mostraba ropa y accesorios denunciados como robados, lo que facilitó la identificación de su autoría.

Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en validar el acuerdo de juicio abreviado, que incluía la aceptación de la responsabilidad penal y la pena propuesta. El juez Fabián Riquert dictó la resolución, descartando agravantes respecto a la responsabilidad del autor y considerando como atenuante el presunto buen concepto vecinal del acusado.

La condena se alcanzó tras un juicio abreviado

La calificación legal del caso fue la de robo agravado por comisión en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, declarando a E. A. I. como coautor penalmente responsable. El fallo estableció el vencimiento provisorio de la pena para el 3 de octubre de 2026.

El acuerdo, homologado por el tribunal y validado por todas las partes, dispuso que E. A. I. permanezca alojado en el complejo penitenciario de Batán para cumplir la condena. Además, el fallo dejó constancia formal de su reincidencia judicial por segunda vez.