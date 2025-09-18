Mientras investigaban un robo, dieron con un menor que tenía drogas y hasta un chaleco antibalas en La Plata

El material secuestrado en los allanamientos realizados en La Plata (La Buena Info)

Un operativo realizado por oficiales de la Comisaría Cuarta de La Loma, en La Plata, derivó en la detención de un menor de 16 años, la recuperación de objetos robados y el secuestro de elementos vinculados a otros delitos. El adolescente tenía en su poder droga, una moto robada y hasta un chaleco antibalas.

La investigación comenzó el 10 de septiembre pasado, cuando una vecina denunció en la sede policial que, al regresar a su hogar ubicado en 17 entre 37 y 38, descubrió la puerta de acceso forzada.

Según la información publicada por el portal La Buena Info, la víctima relató el faltante de un televisor, una pava eléctrica y diferentes utensilios de cocina, motivando la apertura de una causa judicial y el despliegue de personal especializado para el análisis del hecho.

Agentes de la policía analizaron registros de cámaras públicas y privadas del barrio, y lograron identificar dos viviendas sospechosas. Los domicilios, ubicados en 5 bis entre 630 y 631 y 121 bis entre 82 y 83, se convirtieron en el principal foco de la investigación.

Al realizar los procedimientos, la Policía de La Plata incautó diversos elementos que permitieron robustecer la causa y sumar derivaciones a la investigación original.

Entre los objetos secuestrados destaca un chaleco antibalas con pedido vigente por hurto desde el 4 de abril de 2025, pieza que pertenecía a la Comisaría Tercera de Berisso y cuya desaparición había sido reportada hace cinco meses.

Además, los oficiales hallaron una motocicleta Honda Wave negra, dominio A227DGO, que poseía un pedido activo de secuestro por robo desde el 11 de septiembre de 2025, también en La Plata. El vehículo fue trasladado a dependencias policiales para su peritaje y posterior restitución a su propietario.

La moto robada (La Buena Info)

A su vez, secuestraron 543 gramos de marihuana, lo que motivó la intervención de la UFI N° 18, Fiscalía especializada en estupefacientes del Departamento Judicial La Plata.

Durante el registro se completó el decomiso de diferentes utensilios de cocina, que luego fueron reconocidos por la víctima como parte de los bienes sustraídos de su vivienda. El televisor y la pava eléctrica, en tanto, continúan siendo buscados.

El procedimiento culminó con la detención de M. H. E. A., de 16 años. El adolescente fue notificado en sede policial de su imputación por robo y encubrimiento, además de infracción a la Ley 23.737 que regula las sustancias prohibidas en el país.

El caso quedó bajo la órbita de tres fiscalías: la UFI N° 3 y la UFI del Joven N° 1, con competencia en hechos que involucran menores, y la UFI N° 18 dedicada a delitos vinculados a drogas. Las actuaciones se ajustaron a protocolos de protección de la niñez.

Los fiscales intervinientes ordenaron peritajes sobre los objetos secuestrados y el análisis de los teléfonos celulares encontrados en los domicilios, en busca de vincularlos a otras causas abiertas en la jurisdicción.

Tres menores de edad robaron tres autos y balearon a un policía

Horas atrás, tres chicos de 12, 15 y 17 años, todos vecinos de la zona de Fuerte Apache en el partido de Tres de Febrero, protagonizaron un raid delictivo en el que robaron tres autos, dispararon contra policías y balearon a uno. En plena fuga, además, chocaron. Por su edad, la Justicia declaró inimputables a dos de ellos: el más chico ya fue entregado a su familia.

Todo comenzó en las calles de Ciudadela con el robo de un Peugeot 2008 cerca de la Avenida Gaona. De allí, con ese vehículo, los adolescentes se dirigieron hacia la localidad de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón, e interceptaron a una mujer de 47 años que bajaba de su Volkswagen T-Cross.

Aún habría un cuarto participante prófugo

Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes rodearon a la conductora, la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a entregar el vehículo.

Justo en ese momento pasaba un policía retirado de la Federal en su auto. El hombre, de 58 años, advirtió la escena y activó una sirena. Pero los asaltantes lo vieron y le dispararon, hiriéndolo en el hombro.

Al mismo tiempo, circulaba por el lugar un agente de la Policía Federal, de 27 años y vestido de civil. Al notar el asalto, se identificó y enfrentó a los ladrones a tiros. El policía resultó ileso y los adolescentes escaparon con los dos autos.

Después del tiroteo, el policía retirado fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón hacia el Hospital Posadas. Estaba consciente y fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

Mientras tanto, varios móviles comenzaron a rastrear los vehículos robados. El primer seguimiento surgió por el sistema satelital: el Volkswagen T-Cross blanco fue ubicado en la zona de Ituzaingó.

En ese punto, los menores volvieron a robar: esta vez, la víctima fue una mujer de 54 años a la que le arrebataron su Audi Q2 negro. Allí se dividieron: los dos más chicos se subieron a ese coche, mientras que el de 17 años siguió a bordo del T-Cross.

El raid continuó en dirección opuesta, por colectora de Acceso Oeste, de regreso hacia Villa Sarmiento. Pero para entonces las autoridades habían montado un operativo cerrojo y los tenían cercados.

Finalmente, los agentes capturaron los dos adolescentes de 12 y 15 años. El tercer joven, por su parte, siguió con su fuga, aunque no durante mucho más: en medio de la persecución chocó la T-Cross contra otro auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, ya en Ciudadela.

Tras el impacto, el delincuente se bajó del vehículo y corrió hasta ser reducido: amenazó a los agentes con el arma, pero los policías dispararon al aire para intimidarlo y detenerlo. Tiene 17 años y es el único imputable.

El operativo finalizó cuando los uniformados dieron con el Peugeot 2008 que la banda usó para dar comienzo a todo el recorrido delictivo. A este coche lo encontraron abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

Dos de los detenidos tienen menos de 16 años y por esa razón la Justicia los declaró inimputables. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, la Fiscalía entonces pidió que ambos quedaran sometidos a medidas de seguridad, pero solo al de 15 años le impusieron una restricción. El de 12 fue remitido al cuidado de su familia.