Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

Carlos “Cavalo” Mendes, el principal sospechoso por el asesinato de Silvio “Patrón” Saucedo en la ciudad de Eldorado, Misiones, fue capturado en Presidente Franco, Paraguay, tras varios meses de investigación y seguimiento internacional.

Según informó El Territorio, la detención se produjo tras un operativo coordinado entre la Policía paraguaya, la Policía Federal y el Comando Tripartito, con colaboración de fuerzas de seguridad de Misiones y la emisión de una orden de captura internacional por parte de Interpol.

Mendes, de 49 años, permanecía prófugo luego del homicidio cometido el 15 de marzo en el kilómetro 6 de Eldorado, donde Saucedo, un conocido comerciante del rubro de gomería, fue ejecutado con disparos de arma de fuego en su local.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio misionero, el sospechoso, identificado a partir de imágenes de cámaras de seguridad, habría escapado de la escena en un Chevrolet Corsa Classic posteriormente incautado en la ciudad de Puerto Iguazú.

Las fuentes policiales detallaron que el operativo para capturar a Mendes se desarrolló en la zona de Puerto Boca Tres Fronteras, donde el acusado circulaba bajo una identidad presuntamente falsa. En el procedimiento participaron miembros de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía paraguaya, quienes trabajaron con datos aportados por fuerzas argentinas que venían monitoreando movimientos del sospechoso en territorio paraguayo.

Según las fuentes, la evidencia clave que vinculó a Mendes con el crimen fue el vehículo utilizado para huir, registrado en las horas posteriores al asesinato en inmediaciones del comercio de la víctima. Imágenes de vigilancia y testimonios recogidos en la instrucción judicial identificaron a Mendes como el conductor del automóvil, aunque quienes lo acompañaban al momento de su detención no presentaron vinculación con la causa.

La investigación estableció que Saucedo fue atacado tras un breve intercambio de palabras con su agresor, quien le disparó en dos ocasiones, causándole la muerte en pocos minutos.

A partir del análisis balístico de los proyectiles hallados tanto en el lugar del crimen de Saucedo como en un hecho anterior —el asesinato del cabo de Policía Mauricio Miñarro— surgió la hipótesis inicial de que ambos casos podrían estar relacionados. Sin embargo, fuentes del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado consultadas por El Territorio descartaron la existencia de pruebas que vinculen directamente a Mendes con el homicidio del policía.

Mendes cuenta con varios antecedentes penales en la provincia de Misiones, según indicaron los investigadores. Una vez concluidos los procedimientos de extradición, se prevé su traslado a la provincia argentina para quedar a disposición de la magistrada María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, donde deberá comparecer por el crimen de Saucedo.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas y testimonios en el marco de la causa, que tiene como eje la investigación de homicidio cometido con arma de fuego y fuga del principal responsable.