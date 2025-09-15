Crimen y Justicia

Maniataron a un hombre en su departamento de Núñez y le robaron: cómo fue el operativo para capturar a los cinco sospechosos

La víctima, de 64 años, fue reducida por los ladrones en su casa y denunció el robo de una suma cercana a 30.000 dólares. La Policía capturó a tres hombres y dos mujeres

Cinco sospechosos fueron detenidos en el cruce de las calles Quesada y 3 de febrero, en el barrio porteño de Núñez, luego de un operativo policial que incluyó persecuciones, allanamientos y un amplio despliegue en la zona. Están acusados de haber ingresado a robar a una vivienda utilizando como acceso una obra en construcción lindera. La denuncia fue realizada por un vecino que logró dar aviso a la Policía mientras ocurría el hecho.

Todo comenzó cerca de las 19:45, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en un departamento ubicado en un primer piso. Al arribar al lugar, los agentes de la Policía de la Ciudad entrevistaron a la víctima, un hombre de 64 años, quien declaró que había sido maniatado por varios intrusos y que le habían sustraído una suma cercana a 30.000 dólares. La persona identificó a los agresores.

Con esa información, y mientras se desplegaba un cordón en toda la manzana, los agentes iniciaron un operativo que incluyó recorridas a pie, rastrillajes con linternas y patrullajes en móviles y motos.

En pocos minutos, lograron demorar a dos hombres y una mujer que se encontraban a bordo de un Volkswagen Voyage, cuya descripción coincidía con la brindada por la víctima. A estos tres se sumaron otro hombre y otra mujer que, según indicaron las fuentes policiales a Infobae, fueron vistos cuando intentaban escapar saltando desde una medianera hacia la vía pública.

Durante esos momentos, varios vecinos comenzaron a observar desde sus ventanas y balcones el despliegue. Uno de ellos, que vive en un edificio de la calle Congreso, relató que “entró una banda de chorros, se metió por Congreso, después parece que saltaron, se mandaron para un departamento, ahí en el edificio de Quesada 1800”, y añadió: “No los encontraron. No sabemos en qué parte de la manzana están. Pero al edificio nuestro no aparecieron”.

En simultáneo, una vecina describió la secuencia desde otro ángulo. “Yo estaba cocinando y de pronto empiezo a escuchar mucho ruido de gente tipo medio a los gritos, como se escucha cuando hay partido en River. Cuestión que digo: ‘Qué raro’. Me acerco a la ventana del lavadero y veo que pasa una moto en contramano y atrás un patrullero a los pedos”, declaró, y agregó que la moto iba por 3 de febrero en contramano, seguida de cerca por un patrullero.

Al observar que la situación se intensificaba, se encerró en su casa, pero alcanzó a ver desde el balcón cómo los agentes buscaban con linternas en una casa abandonada, justo frente a su edificio. “Se escuchaba a los vecinos que le gritaban que se había escapado por los techos”, aseguró, aunque también indicó que uno de los supuestos prófugos ya había sido atrapado en la zona de Congreso.

Las versiones de los testigos coincidieron con lo informado por las autoridades: en total, cinco personas fueron detenidas, tres hombres y dos mujeres, todas con aparente vínculo con el robo. Algunas de ellas fueron capturadas dentro del automóvil, mientras que otras dos lo fueron tras ser detectadas desplazándose por los techos de la zona, en un intento de evadir la acción policial.

Uno de los vecinos que presenció el operativo desde la calle aseguró que se trataba de “cinco presos, en un auto, todos extranjeros, todos colombianos”, aunque esa información no fue confirmada por las fuentes consultadas. Según su testimonio, fueron detenidos en la vía pública.

La búsqueda se concentró en la esquina de Tres de Febrero y Quesada, donde se ubica la construcción señalada por el denunciante como el posible punto de ingreso. Varias patrullas, personal de a pie y unidades motorizadas permanecieron en la zona durante más de una hora, revisando techos, patios y estructuras abandonadas.

El caso se investiga como robo y privación ilegítima de la libertad. Las autoridades buscan establecer si los detenidos actuaron en grupo premeditadamente, si contaban con apoyo logístico o si había más personas implicadas. Mientras tanto, la vivienda atacada fue peritada y se esperan nuevos avances en las próximas horas.

