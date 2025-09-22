Crimen y Justicia

El crimen de Bastián: juzgan al policía que disparó “compulsivamente” y mató al nene que volvía de fútbol

Juan Alberto García Tonzo, integrante del Comando de Patrulla de la Bonaerense, está acusado de homicidio y enfrenta a un jurado popular. La audiencia comienza a las 9 en los tribunales de Avellaneda - Lanús

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Guardar
Así fue el crimen de Bastián en Wilde

A un año, dos meses, y 12 días del crimen de Bastián Escalante, este lunes comienza el juicio por jurados al policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo. Está acusado de haberlo matado mientras le disparaba “compulsivamente” a los ladrones que habían intentado robarle la moto y escapaban por las calles de la localidad de Wilde. El nene de 10 años estaba junto a su mamá en esa cuadra. Incluso los delincuentes les pasaron por al lado en su huida, pero fue el niño el que resultó herido y agonizó en los brazos de su mamá.

La primera de las tres jornadas que durará el juicio comenzará este lunes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda - Lanús, que actuará como técnico de los 12 civiles encargados de juzgar a quien ese 10 de julio de 2024 era integrante del Comando de Patrulla de la Bonaerense.

La acusación que pesa sobre García Tonzo, y que la encarnará la fiscal de juicio Marisa Montero, es como autor del homicidio con dolo eventual de Bastián y por el intento de homicidio en exceso de la legítima defensa de cuando repelió el robo.

Pero para la familia de Bastián, sus padres Johana y Alejandro, y el abogado que encarna la querella, Matías Morla, la única pena posible para el policía es la prisión perpetua.

Bastián junto a su mamá
Bastián junto a su mamá

“Mi abogado demostró que no fue legítima defensa, sino un homicidio. Vamos a buscar una condena justa, pesada, perpetua. Es la justicia que se merece Bastián”, le había adelantado Johana a Infobae.

Y agregó: “Solo espero a la Justicia, que le caiga todo el peso que le tenga que caer por arrebatarle la vida a un nene de 10 años que ni siquiera había empezado a vivir. Yo lo llamo asesino porque es un asesino, no tendría que haber actuado como actuó“.

Ese 10 de julio del año pasado, cuatro delincuentes (tres menores de por entonces 14, 16 y 17 años) intentaron robarle la moto al policía en la intersección de Caxaraville y Friuli, en Wilde.

Pero García Tonzo tomó su pistola reglamentaria y les disparó “excediéndose en su ilegítima defensa, ya que la agresión ilegítima había finalizado con la huida” de los sospechosos, según reza la elevación a juicio.

El arma del policía
El arma del policía

Pero, no se frenó ahí García Tonzo. En base a la acusación, el policía siguió disparando “compulsivamente su arma de fuego hacia donde habían escapado los agresores”.

El policía debió representarse “que con su obrar podía lesionar o matar a una o más personas ajenas al intento de robo” que había sufrido. Así fue el crimen de Bastian, que iba en bicicleta junto a su mamá luego de haber salido de jugar el fútbol en la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne de Wilde, como se ve en el video que encabeza esta nota.

La acusación se apoya en múltiples elementos: la pericia balística del Instituto de Ciencias Forenses que determinó que todos los casquillos y el proyectil que causó la muerte de Bastian pertenecen al arma de García Tonzo; imágenes aportadas por testigos que muestran al imputado disparando en dirección a los agresores y hacia la zona donde se encontraba la víctima; y testimonios de vecinos.

Los testigos coinciden en que García Tonzo se identificó como policía y disparó varias veces, estimando entre 6 y 12 detonaciones. Algunos relatan que los disparos continuaron cuando los agresores ya se retiraban.

Bastián tenía 10 años. Había
Bastián tenía 10 años. Había nacido el 2 de abril

Una testigo crucial será la mamá del nene asesinado. Johana declarará recién el miércoles y por ende no puede ingresar a la sala en las dos primeras audiencias, pero estará presente en los tribunales.

Incluso, hay una convocatoria para darle apoyo a la familia. “Justicia por Bastian Escalante Montoya. Invitamos a toda la comunidad a acompañar a los padres de Bastian en el juicio por su muerte. Quienes deseen podrán presenciarlo los días 22, 23 y 24 de septiembre a las 09 hs, en el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda/Lanús (Calle Carlos Pellegrini, intersección Mariano Ferreyra). Agradecemos profundamente el apoyo recibido desde el primer día y pedimos a quienes puedan y quieran asistir que nos acompañen en este momento tan importante, para que finalmente se haga Justicia por Bastian", reza al flyer que viralizaron.

Temas Relacionados

Bastián EscalantehomicidiosJuan Alberto Garcia TonzoWildegatillo fácil

Últimas Noticias

La tragedia de “Rulo”: su hijo policía respondió ante un robo y lo mató una bala que atravesó la puerta de su casa

Dos delincuentes se tirotearon con un oficial de la Ciudad en Berazategui. Venían de asaltar una verdulería y dispararle hacia los pies a la comerciante. La víctima era un colectivero jubilado

La tragedia de “Rulo”: su

Allanaron una casa y los delincuentes intentaron tirar la droga por la ventana en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos adultos y un joven de 22 años tras un operativo en la localidad de Colonia Caroya

Allanaron una casa y los

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

H. G. E. D. aseguró que en el momento del choque se encontraba en su casa y que su camioneta estaba siendo usada por otra persona

Declaró el único detenido por

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Saúl De Francesco, de 77 años, fue visto por última vez el jueves pasado en la puerta de su casa. Hay un tercer implicado que fue apresado como entregador y este domingo atraparon a un cuarto sospechoso

Encontraron muerto al jubilado que

Clausuraron un consultorio odontológico que también atendía a delincuentes heridos de bala en el Barrio 31

La Policía de la Ciudad desbarató por tercera vez la falsa clínica. Operaba sin habilitación, con medicamentos vencidos y sin cumplir ninguna norma sanitaria

Clausuraron un consultorio odontológico que
ÚLTIMAS NOTICIAS
A la espera de la

A la espera de la negociación por el préstamo de EEUU, las consultoras analizaron el futuro del esquema económico

Miriam Quiroga, los bolsos con plata y los “otros cuadernos” de Néstor Kirchner

La tragedia de “Rulo”: su hijo policía respondió ante un robo y lo mató una bala que atravesó la puerta de su casa

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación

Cómo elegir y usar productos de estilismo: la guía esencial para cuidar tu cabello

INFOBAE AMÉRICA
Ataque ruso en Zaporizhzhia: al

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

La nueva novela de Ken Follett mezcla la historia de Stonehenge, drama y un toque de “Game of Thrones”

El aumento de activos militares estadounidenses en el Caribe apunta directamente al dictador Nicolás Maduro

La belleza de la semana: cómo pintar bebés

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”