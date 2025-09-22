Delincuentes irrumpieron en una casa en Río Negro, maniataron a una familia y huyeron en taxi

Casi todo lo robado por los delincuentes fue recuperado y estaba en el baúl del taxi que trasladó a los malvivientes (LM Neuquén)

La madrugada del último sábado en Cipolletti, barrio Costa Norte, estuvo marcada por un episodio de extrema violencia. Una familia fue sorprendida en su vivienda por un grupo de delincuentes armados, que irrumpió con el objetivo de robar sus pertenencias.

La situación se prolongó durante más de dos horas, tiempo en el que las víctimas permanecieron maniatadas. Lograron liberarse y dar aviso a la Policía solo después de ese lapso.

Se investiga la participación de al menos tres hombres que continúan prófugos. Las fuerzas de seguridad aseguran contar con “pistas firmes” sobre los implicados, por lo que podrían producirse más detenciones en los próximos días.

El robo, de acuerdo con la información de LM Neuquén, ocurrió a las 5:30 en una vivienda de la calle Los Horneros, junto al cauce del río. Una de las víctimas, un hombre de 32 años, relató que el episodio comenzó cuando escuchó ruidos inusuales dentro de la casa. Al levantarse, enfrentó a dos hombres armados, quienes lo amenazaron y lo obligaron a dirigirse a su dormitorio.

El resto de la familia —tres personas— también fue reducido. Los ataron de pues y manos, mientras los delincuentes revolvían la casa en busca de dinero y objetos de valor. Entre ellos, se encontraba una mujer. Así, sustrajeron tres celulares y dos televisores.

La Policía detuvo a una mujer pero busca a tres prófugos

Los asaltantes se movilizaron en un taxi, pero el conductor fue descartado de toda vinculación con el hecho. Según fuentes del caso, el chofer observó conductas sospechosas y los objetos que transportaban los pasajeros, por lo que dio aviso al centro de comunicaciones policiales. Gracias a esta reacción, parte del botín fue recuperado y la Policía llegó a la vivienda casi al mismo tiempo que el propio taxista regresaba.

La denuncia y el rastreo por GPS de uno de los celulares permitieron a la Policía de Río Negro localizar a la principal sospechosa en inmediaciones de calle Yrigoyen, en el centro de Cipolletti. Al interceptar a la mujer, los efectivos constataron que poseía el dispositivo robado, motivo por el cual fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.

El gabinete de Criminalística de la Policía trabajó durante la jornada en la vivienda asaltada para reunir huellas dactilares y otros indicios que ayuden a identificar y capturar a los tres hombres prófugos. Según los investigadores, se analizaron diversas evidencias materiales y los testimonios de las víctimas para avanzar en la causa.

Delincuentes ingresaron a una casa, golpearon a sus dueños y se llevaron todo

La semana pasada, una familia de La Plata fue víctima de un violento asalto cerca de la medianoche del domingo en su casa de la calle 70, entre 23 y 24. Al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en la propiedad por los techos del inmueble cuando los integrantes se encontraban descansando.

De acuerdo con los informes policiales, el calvario comenzó alrededor de las 23.30 horas. Los delincuentes lograron descender al pasillo y levantar una persiana para acceder al interior. Una vez dentro, golpearon al dueño de la casa en la cabeza, la mano y la nuca, y agredieron a su esposa.

El robo duró varios minutos, un tiempo considerable para que los ladrones revisaran distintos ambientes en busca de objetos de valor. El botín incluyó dinero en efectivo, dólares, joyas y dispositivos electrónicos como televisores, una aspiradora y una pava eléctrica. También se llevaron las llaves de la vivienda antes de escapar en dos automóviles.

Uno era el coche propiedad de las víctimas, mientras que el otro, un Peugeot azul, los aguardaba fuera de la casa. Dicho vehículo quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, lo que permitió a las autoridades avanzar en la investigación, aunque hasta el momento no se reportaron detenidos.

En las imágenes del video que encabeza la nota, quedó registrado el momento en que los sospechosos sacan el auto del garaje de la vivienda, mientras el otro rodado los aguardaba en la mano de enfrente. En ese preciso momento, uno de los hombres buscados cruzó la calle y se subió al Peugeot.

El individuo que aguardaba en el auto afuera de la casa, coordinaba los movimientos del grupo utilizando un walkie talkie. Tras la fuga de los involucrados, las víctimas realizaron la denuncia en la Comisaría Octava de La Plata.