La jueza Julieta Makintach pidió la nulidad de la imputación en su contra: “Es una verdadera caza de brujas”

Julieta Makintach

Tal como lo habían adelantado sus abogados cuando calificaron de “absurda” y “promiscua” la acusación contra su defendida Julieta Makintach, en las últimas horas la jueza del juicio por la muerte de Maradona solicitó la nulidad absoluta del requerimiento de los fiscales, quienes solicitaron su destitución tras imputarla formalmente a fin de poder indagarla y avanzar con la causa penal.

En la misma línea en la que se manifestó tras ser acusada por cinco delitos, entre ellos cohecho pasivo y abuso de autoridad, la magistrada sostuvo en su petición que la actividad jurisdiccional desplegada es una “verdadera caza de brujas” y reiteró que existió un manejo irregular de la prueba.

También deslizó que la investigación en su contra estuvo más dirigida a frustrar el juicio oral por el fallecimiento de Maradona que “a determinar la comisión de un delito” y advirtió que, con este avance de los fiscales, estaría siendo perseguida dos veces por el mismo hecho, ya que también actualmente está enfrentando un jury que definirá su futuro en la Justicia.

La presentación de nulidad la hicieron los letrados Nicolás Corleto y Nicolás Urrutia que representan a la jueza en el expediente que tramita en la UFI N°1 de San Isidro, donde se llevó a cabo la causa sobre el documental “Justicia Divina” que protagonizaba Makintach mientras se desarrollaba debate oral que ella misma dirigía.

El escrito, al que tuvo acceso Infobae, consta de 38 páginas en la que los defensores alegaron los motivos de su pedido. En este sentido, explicaron por qué consideran que el requerimiento fiscal vulnera garantías constitucionales esenciales y se apoya en pruebas obtenidas y manejadas de manera irregular, lo que, para ellos, deja a la magistrada en un estado de indefensión “grave e irreparable”.

Para los abogados, la fiscalía desbordó los límites legales al realizar valoraciones y conjeturas sobre la conducta de Makintach, en vez de limitarse a una información sumaria de los hechos y pruebas.

En el pedido, presentado ante el juzgado de Garantías, remarcaron que la acusación fiscal “no solo excede el marco legal”, sino que también “induce a error al tribunal al presentar valoraciones y conjeturas” que, según los abogados, no se corresponden con la finalidad de la información sumaria.

Un punto central de la queja de los representantes de Makintach tiene que ver con las pruebas concretas sobre las promesas de retribuciones económicas que habría tenido a partir del documental “Justicia Divina”. En este contexto, señalaron: “No existe prueba acerca de futuras retribuciones económicas por su protagonismo en la serie, infundadamente, el Ministerio Público Fiscal no temió en promover una imputación bajo la figura prevista en el art. 256 del Código Penal, desconociendo los propios fiscales las elementales circunstancias de tiempo, modo y lugar que debería tener una imputación tan grave como la formulada”.

El escrito también denunciaron la pérdida de objetividad de los fiscales, al sostener que “su accionar se apartó de la imparcialidad que exige la ley”.

Sobre las imputaciones

Otro de los argumentos centrales del pedido de nulidad presentado por Makintach es la falta de precisión en la imputación. Los abogados sostienen que el requerimiento fiscal no delimita con claridad los hechos atribuidos, su calificación legal ni la participación concreta de la jueza.

Según la presentación, la narración de la acusación es fragmentaria y heterogénea, lo que impide a la imputada “conocer con certeza cuál sería su accionar punible” y, por ende, ejercer adecuadamente su defensa. La defensa advierte: “Nadie puede defenderse de lo que desconoce. Es decir, para otorgar al imputado la posibilidad de pronunciarse en el proceso (defenderse) es necesario que antes se le informe en forma detallada, circunstanciada, precisa, determinada, qué hecho se le imputa”.

La presentación también cuestiona la acumulación de figuras penales en la acusación (cohecho, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios), sin discriminar qué hechos se corresponden con cada tipo penal ni cuál sería la conducta concreta de Makintach. Para la defensa, esto configura una acusación en bloque, basada en testimonios indirectos y rumores periodísticos, lo que vulnera el principio de legalidad penal y acarrea la nulidad del requerimiento.

En esta línea, los abogados también sostuvieron que la coexistencia de un proceso de jury y un requerimiento de enjuiciamiento penal por hechos disímiles y contradictorios coloca a la jueza en una situación de indefensión y doble persecución.