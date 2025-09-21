Crimen y Justicia

Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

Silvio “Patrón” Saucedo fue asesinado el 15 de marzo, en su taller. El presunto autor del crimen fue atrapado en Puerto Boca Tres Fronteras. Creen que podría estar relacionado al asesinato de un policía

Guardar

Carlos “Cavalo” Mendes, el principal sospechoso por el asesinato de Silvio “Patrón” Saucedo en la ciudad de Eldorado, Misiones, fue capturado en Presidente Franco, Paraguay, tras varios meses de investigación y seguimiento internacional.

Según informó El Territorio, la detención se produjo tras un operativo coordinado entre la Policía paraguaya, la Policía Federal y el Comando Tripartito, con colaboración de fuerzas de seguridad de Misiones y la emisión de una orden de captura internacional por parte de Interpol.

Mendes, de 49 años, permanecía prófugo luego del homicidio cometido el 15 de marzo en el kilómetro 6 de Eldorado, donde Saucedo, un conocido comerciante del rubro de gomería, fue ejecutado con disparos de arma de fuego en su local.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio misionero, el sospechoso, identificado a partir de imágenes de cámaras de seguridad, habría escapado de la escena en un Chevrolet Corsa Classic posteriormente incautado en la ciudad de Puerto Iguazú.

Las fuentes policiales detallaron que el operativo para capturar a Mendes se desarrolló en la zona de Puerto Boca Tres Fronteras, donde el acusado circulaba bajo una identidad presuntamente falsa. En el procedimiento participaron miembros de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía paraguaya, quienes trabajaron con datos aportados por fuerzas argentinas que venían monitoreando movimientos del sospechoso en territorio paraguayo.

Según las fuentes, la evidencia clave que vinculó a Mendes con el crimen fue el vehículo utilizado para huir, registrado en las horas posteriores al asesinato en inmediaciones del comercio de la víctima. Imágenes de vigilancia y testimonios recogidos en la instrucción judicial identificaron a Mendes como el conductor del automóvil, aunque quienes lo acompañaban al momento de su detención no presentaron vinculación con la causa.

La investigación estableció que Saucedo fue atacado tras un breve intercambio de palabras con su agresor, quien le disparó en dos ocasiones, causándole la muerte en pocos minutos.

A partir del análisis balístico de los proyectiles hallados tanto en el lugar del crimen de Saucedo como en un hecho anterior —el asesinato del cabo de Policía Mauricio Miñarro— surgió la hipótesis inicial de que ambos casos podrían estar relacionados. Sin embargo, fuentes del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado consultadas por El Territorio descartaron la existencia de pruebas que vinculen directamente a Mendes con el homicidio del policía.

Mendes cuenta con varios antecedentes penales en la provincia de Misiones, según indicaron los investigadores. Una vez concluidos los procedimientos de extradición, se prevé su traslado a la provincia argentina para quedar a disposición de la magistrada María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, donde deberá comparecer por el crimen de Saucedo.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas y testimonios en el marco de la causa, que tiene como eje la investigación de homicidio cometido con arma de fuego y fuga del principal responsable.

Temas Relacionados

MisionesEldoradoParaguayHomicidiosPrófugosúltimas noticias

Últimas Noticias

Desbarataron a una banda que robaba a choferes de aplicación en Mar del Plata: eran cuatro menores armados

Los acusados tienen entre 13 y 16 años. Fueron detenidos, luego de que se enfrentaran en un tiroteo contra la Policía

Desbarataron a una banda que

Secuestraron casi 900 pastillas de éxtasis en la previa de una fiesta electrónica en Rosario

La captura de la banda fue posible, luego de que los investigadores realizaran tareas encubiertas para establecer su modus operandi

Secuestraron casi 900 pastillas de

Intentaron robarle a un repartidor en La Plata, se defendió y le dispararon con una pistola de aire comprimido

Aunque uno de los ladrones intentó herirlo, el proyectil rebotó en el cuerpo de la víctima. No hay detenidos por el hecho

Intentaron robarle a un repartidor

“Recuerdo ponerle la mano en el cuello para que no se desangrara”: el dolor de la mamá de Bastián antes del juicio al policía que mató a su hijo

Johana estaba con el nene de 10 años cuando recibió el balazo mortal. Lo había ido a buscar a un club donde jugaba a la pelota. Juan Alberto García Tonzo está acusado de homicidio y enfrenta a un jurado popular

“Recuerdo ponerle la mano en

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

El agresor habría intentado quitarse la vida antes de asesinar a balazos a la víctima y herir de gravedad a otro oficial que permanece hospitalizado. La Justicia investiga si sufría algún trastorno de salud mental

El hombre que mató a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una buena para la economía

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

Fallo inédito: una jueza ordenó a un padre leer “El Principito” tras negarse a pagar la cuota alimentaria

Otra tragedia en el fútbol amateur: un hombre se descompensó en medio de un partido y murió

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido, Canadá y Australia

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

Netanyahu dijo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel: “Es un absurdo premio al terrorismo”

Tras 80 años, recuperan 2 pinturas robadas por los nazis

Un misterioso retrato vandalizado reaviva los rumores sobre una relación homosexual de Shakespeare

Hoy sigue siendo el momento de la oposición democrática en Venezuela: ¿qué hacer?

TELESHOW
Ovación y sorpresa en Madrid:

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”