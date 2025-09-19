Crimen y Justicia

Lo buscaban por robar un supermercado y lo detuvieron en un centro de rehabilitación

El acusado, de 32 años, fue localizado en Moreno gracias a tareas de geolocalización de la DDI de Morón y fue detenido cuando salía del lugar sin que opusiera resistencia

Un mes después de haber sido denunciado por asaltar un supermercado en Ituzaingó, un sospechoso de 32 años, fue localizado y detenido por agentes policiales de la DDI Morón, en el partido bonaerense de Moreno, dentro de un centro de rehabilitación para personas con adicciones. La captura se produjo durante la tarde del jueves tras una serie de tareas de seguimiento e inteligencia que permitieron establecer su paradero.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infobae, la investigación había comenzado cuando el encargado del comercio denunció que un hombre armado había ingresado al local ubicado en Beltrán 2400, en la localidad de Ituzaingó, alrededor del mediodía. Según su testimonio, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y logró sustraerle 60 mil pesos en efectivo, para luego huir rápidamente a bordo de un Fiat Palio blanco.

Una vez radicada la denuncia, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Ituzaingó, del Departamento Judicial Morón. El 21 de agosto, el Ministerio Público Fiscal ordenó a los detectives de la DDI comenzar con tareas orientadas a dar con los autores del hecho.

A partir del análisis de material telefónico, en particular mediante herramientas de geolocalización, los investigadores lograron establecer una serie de domicilios donde el sospechoso habría pernoctado en los días posteriores al robo. Sin embargo, en ninguno de esos puntos se encontraba.

A medida que el seguimiento avanzaba, surgió un dato revelador: el sospechoso, identificado como D. O. V. se habría internado en el centro de rehabilitación “Camino del Héroe”, ubicado en la intersección de las calles Stephenson y Abanderado Grandioli, en la localidad de Trujui, partido de Moreno.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una institución de régimen abierto, lo que abría la posibilidad de que el imputado pudiera salir del establecimiento en cualquier momento.

Por ese motivo, los detectives montaron una vigilancia discreta en los alrededores del centro. En un momento, observaron a D.O.V. salir del lugar. En ese instante, lo interceptaron y efectivizaron la detención sin incidentes.

El Ministerio Público Fiscal fue informado de inmediato y dispuso que se lo arreste por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, y que fuera trasladado al día siguiente para la audiencia correspondiente.

Con la detención concretada, la investigación continuará su curso, mientras las autoridades analizan si hubo otras personas involucradas en el hecho o si el detenido podría estar vinculado a otros delitos similares.

Balearon a un policía en Morón y hay tres menores detenidos: tienen 12, 15 y 17 años

Según confirmaron fuentes oficiales, los tres adolescentes vivirían en el barrio Fuerte Apache (PFA)

Tres adolescentes de 12, 15 y 17 años, vecinos de Fuerte Apache (Tres de Febrero), fueron detenidos el pasado martes tras un raid en el que robaron tres autos, se tirotearon con policías y balearon a un policía retirado de 58. Todo arrancó cerca de las 21 en Ciudadela con el robo de un Peugeot 2008 cerca de Avenida Gaona; luego, en Villa Sarmiento, interceptaron a una mujer de 47 y se llevaron su Volkswagen T-Cross.

Según fuentes policiales y judiciales, un retirado de la Policía Federal activó una sirena y fue herido en el hombro; un agente federal de 27, de civil, se identificó y hubo intercambio de disparos. El retirado fue trasladado al Hospital Posadas, consciente y fuera de peligro, “de acuerdo a lo informado por las fuentes”.

Rastreado por satélite, el T-Cross blanco apareció en Ituzaingó, donde asaltaron a otra mujer (54) y robaron un Audi Q2 negro. Con el operativo cerrojo en marcha, cayeron los menores de 12 y 15; el de 17 chocó la T-Cross en Carlos Pellegrini y Acceso Oeste (Ciudadela), corrió, amenazó con un arma y fue reducido tras disparos intimidatorios al aire.

El Peugeot 2008 apareció abandonado en Guerrieri y Falcón. Interviene la UFI Nº 2 penal juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 2, de la jueza Cecilia Drago: los de 12 y 15 fueron declarados inimputables (el menor quedó con su familia y el otro con restricción); el de 17 permanece detenido.

