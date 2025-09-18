Crimen y Justicia

Justo antes de iniciar el juicio, sobreseyeron a los imputados por el choque en el que hubo 15 muertos

El siniestro en la Cuesta de los Terneros fue en junio de 2017. También causó 38 heridos. El juez que iba a conducir el debate por jurados decidió que los acusados no tenían responsabilidad penal y ordenó cerrar la causa. La fiscalía y la querella anunciaron que apelarán

Guardar
El siniestro vial ocurrió en
El siniestro vial ocurrió en junio de 2017

La Justicia de Mendoza dictó el sobreseimiento de Marcia Gabriela Villagra Martínez y Jorge Pinelli Franco, quienes eran los únicos dos imputados por el siniestro vial ocurrido el 25 de junio de 2017, en la Cuesta de los Terneros, en el departamento de San Rafael, donde murieron 15 personas y 38 resultaron heridas.

La decisión judicial tomó por sorpresa a los familiares de las víctimas, ya que se conoció justo antes del inicio del juicio por jurados que tanto esperaban, después de años de idas y vueltas en los tribunales provinciales.

El fallo, al que accedió Infobae, lleva la firma del juez técnico Rodolfo Javier Luque, quien había sido designado para dirigir el proceso oral que estaba próximo a comenzar: de hecho, se habían programado las primeras audiencias preliminares para esta semana.

El juez Rodolfo Luque
El juez Rodolfo Luque

En la resolución, el magistrado absolvió a Villagra Martínez y Pinelli Franco con el argumento de que “el hecho no encuadra en una figura penal” y considerando, tras revisar el expediente, que la investigación no logró vincular de forma suficiente la conducta de los imputados con el resultado fatal. El texto, en resumen, indica que no puede exigirse a ellos una conducta capaz de evitar lo sucedido.

Según el juez, la colisión del micro con el cerro obedeció principalmente a la mala conducción del chofer fallecido, Jorge Damián Pinelli. “No estaba en manos de los imputados impedir el resultado, encontrándose los riesgos propios de la conducción fuera del ámbito de organización de los mismos”, escribió.

Jorge Damián Pinelli, quien conducía
Jorge Damián Pinelli, quien conducía el micro al momento del hecho

El colectivo de la empresa Hispanoamérica S.A., propiedad de Villagra Martínez, transportaba a un grupo de 54 personas, en su mayoría chicos de una escuela de danzas de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, que regresaban de un viaje a Las Leñas.

El micro avanzó por la Ruta 144 de San Rafael, perdió el control en una curva y se estrelló contra una roca, lo que causó la muerte de 15 personas y lesiones de distinta gravedad a 38 pasajeros.

Desde el principio, el Ministerio Público Fiscal, con el fiscal Pablo Peñasco al frente de la acusación, imputó a Villagra Martínez -como dueña del vehículo y administradora de la empresa- y a Pinelli Franco -padre del chofer fallecido y chofer suplente- por homicidio simple con dolo eventual, homicidio culposo agravado y lesiones, bajo la hipótesis de que sabían del estado del colectivo y que debían evitar ese viaje.

Luque consideró que esa teoría no se sostenía. Detalló que Villagra Martínez se encontraba lejos del lugar, a más de mil kilómetros, y que Pinelli Franco no conducía el micro, ni participó en la organización ni la conducción del grupo turístico.

“No afirmamos que no pueda haber responsabilidad alguna, pero adelanto que estimo que la misma hay que hallarla en otras áreas del derecho, como es el derecho de la Responsabilidad Civil en todo caso, pero no en el Derecho Penal”, sostuvo entre sus argumentos.

Una de las manifestaciones de
Una de las manifestaciones de la familia de las víctimas en reclamo de justicia

La abogada querellante Carla Spagnolo rechazó la decisión, al recordar que los defensas de ambos imputados ya habían pedido el sobreseimiento en la audiencia de oposición a la elevación a juicio, el cual fue denegado primero por la jueza de Garantías María Laura Vera y luego por la Cámara de Apelaciones.

“Esta causa lleva ocho años de trabajo y no puede cerrarse por decisión de un solo magistrado, cuando instancias superiores ordenaron lo contrario”, cuestionó la letrada, que además anticipó que apelarán el fallo mediante las vías disponibles. Lo propio hará el MPF, según confirmaron a este medio.

Cabe recordar que por el mismo caso hubo otro proceso judicial tramitado en la justicia federal y que concluyó en junio pasado con condenas de entre 2 y 6 años para la propia Villagra Martínez y los responsables de habilitar el micro con condiciones defectuosas.

