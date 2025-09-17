Crimen y Justicia

Cayó un hombre que estaba prófugo desde 2022 por un homicidio en Avellaneda

La Policía lo arrestó en el barrio La Saladita mientras circulaba por la vía pública

La intersección de las calles Agrelo y Génova en Sarandí, donde atraparon al imputado

Luego de llevar a cabo tareas de vigilancia y una profunda investigación, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús logró capturar este martes a un hombre que era intensamente buscado por un homicidio durante un robo. Lo interceptaron mientas se encontraba en la vía pública.

El operativo se concretó en el cruce de las calles Agrelo y Génova, en las inmediaciones del barrio La Saladita, de la localidad de Sarandí. Allí, la Policía detuvo a H. E. M., de 45 años, quien se encontraba prófugo desde el año 2022, cuando se registró el hecho por el cual se lo acusa.

La intervención, ordenada por el Juzgado de Garantías N° 4 de la localidad, a cargo de Agustín Amatrain, surgió a raíz de una solicitud de colaboración que fue emitida el 11 de septiembre por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, para poder dar con el imputado en una causa caratulada como “Robo con Homicidio”.

De acuerdo con la información que obtuvo Infobae, la DDI a cargo realizó diversas tareas investigativas para dar con el paradero del hombre, quien presuntamente se ocultaba en el entorno del barrio La Saladita, una zona cerca del Parque Avellaneda Shopping. A partir de esa información, se diseñó un operativo conjunto que incluyó el apoyo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Tras el arresto, el detenido quedó a disposición de la Justicia.

La causa original, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N ° 16, permanece en investigación y hay varios involucrados. Sin embargo, se desconoce aún cómo fueron los hechos que llevaron a la detención de H. E. M.

Lo detuvieron por un robo y resultó ser un prófugo por homicidio

El crimen ocurrió en 2021, cuando el detenido tenía 17 años (Foto: Policía de Misiones)

Un joven de 21 años fue detenido en Misiones tras permanecer prófugo casi cuatro años por un homicidio ocurrido en 2021. La captura se produjo después de que la Policía provincial iniciara una investigación por un robo denunciado recientemente en la localidad de Campo Viera, departamento Oberá.

Según pudo saber Infobae por fuentes cercanas a la causa, la detención de J. A. C. se realizó aproximadamente a las 18 horas del lunes, en el kilómetro 40 de la mencionada localidad. Los agentes buscaban a un sospechoso por un robo reportado el 9 de septiembre, pero tras identificar al joven en la vía pública y cotejar sus datos con el sistema judicial, comprobaron que existía una orden de captura vigente por el asesinato de Marcos Antonio Ledesma, ocurrido el 24 de septiembre de 2021.

Los efectivos llevaron al detenido, conocido como “Burro”, a la Comisaría local. Allí, verificaron que el joven estaba imputado por “homicidio en riña”, calificación que reemplazó a la de “homicidio agravado”, bajo la que se abrió originalmente el expediente.

El hecho por el que era buscado ocurrió en el barrio Oeste de Campo Viera, donde un enfrentamiento armado culminó con la muerte de Ledesma, de 21 años. La víctima fue atacada cerca de su vivienda por varios hombres armados que descendieron de un Chevrolet Vectra negro. Durante el episodio, recibió un disparo a la altura del abdomen, lo que le provocó lesiones que derivaron en su muerte después de ser trasladado al hospital SAMIC.

En los días posteriores al hecho, se concretó la detención de otros dos sospechosos, de 25 y 50 años. Ambos fueron aprehendidos mientras se desarrollaban los primeros procedimientos policiales. Con el paso del tiempo, y tras un cambio de calificación impulsado por el fiscal del caso en abril de 2023, los cuatro imputados que hasta entonces permanecían bajo prisión preventiva recuperaron la libertad.

Tras la detención de J. A. C., las autoridades aguardan su declaración ante la Fiscalía correspondiente para avanzar con la investigación.

