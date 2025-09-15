Crimen y Justicia

Qué reveló la autopsia al cuerpo de la joven que fue desmembrada en la casa de su novio en Pilar

Los restos de Solange Sanabria fueron envueltos en frazadas y ocultos en bolsas. Por el crimen, fue detenida su pareja y un cómplice

Guardar
Solange Sanabria fue asesinada por
Solange Sanabria fue asesinada por su novio en Pilar

El resultado de la autopsia que se realizó sobre el cuerpo de Solange Sanabria Ventura confirmó que la joven de 25 años, oriunda de General Rodríguez, fue asesinada a puñaladas y que su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en bolsas de nylon en un departamento céntrico de Pilar, en el norte del courbano bonaerense.

Pilar a Diario informó que la data de muerte fue estimada entre cinco y siete días antes del hallazgo ocurrido el jueves pasado, lo que coincide con la denuncia de desaparición radicada por la familia al inicio de septiembre.

El femicidio se produjo en el primer piso de un edificio ubicado en Rivadavia 757, pleno centro de Pilar, y se descubrió tras la denuncia de una vecina que advirtió un fuerte olor procedente de la vivienda donde residía Oscar Ángel Benítez, alias “Osky”, principal sospechoso y actualmente detenido por orden judicial.

Solange fue despedida en redes
Solange fue despedida en redes por sus amigos

De acuerdo con la investigación, el informe forense determinó que Solange sufrió “agresiones físicas” previas a las heridas mortales causadas por un arma blanca.

Posteriormente, el agresor desmembró el cuerpo y distribuyó las partes en diferentes bolsas, que ocultó en el segundo piso del edificio, aún en obra.

Al arribar la policía, Benítez intentó autolesionarse con un serrucho, según consignó Pilar a Diario, aunque solo sufrió heridas leves y fue apresado.

La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, imputó además a Gonzalo Matías Lynch, de 21 años, quien habría colaborado en el traslado del cuerpo después del fallecimiento de la víctima. Lynch, amigo del principal acusado, quedó igualmente detenido.

Quién era Solange Sanabria

La noticia generó conmoción en la comunidad de General Rodríguez y entre los habitantes de Pilar. Solange Sanabria Ventura era madre de una niña de cinco años. Su entorno notó su ausencia cuando la joven dejó de asistir con regularidad a las actividades cotidianas, como llevar a su hija al jardín.

La familia indicó que desde el 21 de agosto, fecha en que habría salido con destino a Pilar, no lograron volver a contactarse con ella. La denuncia formal por desaparición fue radicada el 1 de septiembre, días antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Solange era la menor de tres hermanas y había trabajado anteriormente en una casa de comidas rápidas de la zona. El círculo íntimo coincidió en que sus visitas a Pilar eran frecuentes, ya que allí residía su novio, ahora detenido. El reconocimiento del cadáver se hizo en base a un tatuaje con el nombre de su padre, Julio, en el torso.

La causa penal continúa en curso. Organizaciones de género y familiares convocaron a una marcha para pedir justicia por Solange Sanabria Ventura, que se realizará en la plaza 12 de Octubre de Pilar.

Temas Relacionados

HomicidiosFemicidiosPilarGeneral RodríguezDesaparicionesúltimas noticias

Últimas Noticias

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Sebastián Carrillo era parte del Movimiento Evita. Fue asesinado ayer en la zona de Barrio Independencia mientras se refugiaba de las balas en la casa de su novia. Qué dicen desde la investigación

San Martín: mataron de un

Feroz ataque de patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

La violenta escena se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial. IMÁGENES SENSIBLES

Feroz ataque de patota a

Video: así es el escondite que usaba uno de los narcos más buscados de Santa Fe para ocultarse dentro de su propia casa

Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Era uno de los líderes de una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Todavía buscan a su hermano y socio, Brian Bilbao

Video: así es el escondite

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó en una rueda de reconocimiento

S.A.P., de 27 años, era buscado desde el pasado 29 de agosto, cuando raptó a una mujer que caminaba a su casa y abusó de ella en un descampado. Fue capturado en Libertad, partido de Merlo

Cayó un sospechoso por el

Discusión vecinal y tragedia: detuvieron a un adolescente y a su cuñado por matar a un hombre con un caño de pileta

El violento episodio ocurrió este sábado en Merlo. Gustavo Alberto Urbina (64) fue hallado sin vida en la vereda de la casa donde vivía uno de los sospechosos, de 16 años. La Policía, que también capturó a un joven de 21, ahora busca al padrastro del menor

Discusión vecinal y tragedia: detuvieron
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Martín: mataron de un

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Por qué los los gatos comen plantas: un estudio encontró pistas

Qué es el síndrome del impostor y por qué afecta incluso a las personas exitosas

Feroz ataque de patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

El Gobierno simplificó el proceso para ingresar nuevos aviones al país

INFOBAE AMÉRICA
Por qué la araña Joro

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos

La industria audiovisual global proyecta ingresos por USD 402.000 millones en 2030 con la IA como motor principal

Ecuador y Panamá buscan un TLC tras consenso para combatir el lavado de activos

Cada vez más países evalúan dotarse de armas nucleares: “El régimen de no proliferación está en riesgo”

Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

TELESHOW
Quién reemplazará a Lali Espósito

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

La palabra de Daniela Celis luego de visitar a Thiago Medina en el hospital: “Necesitamos cadena de oración”

La nueva faceta de Valeria Mazza en España: debutó como conductora en el Bailando en una noche de gala

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”