“Son todos unos genocidas”: liberaron al italiano detenido por amenazar a la embajada de Israel

Lo capturaron en su casa de Ramos Mejía

El ciudadano italiano de 42 años que había sido detenido en Ramos Mejía, partido de La Matanza, acusado de amenazar a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires, fue liberado.

Fuentes del caso explicaron a Infobae que el delito que se le imputa, en una expediente a cargo del juez Ariel Lijo y de la fiscal Alejandra Mangano, es el de amenazas simples, que tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión, por lo que es excarcelable.

De profesión traductor, nacido en Italia, pero con domicilio en la localidad de Ramos Mejía desde la adolescencia; el acusado quedó libre apenas unas horas después de que el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional orientados a la prevención y neutralización de actos terroristas, lo apresara en su casa.

La investigación comenzó tras un llamado telefónico anónimo -que el sospechoso hizo con su propio teléfono- recibido en la representación israelí, donde un hombre, utilizando un tono agresivo, realizó intimidaciones y emitió expresiones de odio dirigidas a la colectividad judía, incluyendo la frase: “Son todos unos genocidas...”.

Fue detenido por el delito de amenazas

En la causa figura la declaración de la empleada de la embajada que atendió el llamado del ahora imputado, pero no hay grabación sobre lo sucedido.

Ante la denuncia pertinente, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, encabezado por el juez Lijo, y con la intervención de la Secretaría N° 8 de Martín Fernando Canero; el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA logró identificar al sospechoso y establecer su residencia en la zona de La Matanza.

El operativo concluyó con un allanamiento en una vivienda situada en la calle Ecuador al 1500 de la localidad de Ramos Mejía, donde se produjo la detención del ciudadano italiano y el secuestro de elementos considerados de interés para el caso.

Lo secuestrado por la PFA

Los policías federales se llevaron de la casa del italiano -que tiene cuatro nombres- un teléfono celular, una computadora, una notebook, un pendrive, tres libros relacionados con el anarquismo y su desarrollo, y una camiseta con inscripciones vinculadas a grupos de resistencia contra la derecha.

Tras los procedimientos, el italiano sospechado de haber hecho los llamados intimidatorios fue puesto a disposición de la justicia bajo la imputación del delito de “amenazas simples”.

“No existen riesgos procesales y no tiene antecedentes, y él comprende que lo que hizo no estuvo bien, se desconoce por ello”, comentó su abogado, Fernando Madeo Facente, sobre la situación de su defendido a este medio.

Amenazas

En paralelo, hace dos semanas se confirmó que el sospechoso de 20 años que fue detenido en Córdoba por haber realizado amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza no era la primera vez que realizaba este tipo de intimidaciones.

Todo comenzó el 23 de julio, cuando el imputado se comunicó con el 911. “Mire, le informo la situación. Vamos a poner una bomba. Hay una bomba en el avión Boeing 747-87UF de registración 855GT. Está en Buenos Aires”, describió el detenido en el audio al que tuvo acceso Infobae.

Incluso, aseguró que se encontraba dentro del avión, lo cual sería comprobado como una mentira poco después de que se iniciara la investigación.

A partir de eso, la causa quedó en manos del juez federal Federico Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora. La localización del sospechoso fue producto de una investigación realizada por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.

El acusado fue imputado por el delito de intimidación pública. No obstante, el análisis del celular que fue secuestrado de la propiedad permitió descubrir que había una relación directa entre el dispositivo y más de 30 llamados falsos que activaron operativos de emergencia.