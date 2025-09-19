Condenaron en Mar del Plata a un hombre por abusar sexualmente de su pareja

La sentencia fue del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata

Un hombre de 49 años fue condenado a seis años de prisión en Mar del Plata, tras ser hallado culpable de abuso sexual agravado y reiterado, ejercido entre 2018 y 2021 durante la convivencia familiar.

El caso quedó formalmente cerrado con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, que dispuso el arresto domiciliario del imputado bajo control electrónico y ordenó su inmediata detención.

La víctima, quien convivía con el condenado, declaró en audiencia que la violencia ejercida por su pareja incluía intimidaciones, agresiones físicas y amenazas, obligándola a mantener un silencio sostenido durante varios años.

El fallo, firmado por el juez Gustavo Fissore, validó la acusación presentada por el fiscal Rodolfo Moure, quien aportó elementos probatorios determinantes para la causa. Entre ellos, el testimonio de la mujer, informes psicológicos y antecedentes sobre el comportamiento del imputado vinculados a problemas de adicción al alcohol y la cocaína.

Durante el juicio oral, la víctima relató que el sometimiento sexual se produjo reiteradamente a lo largo de su convivencia, bajo amenazas y en un entorno en el que también existían episodios de violencia física. La mujer no se animó a denunciar antes, por miedo, pero todo cambió cuando la violencia llegó a afectar a sus hijos menores en el año 2021.

El tribunal escuchó la intervención de profesionales en salud mental, quienes describieron los efectos de la conducta del acusado en la vida cotidiana de la víctima y de sus hijos.

Según informó el portal El Bonaerense, la resolución judicial fue firmada por el juez Fissore, quien tras considerar la evidencia presentada valoró el impacto sostenido del accionar del condenado y desestimó cualquier justificación que pudiera atenúar la gravedad de los hechos.

La condena incluyó la imposición de seis años de prisión, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario con control electrónico. Esta medida fue dispuesta teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y el concepto social y laboral que hasta el momento tenía el condenado, así como su problema de consumo de sustancias.

La sentencia será revisada por la defensa del condenado, que podrá apelar el fallo en los plazos previstos por la ley. Por ahora, la decisión del tribunal establece una condena efectiva y la puesta en marcha de mecanismos de control destinados a proteger la integridad de la víctima y sus hijos.

Condenaron a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades

Un hombre fue condenado a 6 años de prisión en Neuquén por abusar sexualmente de un niño en al menos dos oportunidades. El proceso penal avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, el primer abuso ocurrióentre 2019 y 2021.El acusado aprovechó la confianza existente dentro del círculo familiar o cercano a la víctima para perpetrar el ataque en una casa localizada dentro de Centenario.

El segundo episodio fue registrado el 9 de abril de 2024, también en la ciudad, cuando el hombre cometió el abuso durante la madrugada, en una vivienda diferente. En aquella ocasión, el hecho finalizó abruptamente cuando el acusado fue sorprendido por dos amigos del niño, quienes presenciaron el todo y se retiraron rápido del lugar para dar aviso a un adulto.