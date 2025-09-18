Crimen y Justicia

Mientras investigaban un robo, dieron con un menor que tenía drogas y hasta un chaleco antibalas en La Plata

Se realizaron dos allanamientos. La causa se inició ante la denuncia de una vecina

Guardar
El material secuestrado en los
El material secuestrado en los allanamientos realizados en La Plata (La Buena Info)

Un operativo realizado por oficiales de la Comisaría Cuarta de La Loma, en La Plata, derivó en la detención de un menor de 16 años, la recuperación de objetos robados y el secuestro de elementos vinculados a otros delitos. El adolescente tenía en su poder droga, una moto robada y hasta un chaleco antibalas.

La investigación comenzó el 10 de septiembre pasado, cuando una vecina denunció en la sede policial que, al regresar a su hogar ubicado en 17 entre 37 y 38, descubrió la puerta de acceso forzada.

Según la información publicada por el portal La Buena Info, la víctima relató el faltante de un televisor, una pava eléctrica y diferentes utensilios de cocina, motivando la apertura de una causa judicial y el despliegue de personal especializado para el análisis del hecho.

Agentes de la policía analizaron registros de cámaras públicas y privadas del barrio, y lograron identificar dos viviendas sospechosas. Los domicilios, ubicados en 5 bis entre 630 y 631 y 121 bis entre 82 y 83, se convirtieron en el principal foco de la investigación.

Al realizar los procedimientos, la Policía de La Plata incautó diversos elementos que permitieron robustecer la causa y sumar derivaciones a la investigación original.

Entre los objetos secuestrados destaca un chaleco antibalas con pedido vigente por hurto desde el 4 de abril de 2025, pieza que pertenecía a la Comisaría Tercera de Berisso y cuya desaparición había sido reportada hace cinco meses.

Además, los oficiales hallaron una motocicleta Honda Wave negra, dominio A227DGO, que poseía un pedido activo de secuestro por robo desde el 11 de septiembre de 2025, también en La Plata. El vehículo fue trasladado a dependencias policiales para su peritaje y posterior restitución a su propietario.

La moto robada (La Buena
La moto robada (La Buena Info)

A su vez, secuestraron 543 gramos de marihuana, lo que motivó la intervención de la UFI N° 18, Fiscalía especializada en estupefacientes del Departamento Judicial La Plata.

Durante el registro se completó el decomiso de diferentes utensilios de cocina, que luego fueron reconocidos por la víctima como parte de los bienes sustraídos de su vivienda. El televisor y la pava eléctrica, en tanto, continúan siendo buscados.

El procedimiento culminó con la detención de M. H. E. A., de 16 años. El adolescente fue notificado en sede policial de su imputación por robo y encubrimiento, además de infracción a la Ley 23.737 que regula las sustancias prohibidas en el país.

El caso quedó bajo la órbita de tres fiscalías: la UFI N° 3 y la UFI del Joven N° 1, con competencia en hechos que involucran menores, y la UFI N° 18 dedicada a delitos vinculados a drogas. Las actuaciones se ajustaron a protocolos de protección de la niñez.

Los fiscales intervinientes ordenaron peritajes sobre los objetos secuestrados y el análisis de los teléfonos celulares encontrados en los domicilios, en busca de vincularlos a otras causas abiertas en la jurisdicción.

Tres menores de edad robaron tres autos y balearon a un policía

Horas atrás, tres chicos de 12, 15 y 17 años, todos vecinos de la zona de Fuerte Apache en el partido de Tres de Febrero, protagonizaron un raid delictivo en el que robaron tres autos, dispararon contra policías y balearon a uno. En plena fuga, además, chocaron. Por su edad, la Justicia declaró inimputables a dos de ellos: el más chico ya fue entregado a su familia.

Todo comenzó en las calles de Ciudadela con el robo de un Peugeot 2008 cerca de la Avenida Gaona. De allí, con ese vehículo, los adolescentes se dirigieron hacia la localidad de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón, e interceptaron a una mujer de 47 años que bajaba de su Volkswagen T-Cross.

Aún habría un cuarto participante
Aún habría un cuarto participante prófugo

Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes rodearon a la conductora, la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a entregar el vehículo.

