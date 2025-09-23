Juicio por el crimen de Bastián: “Tenía mucha sangre, estaba tirado en la calle y decidí no esperar al SAME”

Así fue el crimen de Bastián en Wilde

A Bastián Escalante, de 10 años, lo mató el policía Juan Alberto García Tonzo cuando disparó sin cesar a los presuntos ladrones que escapaban tras haberle querido robar la moto. De eso no tiene dudas ni siquiera la defensa oficial del imputado. Lo que se discute en el juicio por jurados, que se desarrolla en Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, es si el acusado disparó sin que le importaran las consecuencias de sus actos.

En ese contexto, y luego de que la acusación dijera en los alegatos que el accionar del ex integrante del Comando de Patrullas de Avellaneda de la Policía Bonaerense “no fue un error” ni tampoco un accidente; declararon los primeros testigos, todos policías y uno de ellos fue el primero que llegó al lugar de los hechos, cuando Bastián agonizaba sobre el asfalto.

“Había un menor con mucha sangre tirado en la calle. Los vecinos me pedían que lo llevara al hospital, querían que lo subiera al móvil y lo trasladara. Lo subí con la ayuda de los que estaban ahí a la caja del patrullero, se subió la mamá y lo llevé a la UPA (Unidad de Pronta Atención) de Wilde”, recordó el teniente Claudio Vera, integrante del Comando de Patrullas de Avellaneda, que dijo no conocer a García Tonzo, como el resto de sus colegas que declararon.

“Decidí cargarlo en el patrullero y no esperar al SAME (provincia) por cómo estaba el chico”, se sinceró el policía y explicó que en el UPA le hicieron las primeras curaciones, pero “no tenían los insumos para tratar la hemorragia, ni ambulancia para el traslado”.

Los padres de Bastian Escalante, Johana y Alejandro

Y, entonces, Vera contó que volvió a cargar en la caja del móvil al nene herido de gravedad, a la madre, a los médicos y enfermeros del UPA; y con el patrullero lo llevó al Hospital Presidente Perón, que era el más cercano.

Bastián llegó con vida, fue operado y falleció a las 9.04 de la mañana siguiente. Agonizó por 25 horas. Falleció producto de un shock hipovolémico: se desangró.

Pero Vera, el primero en llegar a la escena del hecho, además detalló algo en lo que coincidieron los otros tres testigos que declararon en la primera jornada: todos oficiales. “Había mucha gente enojada, culpaban a la Policía”, añadió sobre el estado de ánimo de los vecinos.

Otros testigos describirían el humor de las personas como ofuscadas, alteradas y hasta desaforadas.

Bastián tenía 10 años

La primera versión del imputado

Paola Perrino, teniente primero del Comando de Patrullas de Avellaneda, afirmó ante el jurado que habló con García Tonzo en la escena del hecho cuando llegó junto a su compañero, el oficial Elías Cárdenas.

“Llegamos y (el imputado) se presenta como compañero del Comando que había sufrido un ilícito. Contó que estaba esperando afuera del colegio a su hijo (hijastro) y que apareció una moto con tres delincuentes que le quisieron robar la moto y que había mantenido enfrenamiento armado “, describió la teniente primero y detalló que esa frase ”enfrentamiento armado” se dice cuando se da un tiroteo, algo de lo que no se han encontrado evidencias. Sólo se sabe que el que tiró fue el acusado y que una de las balas de su pistola reglamentaria mató a Bastián.

Según Perrino, tampoco le dijo García Tonzo que había herido a alguien y que le describió que los sospechosos que habían querido robarle eran “tres chicos en una moto blanca y que uno de ellos vestía un chaleco blanco”. Por eso, ella y su compañero salieron a buscarlos. Era el segundo patrullero en llegar al lugar y otra vez nadie se quedó a preservar la escena.

“Dimos unas vueltas y nos sale de una esquina un adolescente con buzo blanco con características parecidas a uno de los sospechosos. Se asustó y lo procedemos a identificar. Le toqué el pecho para ver si venía corriendo y estaba agitado. Se contradecía, decía que venía de jugar a la pelota, de lo de la novia...”. Y se lo llevaron detenido a la comisaría. Hay que recordar que son cuatro -tres menores de edad- los acusados por el presunto robo a García Tonzo.

La pistola del policía acusado del crimen de Bastián

Desde la acusación, le preguntaron a Perrino si le puso bolsa en las manos al adolescente detenido para poder luego hacerle el Dermotest. Respondió: “No, no tenemos los medios para hacerlo”.

Cárdenas, compañero de Perrino y oficial de la Bonaerense, comentó que al llegar al lugar del hecho y antes de salir a la caza del sospechoso del presunto robo, había unas 30 personas y que no se bajó del patrullero sino que habló con la gente al frente del volante del móvil.

“Eran varias personas las que se nos acercaron, describiendo lo que había pasado y que se habían ido corriendo a pie dos masculinos. Estaban muy desaforados, golpeaban el móvil, hablaban uno encima del otro, no podías entrevistar bien a la gente”, se excusó.

La última en declarar fue Belén Nolasco, de la Policía Local de Avellaneda, que respondió al pedido de apoyo en la escena del hecho. “La gente estaba muy ofuscada con la Policía y nos quedamos cuidando la moto que estaba tirada en la calle (de los sospechosos). Quisimos resguardar el lugar del hecho y pedimos colaboración porque la gente no nos dejaba trabajar. Después nos avisaron que iban a ir peritos”, detalló.

-¿Por qué la gente estaba tan enojada?

-Porque referían que el que había herido (al chico) era policía.

Este martes, desde las 8 se reanuda el juicio contra García Tonzo, imputado por homicidio con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego y por ser personal policial, con la declaración de al menos nueve testigos.