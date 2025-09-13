Crimen y Justicia

Un chico de 19 años acusado por homicidio fue detenido en una cancha de fútbol de La Matanza

El sospechoso era buscado en el marco de una investigación por un crimen. Quedó a disposición de la Justicia

Detienen a un sospechoso por
Detienen a un sospechoso por homicidio en La Matanza tras el asesinato de un joven en Puerta de Hierro

Un joven de 19 años que era buscado por un crimen fue detenido en las últimas horas por personal de la DDI La Matanza durante un operativo llevado a cabo en el Barrio Puerta de Hierro, localidad de Isidro Casanova. Su aprehensión se dio en una zona de canchas de fútbol, donde las autoridades dieron con el sospechoso identificado como T.N.V.

La captura se dio en el marco de una causa investigada por UFIYJ de homicidios, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien inició el expediente cuando un joven llamado Dylan Cafiero ingresó gravemente herido al Hospital Ballestrini. De acuerdo con la información oficial, la víctima presentaba una lesión por arma de fuego en la zona de la ingle y como consecuencia de su lesión falleció.

La cuñada del joven brindó su testimonio a las autoridades policiales que arribaron al hospital luego de que alertaran a la policía del hecho. Su relato apuntó que Dylan y su hermano transitaban el interior del Barrio Puerta de Hierro en horas de la madrugada cuando fueron interceptados por un grupo de hombres, entre ellos el presunto autor del crimen ahora detenido.

En medio del enfrentamiento, quien fue sindicado como el principal sospechoso, habría sacado su arma de fuego y disparado contra Dylan.

Dado que tanto el atacante como la víctima fueron identificados por la Justicia como personas con antecedentes de consumo problemático, los investigadores descartaron que se tratara de un episodio de robo y trabajan sobre la hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas.

En el marco de la investigación judicial, el fiscal recabó varias pruebas y testimonios que ayudaron a identificar al presunto asesino. A partir de tareas de vigilancias y seguimientos, lograron localizar al sospechoso en los fondos del asentamiento.

Con la orden de detención, los agentes a cargo del procedimiento intervinieron rápidamente y lograron reducirlo en el lugar. T.N.V fue trasladado a la sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.

Otra detención por homicidio en Barracas

Atraparon a un prófugo por un homicidio tras el robo de una camioneta en Barracas

En el barrio de Barracas, agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos individuos con amplios antecedentes, uno de ellos con una orden de captura vigente por homicidio simple, poco después de que cometieran un robo a mano armada contra una conductora de una aplicación de viajes.

El hecho que llevó a las detenciones ocurrió este miércoles cerca de las 21.30, en la esquina de California y Río Limay. Allí, una mujer de 46 años relató que fue interceptada por cinco hombres armados, quienes le robaron su camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Tras el asalto, los responsables huyeron por la calle Magaldi, dirigiéndose a Iriarte. De inmediato, la alerta policial motivó una persecución con móviles de la fuerza, durante la cual un patrullero impactó contra un colectivo en la intersección de Iriarte y Vélez Sársfield.

Finalmente, los agentes localizaron la camioneta robada frente a la terminal de la Línea 60, en Santa Elena 1168, y capturaron a dos de los implicados. La víctima no sufrió lesiones.

Entre los detenidos estaba Facundo Figueredo, de 18 años y con domicilio en el barrio de La Boca. Según los registros, acumulaba cuatro causas: una por tenencia de estupefacientes para consumo personal desde julio de 2025, además de tres robos cometidos entre mayo y octubre de 2024. Sobre él pesaban medidas en curso por robos bajo investigaciones de los Juzgados de Menores N°7 y N°1 de la Capital Federal.

El otro identificado era Franco De Pierro, de 21 años y vecino de Barracas, con una trayectoria aún más extensa: figuraba con siete causas en la ciudad, relacionadas con distintos robos entre 2021 y 2024 y con infracciones por cuidar autos sin autorización. Destacaba además una orden de captura activa desde el 30 de abril de 2025 por homicidio simple, emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7.

