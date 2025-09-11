El día después en Mendoza: cómo sigue la nena que se atrincheró armada en su escuela y quién quedó a su cargo

Uno de los video de la nena cuando se atrincheró

La conmoción que generó el caso de la nena de 14 años que se atrincheró en su escuela en La Paz, Mendoza, durante cinco horas, armada con la pistola calibre 9 milímetros de su papá policía con la que disparó tres veces, aún se hace sentir con intensidad. El día después del episodio, que casi termina en tragedia, se vive aún con angustia y miedo. Ahora, las miradas se centrarán en el estado de salud de la menor y en cómo va a seguir la vida en el colegio.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la chica permanece internada en el hospital Dr. Humberto Notti, donde se determinó que su estado de salud físico es “óptimo”, aunque recibe contención de un equipo multidisciplinario de salud que trabaja en su contención.

En ese sentido, indicaron que ya fue abordada en una primera instancia por profesionales y trascendió que ya mantuvo una entrevista con los médicos, al igual que los papás. “Cuando hay esas intervenciones, hay más de una evaluación. Ese es el estado general para después determinar cómo sigue”, explicaron.

Sin embargo, las fuentes aclararon que la adolescente no quedó a cargo de los padres sino de otro familiar. El motivo de la decisión no fue revelado aún.

De igual manera, recordaron que hoy no hay actividad en el colegio debido al asueto por el Día del Maestro, aunque -al menos por esta semana- la vida en el colegio no va a ser como siempre fue. Las fuentes explicaron a Infobae que mañana se hará un abordaje general, en primera instancia, en el establecimiento sobre lo ocurrido.

Otro de los momentos en el que la menor se atrincheró

“Será una escuela abierta con un equipo interdisciplinario recibiendo a los papás, a los docentes y a los chicos. No va a haber clases formales, pero sí jornada de reflexión o de sensibilización o de concientización, para detectar allí situaciones específicas que requieran un abordaje más puntual o personal, en función del trauma que ha generado el episodio en la misma escuela”, remarcaron.

El último parte médico, publicado por los medios de Mendoza, hablan de que la nena permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Se encuentra bajo tratamiento y continúa siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital.

El caso y la investigación

Todo comenzó el miércoles cerca de las 9:30 en el colegio Marcelino Blanco, cuando la adolescente de 14 años aprovechó un recreo para ir al baño y cargar un arma que se había llevado de su casa, donde vive con su papá, un efectivo de la Policía de San Juan.

En ese contexto, mientras sus compañeros estaban disfrutando de su tiempo libre en el patio, la menor salió con la pistola, los amenazó y efectuó tres disparos al aire.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo.

Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

En ese momento, una joven que presenció la secuencia contó que la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola y le dijo que lo iba a matar. “Después le dijo que ya volvía porque primero iba a buscar a otra profesora“, contó.

Tras el segundo y el tercer disparo, un clima de terror y pánico se apoderó de la escuela. Los alumnos salieron corriendo y se encerraron en sus cursos. Desde allí, escondidos, algunos lograron grabar a la chica que deambulaba por los patios del establecimiento con su pistola. Otros llamaron a la policía desde sus celulares.

Varios minutos después, las autoridades escolares evacuaron a todos los estudiantes. Tras más de cinco horas de tensión y pánico, la nena finalmente entregó el arma y la situación fue controlada.

Por su edad, es inimputable. Su caso lo toma directamente el ejecutivo a través del ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), organismos del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes protegiendo sus derechos. Estos equipos realizan abordajes, toman medidas de protección y brindan seguimiento a los menores.

La menor se atrincheró durante 5 horas

Mercedes Rus, ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza, dijo esta mañana en diálogo con Telefe que se va a hacer un análisis en materia de redes sociales para detectar los antecedentes que podrían haber llevado a la menor a tomar el arma e ir a su escuela.

“Este evento pone en evidencia el problema que afrontan muchos jóvenes, no sólo con salud mental sino con otros problemas como discursos de odio o las redes”, dijo la funcionaria.

Dijo que el desafío es evitar que haya un imitador de este episodio y trabajan -en alerta- para evitar esta situación. “Se secuestró el celular de la joven”, dijo la ministra.

Dijo además que el arma que usó la nena en principio no sería el arma oficial del papá sino de uso civil. Explicó que “podría haber un incumplimiento por parte del efectivo en la portación de la pistola, aunque señaló que es materia de investigación.

El padre aseguró que estaba guardada en óptimas condiciones. “Lo que sí pudimos advertir fue que había cierto manejo del arma por parte de la joven”, dijo.

Fuentes judiciales aclararon a Infobae que por orden de la Justicia, se prohibió dar detalles de la investigación debido a la edad de la chica. Al respecto, indicaron que en lo inmediato no se prevén medidas en la causa, respecto a la nena.