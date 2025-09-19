Detuvieron a un hombre que golpeó con una viga y atacó a tiros a dos personas en Moreno

Lo detuvieron tras una brutal golpiza que le dio a dos hombres en una moto (Foto: Policía bonaerense)

Las autoridades de Moreno y de General Rodríguez atraparon a un hombre que era buscado desde el domingo, tras haber ejecutado un violento ataque contra dos individuos que circulaban en moto. Primero los redujo con una vigueta de losa y cuando se encontraban tirados en el asfalto les disparó en varias ocasiones.

Según la información oficial a la que pudo acceder Infobae, el acusado enfrenta cargos de tentativa de homicidio, tentativa de homicidio doblemente calificado en dos hechos y tentativa de homicidio calificado en concurso real. Todo ocurrió el 14 de septiembre cuando las víctimas se movilizaban a bordo de una motocicleta por una zona de Moreno. En ese momento, el agresor, quien estaba acompañado de otros individuos, se acercó en otro rodado y les arrojó un pesado trozo de vigueta de losa, hiriendo en la cabeza a T. G. F. Esto provocó que ambos cayeran en la calzada.

Tras reducirlos, el agresor descendió de su vehículo, se acercó hasta los jóvenes exhibiendo un arma de fuego y sin mediar palabra, realizó varios disparos. Uno de los disparos impactó en la mano del otro hombre —A.A.C.—. De inmediato, el agresor huyó junto a sus cómplices, dejando a las dos personas heridas, una de ellas con politraumatismos severos y riesgo de vida.

Los equipos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) intervinieron en el caso y llevaron adelante diversas tareas de investigación para identificar a los responsables. Habiendo recopilado testimonios, revisado las cámaras de la zona y analizado los posibles móviles, los investigadores lograron vincular a A. B. I. con el hecho. La segunda víctima pudo brindar datos acerca de los atacantes luego de recuperarse de las lesiones.

Con la emisión de una orden de allanamiento y detención, los agentes de la DDI montaron una vigilancia encubierta en los alrededores de la residencia identificada como domicilio del imputado, donde lograron detenerlo. Posteriormente, llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda para recabar elementos relacionados con el ataque.

La causa quedó bajo la dirección de la UFI N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Moreno General Rodríguez. Hasta el momento, la principal línea de investigación busca determinar si existía alguna relación previa entre el detenido y las víctimas o si el ataque fue al azar.

Murió tras haber sido atacado a golpes por un motochorro

La Justicia investiga si hubo alguna negligencia en la atención recibida por el hombre

Un hombre de 37 años identificado como Fredy Emanuel Soria murió tras sufrir un violento asalto mientras se dirigía a su trabajo en Los Hornos, partido de La Plata. El hecho ocurrió el sábado 30 de agosto, en la avenida 66 y calle 145, cuando Soria circulaba en bicicleta para incorporarse a su puesto de limpieza en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6.

De acuerdo con la información recabada por Infobae, dos delincuentes armados lo interceptaron a las seis y media de la mañana. Uno de los agresores lo amenazó con un arma de fuego mientras el otro lo golpeaba en el cuerpo y la cabeza. “Le gatillaron dos veces pero no disparó”, relataron fuentes judiciales. La golpiza le provocó fracturas en dos costillas y otros daños internos.

La víctima recibió los primeros auxilios en la UPA 6, donde trabajaba. Desde allí, la ART lo derivó al Sanatorio Argentino, donde el personal médico dispuso el alta y le recetó analgésicos para el dolor. Horas después, Soria retomó sus actividades cotidianas, pero el lunes siguiente, durante un trámite en una sucursal bancaria del centro de La Plata, sufrió una descompensación que le causó la muerte poco después de ser internado en el Hospital Sudamericano. El fallecimiento quedó registrado a las 15:30 por abdomen agudo hemorrágico, una patología que estaría vinculada a los golpes sufridos en el ataque.

El portal El Día detalló que la UFI N°8, encabezada por el fiscal Martín Almirón, se encuentra investigando el homicidio en ocasión de robo, mientras que la UFI N°10, a cargo de Carlos Vercellone, analiza si hubo negligencia en la atención médica recibida por la víctima.