Justo en ese momento pasaba un policía retirado de la Federal en su auto. El hombre, de 58 años, advirtió la escena y activó una sirena. Pero los asaltantes lo vieron y le dispararon, hiriéndolo en el hombro.

Al mismo tiempo, circulaba por el lugar un agente de la Policía Federal, de 27 años y vestido de civil. Al notar el asalto, se identificó y enfrentó a los ladrones a tiros. El policía resultó ileso y los adolescentes escaparon con los dos autos.

Después del tiroteo, el policía retirado fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón hacia el Hospital Posadas. Estaba consciente y fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

Mientras tanto, varios móviles comenzaron a rastrear los vehículos robados. El primer seguimiento surgió por el sistema satelital: el Volkswagen T-Cross blanco fue ubicado en la zona de Ituzaingó.

En ese punto, los menores volvieron a robar: esta vez, la víctima fue una mujer de 54 años a la que le arrebataron su Audi Q2 negro. Allí se dividieron: los dos más chicos se subieron a ese coche, mientras que el de 17 años siguió a bordo del T-Cross.

El raid continuó en dirección opuesta, por colectora de Acceso Oeste, de regreso hacia Villa Sarmiento. Pero para entonces las autoridades habían montado un operativo cerrojo y los tenían cercados.

Finalmente, los agentes capturaron los dos adolescentes de 12 y 15 años. El tercer joven, por su parte, siguió con su fuga, aunque no durante mucho más: en medio de la persecución chocó la T-Cross contra otro auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, ya en Ciudadela.

Tras el impacto, el delincuente se bajó del vehículo y corrió hasta ser reducido: amenazó a los agentes con el arma, pero los policías dispararon al aire para intimidarlo y detenerlo. Tiene 17 años y es el único imputable.

El operativo finalizó cuando los uniformados dieron con el Peugeot 2008 que la banda usó para dar comienzo a todo el recorrido delictivo. A este coche lo encontraron abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

Dos de los detenidos tienen menos de 16 años y por esa razón la Justicia los declaró inimputables. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, la Fiscalía entonces pidió que ambos quedaran sometidos a medidas de seguridad, pero solo al de 15 años le impusieron una restricción. El de 12 fue remitido al cuidado de su familia.

Temas Relacionados

La PlataAdolescenteRobosDrogasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Volvieron a rechazar el pedido de libertad condicional a dos ex oficiales condenados por el crimen de Natalia Melmann

La defensa de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini había hecho un segundo planteo a fines de agosto ante la Cámara de Apelaciones tras una primera negativa

Volvieron a rechazar el pedido

Se entregó el miembro de los “Bin Laden” de Neuquén que se había fugado de una cárcel

Richard Felipe Soazo, preso desde 2020, estaba por cumplir condena cuando huyó durante una salida transitoria

Se entregó el miembro de

Cayó un peligroso narco un día después de ingresar a la lista de los más buscados de Santa Fe

Se trata de Ernesto Fabián Quintana, acusado de homicidio y narcotráfico. Su nombre había sido incluido por las autoridades tras la detención de Waldo Bilbao

Cayó un peligroso narco un

Capturaron al hombre que era buscado por el femicidio de su pareja en su casa de Neuquén

L. A. E. tenía varias denuncias en su contra por violencia de género, realizadas por la víctima

Capturaron al hombre que era

Sufrió una brutal golpiza tras una pelea en Córdoba, agonizó durante tres días y murió

La víctima estaba alojada desde el último domingo en el Hospital Iturraspe de la localidad de San Francisco

Sufrió una brutal golpiza tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno vuelve a sufrir

El Gobierno vuelve a sufrir antes de las elecciones, pero aún confía en revertir el escenario en diciembre

Volvieron a rechazar el pedido de libertad condicional a dos ex oficiales condenados por el crimen de Natalia Melmann

De Ariana Grande a Lauren Sánchez: los vestidos de novia que redefinieron la moda global

Qué es el ikigai, el método japonés que ayuda proteger la salud mental y la longevidad

Maratón Internacional de Buenos Aires 2025: todo lo que hay que saber sobre horarios y recorrido de los 42K

INFOBAE AMÉRICA
Científicos alertaron sobre la erosión

Científicos alertaron sobre la erosión acelerada de los arrecifes de coral del Caribe por el cambio climático

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

TELESHOW
Quiénes son los argentinos nominados

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”