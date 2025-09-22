Juicio por el crimen de Bastián: “El policía se parapetó, miró hacia donde disparaba y eligió seguir tirando”

Un nene fue baleado en Wilde

Tras cinco horas para la conformación del jurado popular integrado por 18 miembros (12 titulares y 6 suplentes), esta tarde comenzó el juicio contra Juan Alberto García Tonzo (31), el policía que el 10 de julio del año pasado mató a Bastián Escalante (10) en la localidad de Wilde cuando les disparaba a los cuatro ladrones que escapaban tras intentar robarle la moto.

“El policía se parapetó, apuntó, se agachó, miró hacia donde disparaba y eligió seguir tirando. Los sospechosos estaban a más de 80 metros y el García Tonzo siguió efectuando disparos”, lanzó la fiscal Marisa Monte sobre la mecánica que terminó en el crimen de Bastián, quien volvía del club junto a su mamá. Y consideró la funcionaria judicial que ese accionar "no fue un error“. Las querellas secundaron enfatizaron que no fue un accidente. La defensa pidió que no se lo juzgue por venganza.

Fueron más de 75 las personas convocadas para ser jurado en este juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda- Lanús, el primero en este departamento judicial, y tiene como jueza técnica a María Angélica Sayago del Castillo. Fue ella quien inicialmente les indicó las instrucciones de cómo se desarrollará el debate.

García Tonzo llega imputado como autor del homicidio con dolo eventual de Bastián y por el intento de homicidio en exceso de la legítima defensa de cuando repelió el robo.

Los padres de Bastian Escalante, Johana y Alejandro

Y no bien comenzó el debate, la jueza le pidió al imputado que se siente frente a los jurados.

Vestido con un traje azul y camisa blanca, con un corte de pelo al ras, García Tonzo enfrentó a los 18 ciudadanos que lo juzgarán y contó que tiene 31 años, que es policía de profesión, que está casado y que su domicilio es en la localidad de Wilde. Al momento del crimen de Bastián vivía justo a la vuelta de su casa, era su vecino, aunque no se conocían.

Cruzado de brazos a la altura del pecho, Alejandro Escalante fue el único de los padres del nene asesinado presente en la sala, ya que la mamá de Bastián, Johana Montoya, es testigo y declarará el miércoles.

Las hermanas de la víctima estuvieron en los tribunales, pero no ingresaron a la sala. Las dos son menores, tienen 17 y 14 años. Por eso, Alejandro ingresó acompañado de tres familiares. Lo ubicaron en la sala en la zona del público en diagonal al acusado, a unos tres metros, y separado por una barrera de oficiales de la Bonaerense, la misma fuerza que integraba García Tonzo, que al momento del crimen era integrante del Comando de Patrullas de Avellaneda.

Bastián tenía 10 años

“No fue un error”

Desde allí, Alejandro escuchó los alegatos de las partes. Oyó cómo la fiscal Montero relató lo que sucedió ese trágico 10 de julio de 2024 en Wilde. “García Tonzo llegó con su moto a la puerta del colegio, descendió y ahí dos motos con dos ocupantes en cada una llegaron al lugar. No frenaron, no se detuvieron, no se bajaron. Alguien, según el acusado, hizo un ademán como que iba a sacar algo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y sacó su arma y las dos motos con los cuatro sujetos se dieron a la fuga".

Y continuó contando que entonces el policía comenzó a disparar: “Los sujetos se iban, se daban a la fuga y García Tonzo se adelantó, se parapetó, se agachó, apuntó, miró hacia donde disparaba y eligió seguir disparando. Las personas de las motos estaban a más de 80 metros y García Tonzo siguió efectuando disparos, no uno o dos, más de ocho”.

La fiscal Montero relató que en ese contexto Bastián había salido de la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne de jugar al fútbol. Iba con su bicicleta y con su madre venían por la misma calle donde estaba el policía y los sospechosos.

“Cuando su mamá advierte que en la esquina se estaba dando lo que podía ser un robo, le dice: ’Vámonos de acá’. Lo hace dar la vuelta, intenta cubrirlo, pero los disparos eran muchos y todos venían en ese sentido y, a pesar de que Johana lo quiso cubrir, no pudo. Lo mató en ese instante. Se murió en los brazos de Johana.. Esto no fue un error. Bastián no va a volver a su casa“, cerró la fiscal su alegato.

“No fue un accidente” y “no debió suceder”

Lo siguió la Comisión Provincial por la Memoria, particular damnificada institucional, quienes dijeron ante los jurados que el crimen de Bastián “no fue un accidente”.

Y añadieron: “Existió una indiferencia mortal porque eligió seguir gatillando, y ahí está esa intención criminal. No hay dudas de que García Tonzo se representó que la consecuencia fatal podía ocurrir y, sin embargo, siguió adelante... Usó el arma reglamentaria que el Estado le provee para proteger para darle muerte a Bastián“.

Los abogados de los padres de Bastián, con Matías Morla a la cabeza, son quienes están a cargo de la querella. Fue el letrado Franco Laudani quien tomó la palabra: “Esta es una historia que jamás debió haber sucedido y tiene como trama principal una acción totalmente irresponsable”.

Laudani relató que el día del crimen García Tonzo fue a buscar a su hijastro al colegio cuando ocurrió el presunto intento de robo y sacó su arma para dispararles a los ladrones en fuga. “Pese a que se escapaban, él, en su afán de matarlos por la espalda, no se quedó en su lugar sino que recorrió 50 metros con la intención de matarlos a los tiros. Y, en esa situación, una de las balas impactó en un niño que estaba volviendo a su casa. No se trató de un error, acá hubo una intención de matar".

El abogado recordó que el imputado es de la zona de Wilde donde ocurrió el crimen y que dijo: “Actuó con absoluta indiferencia por la vida de cualquier que estuviera en ese lugar. Él conocía que podía matar con uno, con dos o con ocho disparos. Y, sin embargo, continuó adelante con su accionar”.

Y sentenció: “El resultado fue la vida de un niño que volvía de jugar a la pelota y nunca más volvió a su casa”.

30 segundos

El alegato por la defensa oficial de García Tonzo lo hizo el abogado Enrique Bonomi. “Cuando lo quieren robar y actúa como personal policial y comienza a efectuar disparos. Todo eso duro menos de 30 segundos, duro menos de esto”. Y se llamó a silencio mientras miraba el reloj esperando que ese tiempo pase.

Trascurrido el medio minuto, les dijo a los jurados: “Valoren cómo pasó, cómo fue un acto espontáneo. No midió las consecuencias, es verdad, no tuvo cuidado, no hizo todo el esfuerzo que le exigía la situación para no causar el riesgo que terminó causando porque de haberlo previsto no hubiese actuado".

Y agregó que “un policía que va a buscar a su hijastro a la escuela no puede querer matar a su hijastro inocente“. Por eso pidió un veredicto de culpabilidad ”porque merece reproche y pena, pero no de la magnitud que le piden los acusadores“.

Y concluyó hacia los jurados: “García Tonzo actuó como actuó, lo van a notar un poco frío, como que no asocia, pero que eso no influya en un veredicto de venganza. Tienen que ser objetivos”.