Qué reveló la autopsia al cuerpo de la joven que fue desmembrada en la casa de su novio en Pilar

Solange Sanabria fue asesinada por su novio en Pilar

El resultado de la autopsia que se realizó sobre el cuerpo de Solange Sanabria Ventura confirmó que la joven de 25 años, oriunda de General Rodríguez, fue asesinada a puñaladas y que su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en bolsas de nylon en un departamento céntrico de Pilar, en el norte del courbano bonaerense.

Pilar a Diario informó que la data de muerte fue estimada entre cinco y siete días antes del hallazgo ocurrido el jueves pasado, lo que coincide con la denuncia de desaparición radicada por la familia al inicio de septiembre.

El femicidio se produjo en el primer piso de un edificio ubicado en Rivadavia 757, pleno centro de Pilar, y se descubrió tras la denuncia de una vecina que advirtió un fuerte olor procedente de la vivienda donde residía Oscar Ángel Benítez, alias “Osky”, principal sospechoso y actualmente detenido por orden judicial.

Solange fue despedida en redes por sus amigos

De acuerdo con la investigación, el informe forense determinó que Solange sufrió “agresiones físicas” previas a las heridas mortales causadas por un arma blanca.

Posteriormente, el agresor desmembró el cuerpo y distribuyó las partes en diferentes bolsas, que ocultó en el segundo piso del edificio, aún en obra.

Al arribar la policía, Benítez intentó autolesionarse con un serrucho, según consignó Pilar a Diario, aunque solo sufrió heridas leves y fue apresado.

La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, imputó además a Gonzalo Matías Lynch, de 21 años, quien habría colaborado en el traslado del cuerpo después del fallecimiento de la víctima. Lynch, amigo del principal acusado, quedó igualmente detenido.

Quién era Solange Sanabria

La noticia generó conmoción en la comunidad de General Rodríguez y entre los habitantes de Pilar. Solange Sanabria Ventura era madre de una niña de cinco años. Su entorno notó su ausencia cuando la joven dejó de asistir con regularidad a las actividades cotidianas, como llevar a su hija al jardín.

La familia indicó que desde el 21 de agosto, fecha en que habría salido con destino a Pilar, no lograron volver a contactarse con ella. La denuncia formal por desaparición fue radicada el 1 de septiembre, días antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Solange era la menor de tres hermanas y había trabajado anteriormente en una casa de comidas rápidas de la zona. El círculo íntimo coincidió en que sus visitas a Pilar eran frecuentes, ya que allí residía su novio, ahora detenido. El reconocimiento del cadáver se hizo en base a un tatuaje con el nombre de su padre, Julio, en el torso.

La causa penal continúa en curso. Organizaciones de género y familiares convocaron a una marcha para pedir justicia por Solange Sanabria Ventura, que se realizará en la plaza 12 de Octubre de Pilar.