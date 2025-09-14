Video: un conductor fue acusado de intentar secuestrar a una menor y lo detuvieron tras una intensa persecución

Tras una persecución, detuvieron a un conductor acusado de intentar secuestrar a una menor

Un hombre fue acusado de intentar secuestrar a una menor en la localidad de San Andrés, en el departamento Cruz Alta de la provincia de Tucumán, y terminó detenido tras una intensa persecución que quedó registrada por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. Todo comenzó cerca de la 1, cuando operadores de la División de Visualización y Monitoreo del municipio Banda del Río Salí advirtieron una escena fuera de lo común en la intersección de Ruta 306 y ex Ruta 9.

Las imágenes del centro de monitoreo mostraron a un auto Peugeot 208 de color bordó saliendo rápido del semáforo y siendo seguido por una camioneta Fiat Strada blanca, en la que iban efectivos que ya estaban alertados sobre lo que pasaba.

Desde la Secretaría de Seguridad de Banda del Río Salí explicaron que, minutos antes, se había recibido un mensaje radial donde se notificaba que un patrullero de la Comisaría de San Andrés iba detrás del mismo vehículo, señalado como sospechoso de haber intentado llevarse a una menor. El aviso a las autoridades había sido realizado por la madre de la víctima.

Gracias a la actuación rápida de la policía y al trabajo conjunto con personal civil, el vehículo fue interceptado a las pocas cuadras, en la ex Ruta 9 y calle Congreso, donde el conductor fue reducido por agentes de policía.

El sospechoso, un hombre de 47 años identificado por las iniciales V.O.B., quedó demorado en la dependencia de San Andrés bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad.

Durante el procedimiento, además, se secuestró el auto Peugeot 208 como parte de la investigación, a la espera de más peritajes.

La Fiscalía de Delitos Complejos tomó intervención en el caso y convalidó la aprehensión. Se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas.

Persecución, tiroteo y choque en Rosario

Persecución y choque en Rosario: así quedó la ambulancia que robaron los detenidos

Dos hombres robaron una ambulancia en la zona sur de Rosario durante la noche del jueves, hecho que desencadenó una impactante persecución policial que se extendió hasta la vecina localidad de Funes.

Los sospechosos, identificados como Roberto Ernesto C., de 31 años, y Walter Ezequiel N., de 32, sorprendieron al chofer de una unidad de emergencias mientras aguardaba a una médica en barrio Las Delicias, lo amenazaron con un arma y se llevaron la Kangoo de la empresa CG&L.

Tras la denuncia de los vecinos a la policía, comenzó la persecución. Un móvil de Infantería que acudía al lugar volcó en la Circunvalación, a la altura de Nuestra Señora del Rosario. Como consecuencia, dos suboficiales quedaron internados en el Sanatorio Laprida: uno con fractura en una mano y la otra con politraumatismos.

La persecución continuó hasta que los patrulleros de Funes se sumaron al operativo. Todo terminó en calle 4D al 4600, barrio Cantegril, cuando la ambulancia robada chocó contra un alambrado de una obra en construcción y quedó incrustada en una pileta en ese predio.

Al descender del vehículo, los sospechosos intercambiaron disparos con la policía. La agente Florencia H. (38) resultó herida de bala en una pierna, lesión que, según la investigación, habría sido causada por un disparo accidental durante un forcejeo con uno de los detenidos.

El patrullero que volcó en medio del operativo

En la escena del enfrentamiento, la Policía de Investigaciones secuestró tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, aunque no hallaron el arma utilizada. Los aprehendidos serán trasladados a audiencia imputativa el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal.