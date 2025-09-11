Crimen y Justicia

Un abogado pidió destituir a los otros dos jueces del caso Maradona por encubrir a Makintach: asegura que sabían del documental

Rodolfo Baqué hizo la presentación ante la Fiscalía Nº1 de San Isidro luego de que imputaran a la magistrada por cinco delitos. El letrdo apunta a sus colegas del TOC Nº3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar

La investigación judicial que sacude al fuero penal de San Isidro tras el juicio por la muerte de Maradona sumó un nuevo capítulo con la reciente imputación de la jueza Julieta Makintach y la presentación que hizo un abogado en las últimas horas, quien pidió que los otros dos magistrados que dirigieron el debate oral del Diez sean destituidos por encubrir a la magistrada que realizaba un documental sin autorización durante el proceso.

Se trata de Rodolfo Baqué, que a través de su colega Martín De Vargas formuló un requerimiento ante la Fiscalía Nº1 de San Isidro -a cargo del expediente- en el que adhirió formalmente a la acusación del Ministerio Público Fiscal contra la jueza, pero denunció lo que considera un “olvido” en la pesquisa: la falta de investigación sobre los jueces Di Tomasso y Savarino, integrantes del mismo tribunal.

El escrito, al que accedió Infobae, comienza con el respaldo a la imputación de Makintach por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional. Estos son cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

La jueza Julieta Makintach
La jueza Julieta Makintach

No obstante, el eje del planteo es la supuesta parcialidad de la investigación. En este sentido, el abogado sostiene que, al tratarse de un órgano colegiado, no puede soslayarse la intervención y el conocimiento de los hechos por parte de Di Tomasso y Savarino, quienes, según afirma, también cuentan con “abundante prueba incriminatoria” en su contra.

En este sentido, el abogado recordó que se detectó la existencia de una filmación realizada el primer día del debate y que Di Tomasso y Savarino “mantuvieron silencio sobre esa situación que conocían” y que, con su actitud, “encubrieron la existencia del documental que se estaba filmando en sus narices y le ocultaron a la fiscalía interviniente prueba de los hechos”.

Tanto para De Vargas como para Baqué, resultaba fundamental que ambos jueces denunciaran y declararan sobre el episodio, así como que pusieran en conocimiento a las partes. Algo que, según afirma, no ocurrió.

En un tramo central de su presentación, advirtieron: “Focalizar la investigación exclusivamente en la doctora Makintach constituye una manera parcial, carente de objetividad, irregular y sesgada de investigar los hechos denunciados”. Asimismo, Baqué señló que le preocupa la posibilidad de que la pesquisa tienda a “desvincular de las responsabilidades funcionales y penales que le pudieran caber a los jueces Savarino y Di Tomasso”.

El petitorio es concreto: solicita que se adopte respecto de Savarino y Di Tomasso el mismo temperamento que con Makintach. Es decir, que se los investigue por los mismos hechos y posibles delitos.

La jueza Julieta Makintach fue imputada este miércoles por la justicia de San Isidro en la causa penal que investigaba su participación en el documental filmado durante el juicio nulo por la muerte de Maradona “Justicia Divina”. En paralelo, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Giannina, pidió la destitución de la magistrada y que sea llevada a juicio.

La acusación la formalizaron los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes están a cargo del expediente, y que, tras meses de recopilación de pruebas y testimonios, sostienen que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

En el escrito, señala que comprobaron que la jueza promovió y participó personalmente en el proyecto audiovisual sobre el juicio por Maradona bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros, ya sea por inversiones de terceros o regalías por imagen. Para los investigadores, esta acción comprometió su imparcialidad y se hizo “utilizando recursos públicos para fines privados”.

Por este motivo, los fiscales le requirieron a las autoridades que llevan adelante el juicio político en contra de la jueza (que actualmente está suspendida de sus funciones) su desafuero para avanzar en su indagatoria.

Temas Relacionados

Julieta MakintachJuicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

Ocurrió este miércoles. La víctima está internada en estado delicado con una herida de arma de fuego en el abdomen. El presunto agresor fue aprehendido con una carabina calibre 22

Video: un joven filmó cómo

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien fue a un centro de salud y contó que su pareja la había agredido. La investigación y cómo se resolvió

Detuvieron a un hombre que

Misiones: el hijo de un asesor del exgobernador acordó la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual y trata de menores

Fernando Ariel Skuarek reconoció haberle suministrado estupefacientes y abusar sexualmente de dos adolescentes, a quienes también redujo a la servidumbre

Misiones: el hijo de un

Alerta en CABA por el aumento de intentos de robo de autos con inhibidor de señal: cayó otro extranjero in fraganti

El sospechoso es colombiano y fue detenido en el barrio de Palermo. En las últimas semanas, habían aprehendido a un peruano y dos chilenos tras ser descubiertos en la misma situación

Alerta en CABA por el

El día después en Mendoza: cómo sigue la nena que se atrincheró armada en su escuela y quién quedó a su cargo

La menor de 14 años permanece internada en un hospital. La ministra de Seguridad la provincia reveló que el arma es del padre, pero que no era de uso oficial. En el colegio no hay clases

El día después en Mendoza:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El método de Carlos Alcaraz:

El método de Carlos Alcaraz: cómo es la preparación física y mental que lo llevó de nuevo a la cima del tenis

El gobierno porteño le iniciará un sumario al docente que mostró una bandera de Palestina en un acto escolar

Récord absoluto para el oro: por qué el valor de la onza es el más alto de la historia

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

INFOBAE AMÉRICA
El reto inmediato del nuevo

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco