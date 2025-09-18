Crimen y Justicia

Cayó “Makale”, un peligroso narco y homicida misionero con pedido de captura internacional

Se trata de Daniel Tavares, un hombre de 39 años, dueño de campos en Paraguay desde donde, según los investigadores, trasladaba cargamentos de droga hacia el Brasil

"Makele" tiene 39 años
La Policía de Misiones y la Policía Federal Argentina detuvieron a Daniel Tavares, un peligroso narcotraficante y homicida de 39 años, conocido con el alias de "Makale“, que contaba con pedido de captura internacional.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se concretó en la localidad misionera de San Vicente, tras una investigación conjunta y vigilancias encubiertas desplegadas sobre la Ruta Provincial 13, donde el prófugo fue interceptado a la altura del kilómetro 37.

Tavares tenía un pedido de captura internacional por los delitos de narcotráfico y asociación criminal, y era objeto de una alerta roja emitida por Interpol en 2024.

De acuerdo con la investigación, el narco poseía campos en Paraguay desde donde trasladaba cargamentos de droga hacia el Brasil, con lo que consolidó vínculos con organizaciones narcocriminales de ambos países.

Entre los antecedentes del detenido figura un homicidio cometido en 2019 en la zona de El Soberbio, causa por la que luego se instaló en Paraguay.

En 2022, Tavares fue arrestado por la Policía paraguaya y trasladado a la provincia de Misiones, donde estuvo diez meses bajo custodia hasta ser liberado. Posteriormente, permaneció en la clandestinidad hasta que la Policía Federal, mediante datos suministrados por la División Triple Frontera de la Policía Federal, logró rastrear sus movimientos y alertó a las autoridades misioneras.

El detenido quedó bajo disposición de la Justicia Federal, acusado de narcotráfico y asociación criminal. Paralelamente, los investigadores profundizan las pesquisas para determinar la magnitud de sus conexiones con células criminales que operan en los países vecinos.

Crimen en El Soberbio

En septiembre de 2022, la Policía Nacional de Paraguay detuvo a “Makale”, acusado de un homicidio cometido cuatro años antes en Misiones.

Según las crónicas de la prensa misionera, Tavares fue identificado en la ciudad de Tava-í, en el departamento de Caazapá de Ciudad del Este. Al revisar cuando sus antecedentes descubrieron que tenía una orden de detención por el asesinato de un joven de 18 años identificado como Leandro Noguera.

De acuerdo con la investigación, el asesinato ocurrió el 12 de agosto de 2018, en el Paraje El Progreso, sobre la ruta costera 2.

Ese día, Tavares y Noguera se enfrentaron a balazos y como consecuencia, el más joven murió desangrado en las inmediaciones de un bar, mientras que el otro se fugaba.

El hombre fue trasladado en ese momento hacia el puerto, donde el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) lo recibió para alojarlo en la base de la fuerza hasta que recibió la orden judicial para entregarlo a la Justicia.

Según datos del diario El Territorio, el episodio se había desarrollado a causa de una serie de desencuentros y un supuesto arreglo entre ambos que salió mal.

Los detectives de la comisaría de El Soberbio concluyeron que todo se inició porque “Makale” dejó momentáneamente una moto en la casa de Noguera, con el compromiso de buscarla más tarde.

Sin embargo, el dueño de casa tenía otros planes y lejos de cumplir con lo pautado, habría pretendido venderla en complicidad de un conocido. Al enterarse, Makale fue hasta la propiedad de Noguera y recuperó la moto.

Acompañado por dos cómplices, Noguera fue hasta un bar donde se encontraba Tavares para recuperar nuevamente la moto y fue ahí que se enfrentaron a los tiros.

Mientras el joven de 18 años amenazaba a los clientes del bar para que se quedaran en sus lugares, “Makale” no dudó y efectuó varios disparos: tres de ellos impactaron en el pecho de la víctima.

En medio del desconcierto, “Makele” aprovechó para escapar y permanecer durante cuatro años prófugo.

