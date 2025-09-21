“Recuerdo ponerle la mano en el cuello para que no se desangrara”: el dolor de la mamá de Bastián antes del juicio al policía que mató a su hijo

El crimen de Bastián en Wilde

“Lo que más me acuerdo de ese día fue ponerle la mano en el cuello a mi hijo para que no se desangrara tanto”. Apenas llega a completar la frase antes de ahogarse en llanto. Johana ese 10 de julio de 2024 estaba al lado de Bastián (10) cuando la bala del policía del Comando de Patrullas de la Bonaerense de Avellaneda Juan Alberto García Tonzo lo mató en su intento salvaje de dispararles a los ladrones que le habían querido robar.

Johana había ido a buscar a Bastián a la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne donde el nene jugaba el fútbol. Volvían caminando por la calle rumbo a su casa de la localidad de Wilde, donde lo esperaban sus hermanas mayores y su papá.

Sólo habían pasado unos minutos de las 20.30 y, de pronto, esa madre tenía a su lado a su hijo que agonizaba ensangrentado. “No se puede explicar lo que me pasa. Es algo que te queda en la cabeza para siempre y son imágenes que se repiten y no las voy a olvidar nunca. Es difícil", dice en diálogo con Infobae a horas del juicio por jurados contra el asesino de su hijo.

El Tribunal Oral en lo Criminal de Avellaneda N°4 será el técnico del jurado que juzgará a García Tonzo. La fiscal Marisa Monte lo imputa como autor del homicidio con dolo eventual de Bastián y por el intento de homicidio en exceso de la legítima defensa de cuando repelió el robo.

Es la foto que tiene Johana como perfil de WhatsApp

Ese 10 de julio, cuatro delincuentes (tres menores de por entonces 14, 16 y 17 años) intentaron robarle la moto al policía en la intersección de Caxaraville y Friuli, en Wilde. Pero García Tonzo tomó su pistola reglamentaria y les disparó “excediéndose en su ilegítima defensa, ya que la agresión ilegítima había finalizado con la huida” de los sospechosos.

Pero no se frenó ahí. Según la acusación, siguió disparando “compulsivamente su arma de fuego hacia donde habían escapado los agresores”. El policía debió representarse “que con su obrar podía lesionar o matar a una o más personas ajenas al intento de robo” que había sufrido. Y una de sus balas mató Bastian.

“Estoy muy ansiosa por el juicio, con muchos nervios, pero contenida por mi familia y por la psicóloga”, cuenta Johana cómo vive las horas previas a encontrarse cara a cara con el hombre que mató a su hijo, destrozó a su familia y la dejó sin alegría. “Tan de repente se apagó todo, que quedamos en ese día y es muy difícil seguir”, reconoce.

El arma del policía

Justicia es perpetua

“No hablé nunca con él ni con la familia. Lo vi en las audiencias y no me levanta la cabeza“, comenta sobre García Tonzo sin nombrarlo. No lo llama por su nombre en toda la nota, sí le dice “asesino”.

“Vamos a buscar Justicia. Mi abogado Matías Morla demostró que no fue legítima defensa, sino un homicidio. Vamos a buscar una condena justa, pesada, perpetua. Es la justicia que se merece Bastián”, reclama esta madre que tras el crimen de su hijo dejó su vida en pausa: “No podía salir, por eso accedí a la psicóloga y a la psiquiatra”.

Y sigue: “Estoy medicada porque no podía dormir, era llorar todo el tiempo. La ausencia de Bastián se nota mucho, porque era el más chiquito, el más revoltoso. Pateaba la pelota y jugaba con sus figuritas. Ya no es lo mismo que antes mi casa, ya no es esa alegría”.

Johana y Alejandro hoy viven con sus dos hijas de 14 y 17 años. “La más grande es la que manifiesta mucha tristeza”, se sincera y admite que su pareja es el que las “contiene”.

Bastián junto a sus papás y sus hermanas

Y lo valora: “Me ayuda un montón con las chicas también porque este tiempo me costó un montón levantarme y salir. Él muestra fuerte, va a trabajar y está con nosotras, pero también se siente mal. El varón era su compañero”.

Johana no podrá estar en las dos primeras jornadas del juicio por el crimen de su hijo que comienza este lunes, porque ella es testigo del caso. Sí declarará el último día. Pero estará frente a los tribunales, reclamando Justicia.

“Solo espero a la Justicia, que le caiga todo el peso que le tenga que caer por arrebatarle la vida a un nene de 10 años que ni siquiera había empezado a vivir. Yo lo llamo asesino porque es un asesino, no tendría que haber actuado como actuó“, concluye.