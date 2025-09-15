Un joven fue apuñalado por su padrastro tras una discusión en Córdoba y ahora lucha por su vida

Un aspirante a policía de Córdoba fue apuñalado por su padrastro y se encuentra en grave estado de salud (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Un episodio de violencia familiar ocurrió este domingo en Villa Sarmiento, una localidad de Córdoba ubicada en el departamento San Alberto. El hecho tuvo como víctima a un joven de 24 años, estudiante de segundo año en la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba, quien sufrió una puñalada por parte de su padrastro tras una discusión.

Según los primeros informes, la intervención policial y médica fue inmediata, aunque el caso permanece bajo investigación judicial para determinar con precisión cómo se produjo el ataque, de acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv.

El hecho se produjo por la tarde, cuando una discusión entre el aspirante policial y su padrastro derivó en el ataque con arma blanca. Según el parte oficial difundido por las autoridades, durante el altercado, el hombre de 61 años apuñaló al joven, quien resultó gravemente herido. Familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Dolores, centro de referencia en la región. Ingresó con una herida abdominal compatible con arma blanca, según el informe médico preliminar emitido por la dirección del hospital. Permanece internado bajo estricta observación y cuidados especializados. Por el momento, no se reportaron nuevas complicaciones de gravedad en su evolución.

Pocos minutos después del ataque, efectivos policiales ubicaron y detuvieron al presunto agresor, también residente de Villa Sarmiento. Se trata del padrastro de la víctima, cuya identidad sigue reservada para resguardar la privacidad familiar.

La Fiscalía de Primer Turno de Villa Dolores asumió la instrucción del caso y ordenó la aprehensión preventiva del detenido, mientras se llevan a cabo declaraciones testimoniales y pericias forenses sobre el arma incautada. Los investigadores analizan testimonios de los presentes y registros médicos previos, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho. El sospechoso fue trasladado a la sede judicial de Villa Dolores, donde será indagado en las próximas horas.

La fiscalía continúa recolectando pruebas para establecer la motivación exacta detrás del ataque y definir la calificación legal de la conducta atribuida al sospechoso. En los próximos días se esperan avances en el estado judicial del agresor.

Un hombre fue detenido en Bahía Blanca por apuñalar en la cara al novio de su hijastra

Este fin de semana también se registró un grave episodio de violencia familiar en Bahía Blanca, donde un hombre de 41 años fue arrestado tras atacar a golpes a su pareja y a su hija de 11 meses, para luego apuñalar al novio de 19 años de su hijastra.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Borghino y Victorica. De acuerdo con el parte oficial citado por La Brújula 24, el hombre golpeó primero a su pareja; la mujer resultó lesionada al intentar protegerse, mientras que la pequeña fue alcanzada durante el forcejeo. Los testimonios recogidos en el domicilio y los registros policiales confirmaron estas circunstancias.

Cuando el joven de 19 años intervino para frenar la agresión, el hombre intentó apuñalarlo en el pecho, sin éxito, pero finalmente le provocó cortes en el rostro y el cuello. La rápida intervención del personal sanitario permitió estabilizar a la víctima y evitar mayores complicaciones.

Tras el ataque, una alerta radial movilizó a efectivos del Comando de Patrulla y de la Comisaría Cuarta, quienes detuvieron al agresor en la calle San José al 3500, a pocas cuadras del lugar. El detenido fue trasladado a la dependencia policial.

El Hospital Penna confirmó que la víctima permanece internado y fuera de peligro, luego de recibir heridas de consideración en el rostro y el cuello que requirieron atención médica urgente. La pareja del agresor y la bebé de 11 meses también fueron asistidas por personal sanitario, presentando lesiones compatibles con golpes.

La fiscalía de turno supervisa la investigación, que quedó caratulada como lesiones agravadas por el vínculo y uso de arma. La Justicia ordenó la detención preventiva y una restricción de acercamiento a las víctimas, mientras continúan las diligencias y peritajes forenses sobre el arma utilizada.

Permanece activa la custodia policial sobre el entorno familiar, con seguimiento interdisciplinario que incluye asistencia psicológica y contención social.