Crimen y Justicia

Un joven fue apuñalado por su padrastro tras una discusión en Córdoba y ahora lucha por su vida

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Dolores con una herida abdominal. El agresor fue detenido

Guardar
Un aspirante a policía de
Un aspirante a policía de Córdoba fue apuñalado por su padrastro y se encuentra en grave estado de salud (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Un episodio de violencia familiar ocurrió este domingo en Villa Sarmiento, una localidad de Córdoba ubicada en el departamento San Alberto. El hecho tuvo como víctima a un joven de 24 años, estudiante de segundo año en la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba, quien sufrió una puñalada por parte de su padrastro tras una discusión.

Según los primeros informes, la intervención policial y médica fue inmediata, aunque el caso permanece bajo investigación judicial para determinar con precisión cómo se produjo el ataque, de acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv.

El hecho se produjo por la tarde, cuando una discusión entre el aspirante policial y su padrastro derivó en el ataque con arma blanca. Según el parte oficial difundido por las autoridades, durante el altercado, el hombre de 61 años apuñaló al joven, quien resultó gravemente herido. Familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Dolores, centro de referencia en la región. Ingresó con una herida abdominal compatible con arma blanca, según el informe médico preliminar emitido por la dirección del hospital. Permanece internado bajo estricta observación y cuidados especializados. Por el momento, no se reportaron nuevas complicaciones de gravedad en su evolución.

Pocos minutos después del ataque, efectivos policiales ubicaron y detuvieron al presunto agresor, también residente de Villa Sarmiento. Se trata del padrastro de la víctima, cuya identidad sigue reservada para resguardar la privacidad familiar.

La Fiscalía de Primer Turno de Villa Dolores asumió la instrucción del caso y ordenó la aprehensión preventiva del detenido, mientras se llevan a cabo declaraciones testimoniales y pericias forenses sobre el arma incautada. Los investigadores analizan testimonios de los presentes y registros médicos previos, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho. El sospechoso fue trasladado a la sede judicial de Villa Dolores, donde será indagado en las próximas horas.

La fiscalía continúa recolectando pruebas para establecer la motivación exacta detrás del ataque y definir la calificación legal de la conducta atribuida al sospechoso. En los próximos días se esperan avances en el estado judicial del agresor.

Un aspirante policial fue apuñalado
Un aspirante policial fue apuñalado por su padrastro en Córdoba y se encuentra en grave estado de salud (Policía de Córdoba)

Un hombre fue detenido en Bahía Blanca por apuñalar en la cara al novio de su hijastra

Este fin de semana también se registró un grave episodio de violencia familiar en Bahía Blanca, donde un hombre de 41 años fue arrestado tras atacar a golpes a su pareja y a su hija de 11 meses, para luego apuñalar al novio de 19 años de su hijastra.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Borghino y Victorica. De acuerdo con el parte oficial citado por La Brújula 24, el hombre golpeó primero a su pareja; la mujer resultó lesionada al intentar protegerse, mientras que la pequeña fue alcanzada durante el forcejeo. Los testimonios recogidos en el domicilio y los registros policiales confirmaron estas circunstancias.

Cuando el joven de 19 años intervino para frenar la agresión, el hombre intentó apuñalarlo en el pecho, sin éxito, pero finalmente le provocó cortes en el rostro y el cuello. La rápida intervención del personal sanitario permitió estabilizar a la víctima y evitar mayores complicaciones.

Tras el ataque, una alerta radial movilizó a efectivos del Comando de Patrulla y de la Comisaría Cuarta, quienes detuvieron al agresor en la calle San José al 3500, a pocas cuadras del lugar. El detenido fue trasladado a la dependencia policial.

El Hospital Penna confirmó que la víctima permanece internado y fuera de peligro, luego de recibir heridas de consideración en el rostro y el cuello que requirieron atención médica urgente. La pareja del agresor y la bebé de 11 meses también fueron asistidas por personal sanitario, presentando lesiones compatibles con golpes.

La fiscalía de turno supervisa la investigación, que quedó caratulada como lesiones agravadas por el vínculo y uso de arma. La Justicia ordenó la detención preventiva y una restricción de acercamiento a las víctimas, mientras continúan las diligencias y peritajes forenses sobre el arma utilizada.

Permanece activa la custodia policial sobre el entorno familiar, con seguimiento interdisciplinario que incluye asistencia psicológica y contención social.

Temas Relacionados

CórdobaPolicía de CórdobaArma blancaApuñaladoViolencia familiarÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Comenzó el juicio contra un pastor evangélico acusado de abuso sexual a un miembro de la iglesia donde predicaba

La defensa señaló que se trató de un acto consentido. En tanto, los fiscales pidieron 13 años de prisión para el acusado

Comenzó el juicio contra un

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Las víctimas los identificaron como personal del lugar, aunque la Policía secuestró indumentaria que habrían utilizado para hacerse pasar por seguridad. Buscan a una tercera persona

Atraparon a dos hombres que

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Mediante una plataforma, ofrecían inversiones automatizadas y altos retornos. La desaparición repentina del dinero de las cuentas encendió las alarmas de los inversores. La suma alcanza los 250 mil dólares

Autos de lujo, redes sociales

Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

Patricio Serjal comenzará a ser juzgado desde este lunes en el Centro de Justicia Penal. Los fiscales ya adelantaron que pedirán una pena de 12 años de prisión. Junto a él estará un ex empleado del Ministerio Público de la Acusación que está sindicado de filtrar información a un empresario del juego ilegal que ya fue condenado

Comienza el juicio al ex

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva “con pronóstico reservado y signos de leves mejorías”, aunque “el estado continúa siendo crítico”

Cómo sigue la causa por
ÚLTIMAS NOTICIAS
A partir de hoy, cierran

A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA

INFOBAE AMÉRICA
Desierto Blanco, la joya natural

Desierto Blanco, la joya natural que parece sacada de otro planeta

Marco Rubio se reúne con Netanyahu para analizar la ofensiva en Qatar y el futuro de Gaza previo a la cumbre de la ONU

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”