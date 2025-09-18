Video: atrapó a un supuesto ladrón que quiso robarle a su suegra, lo ató y lo arrastró con su camioneta

El momento en que arrastraron al presunto ladrón

La localidad bonaerense de San Justo, en el partido de La Matanza, fue escenario de un nuevo episodio de justicia por mano propia, en el que un supuesto ladrón fue atrapado por vecinos, atado a una camioneta y arrastrado a lo largo de varias de cuadras. “Cansado de esta gente“, justificó el conductor del vehículo.

Las imágenes captadas por testigos de la zona reflejaron el momento en que el presunto ladrón, acusado de haber intentado ingresar a la vivienda de una mujer, fue capturado y hostigado por un grupo de personas en el cruce de las calles Charrúa y Montañeses.

El dueño de la Renault Duster, identificado como Diego, aseguró a Eltrece que todo comenzó al recibir un mensaje de su suegra alertando sobre un presunto asalto: “Vení, que me están robando. Se quiere meter en mi casa”, le dijo la mujer.

Según el relato, Diego siguió la dirección del sospechoso tras ser señalado por otros vecinos y lo alcanzó, junto a otros residentes de la zona, en la calle Barral tras una persecución de 15 cuadras a bordo de su vehículo. “Lo agarramos en la calle Barral. Lo corrimos 15 cuadras con la camioneta”, detalló.

Durante la secuencia registrada en video, los vecinos increparon al hombre capturado, mientras este pedía que se detuvieran: “¡Ey, pará amigo!”.

El propio Diego justificó su accionar y esgrimió argumentos respecto a la inseguridad persistente en el barrio y mencionó el miedo que atraviesa su familia. “Mi suegra va a diálisis, tiene artrosis y está esperando un trasplante de cadera. Y él no le tuvo piedad... Mi suegra tiene pánico y se tuvo que ir. ¿Se tiene que ir de la casa por este negro de m...?”, expresó en diálogo con el canal de televisión.

“Cuando lo vimos empezó a correr. Yo solo le pedía los papeles de la camioneta, que los había robado, y me gritaba que no me iba a devolver nada”, contó sobre la persecución que terminó cuando lo interceptaron. "Lo arrastré una cuadra, nomás”, añadió, además de asegurar que está “cansado de esta gente”.

La justificación del hombre que arrastró al ladrón

No obstante, fuentes policiales citadas por el medio señalaron que, tras las primeras investigaciones, el episodio habría sido producto de una confusión y que el identificado como supuesto ladrón no cometió ningún ilícito.

Una vez trasladado a la comisaría, los agentes constataron que el acusado de robo solo presentaba lesiones leves debido al arrastre y que no radicó denuncia formal. Luego, se retiró del lugar por sus propios medios. Según la información policial, el hombre se negó a aportar más datos y a ser asistido.

El caso quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo control de la fiscal Mariana Sogio, quien intervino de oficio a partir del hecho.

“Me decía que me iba a caber de nuevo. Que le iba a entrar otra vez a mi suegra. Le dicen ‘Pituco’, es un rastrero de acá del barrio. Todos lo conocen”, agregó Diego.

Al escuchar el supuesto desafío del delincuente, el hombre decidió atarlo al auto. “Le dije: ‘¿Sos atrevido? Ahora vas a ver que no lo vas a hacer más’. No lo até yo solo. Fuimos varios”, remarcó.