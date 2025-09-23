Crimen y Justicia

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputaron a cuatro personas por poner en riesgo la salud de menores

Todos fueron acusados de usar documentación falsificada para facilitar el suministro y otros dos delitos. Expertos confirmaron la presencia de bacterias peligrosas en el líquido que bebían los alumnos

Una de las escuelas de
Una de las escuelas de Mar del Sud involucradas en la denuncia por agua contaminada. Foto: Unidad Fiscal Mar del Plata

La justicia federal dio un paso significativo en la causa por suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos de Mar del Sud. En las últimas horas, imputaron formalmente en la investigación a cuatro personas por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y exposición de la salud a riesgo.

Los acusados son el contratista encargado de certificar la potabilidad del agua y los tres principales funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado, entre quienes figuran su presidenta, la vicepresidenta y el tesorero.

Las imputaciones, por incumplir deberes y falsear documentación pública, fueron oficializadas durante una audiencia encabezada por el juez de Garantías, Santiago Inchausti, donde el fiscal federal Carlos Martínez -que instruye la causa- alegó los motivos de su acusación.

Según especificó, tras varias tareas investigativas constató que el contratista habría falsificado informes sobre la calidad del agua en más de un centenar de oportunidades. A los otros tres funcionarios del Consejo Escolar, por su parte, los señaló por falsedad ideológica de documentos públicos y omisión de los controles pertinentes.

La investigación se originó hace menos de cinco meses a partir de la denuncia de un padre de alumno, quien advirtió posibles riesgos asociados al consumo de agua extraída del pozo de las escuelas. Las familias de los estudiantes habían reportado cuadros de gastroenteritis, vómitos y erupciones cutáneas entre alumnos durante el ciclo pasado, síntomas que disminuyeron cuando cesaron las clases en verano.

En el operativo participó la
En el operativo participó la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina

La preocupación de la comunidad educativa creció tras observar desbordes en el pozo ciego de residuos cloacales y su cercanía peligrosa con el pozo desde donde se extraía el agua potable.

Ante esa situación, la cooperadora escolar encargó a un laboratorio privado un estudio bacteriológico y fisicoquímico del agua antes del inicio lectivo 2025. Según el resultado conocido el 5 de marzo, el líquido distribuido no resultaba apto para consumo humano y presentaba escherichia coli—indicador de posible contaminación fecal—y pseudomona aeruginosa, bacteria riesgosa para la salud.

A partir de la denuncia del padre damnificado, el fiscal Martínez dispuso una serie de medidas. Entre ellas, registros domiciliarios, el secuestro de teléfonos y computadoras del principal señalado en la causa: el contratista del Consejo Escolar dedicado a la limpieza de tanques y análisis de agua en escuelas de Miramar y localidades vecinas.

Las medidas incluyeron además órdenes de presentación en los establecimientos afectados y en la sede central del Consejo Escolar, donde se solicitó toda la documentación relacionada con la potabilidad del agua y las actas de reuniones vinculadas al tema.

El avance de la investigación y el material reunido, como mensajes y audios, permitieron identificar las personas del Consejo Escolar presuntamente involucradas.

Para los investigadores, la hipótesis principal es que las autoridades estaban al tanto de que el agua no era apta, y aun así habrían avalado informes apócrifos para certificar lo contrario, presentando documentación falsa ante la comunidad educativa.

