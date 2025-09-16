Crimen y Justicia

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y el detenido tiene antecedentes penales

Un ladrón intentó asaltar una joyería en la ciudad de Corrientes, amenazando a los empleados con un destornillador, pero no logró su cometido por la reacción de los dos trabajadores del local, quienes lo redujeron a golpes.

Todo el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y el video encabeza esta nota.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 14:30 en un comercio ubicado en el cruce de la Avenida El Maestro y la calle Cosquín, en el barrio Mil Viviendas.

En las imágenes se observa que el delincuente ingresó al negocio vestido con guantes, gorra, capucha y bufanda, un atuendo llamativo para una tarde que fue soleada y tuvo más de 20 °C de temperatura.

Así, fue directamente hacia uno de los empleados: le apuntó con el destornillador, intentando intimidarlo para que entregara el dinero y las joyas. También le dijo “dame tu mano”, mientras la víctima le pedía tranquilidad.

No queda claro si intentaba maniatarlo, pero en medio de la situación le tiró un golpe de puño y el trabajador lo enfrentó físicamente, sujetándolo por los brazos. En ese momento, el segundo empleado, que estaba en el baño, salió para ayudar y se acercó a la puerta para pedir auxilio.

Los forcejeos continuaron hasta que cayeron sobre un mostrador, que se rompió. El asaltante fue reducido allí. Luego, repitió varias veces: “Me mandaron”, mientras el empleado que lo tenía agarrado le exigió que dijera quién lo había enviado.

Un tercer hombre se sumó y entre los tres mantuvieron controlado al ladrón, que seguía gritando mientras trataban de inmovilizarlo.

Sobre el final del video viralizado, se oye cuando uno de los empleados le toma el brazo, pero su compañero rápidamente le advierte: “No le rompas el brazo porque después vas a tener problemas”.

En los minutos siguientes, más vecinos del barrio se acercaron ante los pedidos de ayuda y colaboraron para que el delincuente no huyera. Poco después llegaron agentes de la Comisaría Séptima Urbana, detuvieron al agresor y secuestraron el destornillador que había usado como arma.

Quién es el detenido

El arrestado, identificado como Juan Pablo Gómez Barrios, recibió varios golpes y presentaba lesiones leves, pero ninguna de gravedad. Según informó Diario Época de Corrientes, tiene antecedentes penales.

El medio local también recordó que la misma joyería había sido asaltada a punta de pistola meses atrás, en un caso en el que el ladrón escapó con el dinero y nunca fue atrapado.

El antecedente

Robaron una joyería de Laferrere: los redujeron y se llevaron la mercadería

El hecho sucedió una semana después de que un grupo de nueve delincuentes asaltara una joyería en una galería comercial de la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza.

En ese caso, los atacantes, equipados con pasamontañas y guantes de látex, golpearon y amenazaron al propietario del local, un comerciante con más de 34 años de experiencia, mientras lo obligaban a abrir las bóvedas.

La secuencia del robo y la posterior fuga también quedaron grabadas en las cámaras de seguridad.

Durante el asalto, la víctima sufrió agresiones y amenazas constantes por parte de varios integrantes de la banda, que le apuntaban con armas y le daban culatazos en la cabeza para desestabilizarlo.

El comerciante relató a A24 que vivió “un minuto y medio que pareció eterno”, aunque los delincuentes no accedieron a grandes sumas de dinero ni joyas de alto valor, ya que el local se dedica principalmente a la venta de bijouterie.

